Llama AMLO a que no se repitan los gobiernos que defienden oligarquías

Celebra López Obrador triunfo presidencial de Lula da Silva

Dice que aun cuando no haya procesos jurídicos contra ex presidentes, basta con el juicio popular

Tras el resultado electoral en Brasil, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva, quien ocupará nuevamente la presidencia. A la par llamó a que no se repitan nunca más los gobiernos que defienden las oligarquías y abandonan al pueblo, tanto en México como en la región.

En su mañanera de este lunes, el mandatario interpretó que el foro realizado el pasado 20 de octubre en España, con la participación de representantes del conservadurismo como los ex presidentes mexicanos, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón; el ex presidente del gobierno español, José María Aznar; y el juez brasileño Sergio Moro, que sentenció injustamente a Lula a prisión, todos ellos convocados por el escritor Mario Vargas Llosa, tenía entre otros objetivos, influir en contra del líder brasileño.

“Estoy feliz, feliz, feliz. Antes de la elección en Brasil, hace unos días, se reunieron en España no sólo Zedillo y Calderón, sino Aznar, y el juez que injustamente encarceló a Lula. ¿Quién convocó? Mario Vargas Llosa. ¿Y de qué sirvió? Porque hablaron de populismo en general, en abstracto, pero llevaban un mensaje, se hace el encuentro en vísperas de las elecciones de Brasil, ¿y qué pasó ayer en Brasil? Ganó Lula. ¿En cuánto ayudan ellos? Nada, al contrario, Vargas Llosa parece que todo lo que toca lo sala”.

“¿Creen que esto fuese espontáneo? (El foro) se da antes de la elección de Brasil. Claro, llevan a Zedillo y a Calderón y la lectura aquí (en el país) es contra el Presidente de México. Sí, también, pero tenía también otro propósito la reunión, Vargas Llosa dijo: ‘yo estoy con (Jair) Bolsonaro, no quiero a Lula’. Y no quería a (Gustavo) Petro (que ganó en Colombia hace unas semanas), y desde luego no me quería a mí, agregó el mandatario federal.

“¿Y por qué en España? Porque allá está Vargas Llosa, también tiene nacionalidad española, ahora igual que (Carlos) Salinas (de Gortari), fue 20 de octubre (la fecha del foro en aquel país) y las elecciones en Brasil fueron el 30, diez días. Y hablaron del populismo en general. ¡Imagínense Aznar!”

Sobre lo dicho en ese ejercicio por los ex mandatarios mexicanos, López Obrador se volvió a referir a que no tienen calidad moral para hacerlo, pues Zedillo endeudó al país con el Fobaproa y privatizó diversas industrias del Estado, como los Ferrocarriles Nacionales de México; mientras que Calderón “se robó” la presidencia en 2006 y bañó de sangre al país, al declarar la guerra al narcotráfico, con “su hombre fuerte” en Genaro García Luna, ex titular de Seguridad Pública y hoy en juicio en una corte de Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado.

“Ahora Salinas, se da a conocer que ya se volvió español, ya le dieron la nacionalidad española, es otro personaje, el padre de la desigualdad moderna en nuestro país, ahí empezó todo, entregó las minas, los bancos, las empresas públicas, reformó el artículo 27 para poner las tierras ejidales al mercado. ¡No, terrible! Ya tiene nacionalidad española”.

El tabasqueño dijo que aun cuando no haya procesos jurídicos contra estos ex presidentes, basta con el juicio popular.

“La parte jurídica es importante, pero también el que ya no se le reconozca a estos corruptos y que se ponga al descubierto (…) Creo que lo que hay que procurar es que nunca más se repitan esos gobiernos que defienden las oligarquías y abandonan al pueblo, nunca más gobiernos que protejan a corruptos, nunca más gobiernos sin autoridad moral, para que de esa forma el país siga avanzando, siga moralizándose la vida pública de México”.