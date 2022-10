El revire: Exhiben danza de propiedades de Layda Sansores

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

En el “Miércoles del león”, un programa en redes sociales y YouTube de Alejandro Rojas Díaz-Durán, suplente de Ricardo Monreal en el Senado, corre desde ayer el siguiente reportaje.

Se titula: Las casas de Layda.

Y el audio e imagen revelan:

“En una primera declaración patrimonial destacan de manera sospechosa 2 terrenos en el estado de Chiapas y uno más en una ubicación que no precisó. El primero de 8,922 m², ubicado en el municipio de Cacahoatán, el segundo de 26,719 m², en Tuxtla Chico.

“Layda reportó que los adquirió de contado en 2006 al bajísimo precio de 2.24 y 1.50 pesos el metro cuadrado. Ambos terrenos equivalen a más de 990 casas del Infonavit y, según Layda, los habría comprado en tan sólo 60,000 pesos.

“Sin embargo, la cosa se pone peor: El primero de mayo de 2021, cuando competía por la gubernatura de Campeche, presentó su declaración 3 de 3 ante el Comité de Participación Ciudadana de Campeche y allí las mentiras de Layda se revelaron.

“Comparando estas 2 declaraciones patrimoniales, encontramos que Sansores, en 2021, reportó un patrimonio de 34 propiedades compuestas por 4 casas 12 departamentos 14 terrenos 2 locales comerciales y 2 propiedades más, donde se negó a definir cuál era su uso real, 26 de estas propiedades fueron compradas antes de 2017, pero en su declaración de entonces no están reportadas, es decir, Layda mintió ocultando 26 de sus 34 propiedades mientras era senadora y es que seguramente no existía una explicación para como su patrimonio crecía año con año de manera dudosa como un gigantesco terreno de 11,699 m² en una ubicación desconocida el cual supuestamente le donaron en 2016 y con un valor de 2.14 pesos por metro cuadrado o como cuando el 2 de agosto de 2014, en un sólo día, Sansores adquirió 6 terrenos al ridículo precio de 18 centavos por metro cuadrado haciéndose de 1 millón 435,020 m² de un día al otro.

“Sansores pretende hacer creer a los campechanos que por 130 mil, 500 pesos se pueden adquirir terrenos con la superficie de 39,862 casas del infonavit…

“Las mentiras no se detuvieron allí, para su última declaración patrimonial 3 de 3 que presentó ya como gobernadora el 5 de noviembre de 2021 estos terrenos volvieron a desaparecer misteriosamente además solamente reportó 16 propiedades 18 menos de las que reportó unos meses antes como candidata, pero 5 más de las que reportó en 2017.

“(Total) Nadie sabe cuál es el patrimonio real de la gobernadora de Campeche, lo que queda claro es que la única coincidencia entre sus declaraciones es que ninguna coincide… Lo único cierto es que Layda se ha vuelto una experta en ocultar y desaparecer sus propiedades”.

Se confirma el dicho popular de que “Quien se ríe, se lleva”. Si la singular y marrullera gobernadora aceptó ser el ariete descalificador de AMLO, debió, antes que nada, al menos, cuadrar sus declaraciones patrimoniales.

No puede denunciar la corrupción de otros cuando carga con todo ese rosario de propiedades dentro de su bolsa.

Ahora que como dice el clásico compositor chairo Chico Che: ¿Quién pompó?

¿Cuál de todas sus declaraciones es la cierta?

Monreal mismo prepara la denuncia penal

Los hechos indican que Ricardo Monreal va a fondo contra Layda Sansores.

“Voy a denunciar y no me saldré de Morena por la puerta de atrás, lo que me mantiene dentro es mi respeto por el Presidente”, dijo ayer el zacatecano.

Agregó que es tan en serio su respuesta a los señalamientos que le hizo la gobernadora morenista de Campeche, que él mismo redacta ya la denuncia.

“Estoy revisando la jurisprudencia, precedentes legislativos y jurisdiccionales, para que pueda tener seriedad y consistencia la denuncia penal que presentaré en las Fiscalías a las que acudiré”, precisó.

Recordó que el artículo 16 constitucional precisa que todas las comunicaciones privadas son inviolables, salvo aquellas que son intervenidas por mandato judicial.

“Tengo criterio propio, y no soy traidor por querer democratizar las decisiones de mi organización política”, subrayó.

Ante el cuestionamiento de Layda Sansores, respecto de que no sabía si Monreal estaba con Dios o con el diablo, respondió:

“Estoy con Dios, soy católico. Ni siquiera acepto la mínima insinuación de que estoy con el mal. Trato y he tratado toda mi vida de estar con el bien, por eso soy creyente y no juego con eso, porque me parece de mal gusto, como dijo el Presidente”, concluyó.

vizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa