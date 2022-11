“A mí me gustas tú” afirman Los Rojos y El Grupo Duelo

Con su nuevo sencillo

Que les encantaría hacer colaboraciones con Grupo firme y Maná

Isabel Violeta

Los Rojos son 3 hermanos unidos por el amor a la música; Antonio, Ángel y Alexis Ruiz, quienes se encuentran promocionando su más reciente sencillo “A mí me gustas tú”, un dueto que realizaron con grupo Duelo, para ir avanzando y después buscar compartir el estudio con más agrupaciones a las que admiran.

En DIARIOIMAGEN tuvimos la oportunidad de platicar con ellos y nos contaron primero sobre el origen de su nombre, que refieren “el color rojo, puede significar fuerza, amor, calo” y efectivamente ellos piensan que son cosas que los representan, pues el color se ha vuelto parte de ellos, solo que va un poco más allá, aparte de que va con la música, con sus videos, su esencia.

Recuerdan que todo comenzó cuando en las reuniones a Antonio le decían “El rojo” por su color de cabello, luego con el tiempo lo empezaron a transformar también con sus hermanos y les decían “trae al mini Red, al hermano de rojo”. Pasando de ser Los hermanos Ruiz, a los hermanos Rojos y quedarse por fin con el nombre que ahora los caracteriza e identifica “Los Rojos”.

Alexis sobre su sencillo “A mí me gustas tú” comentó “Es un proyecto al que le teníamos mucha fe, ya tenía dos años de que lo grabamos y no había salido porque creíamos que no era el momento, además de otras situaciones y la verdad es que la respuesta de la gente nos sorprendió de más. Ha sido increíble, está en el número 9 de las más virales en spotify compitiendo con otros géneros, es tendencia en Tiktok, le dimos al clavo y todo terminó valiendo la pena”.

Dicho sencillo es el quinto de lo que será su álbum completo, que han ido liberando poco a poco, esto con el fin de “que la gente disfrute más el álbum, porque a veces le das las cosas a la gente de sopetón y se desperdicia, porque puede que se enganchen con una y no le dan oportunidad a las demás. Yo mismo he caído en eso, que escucho un álbum y me engancho con solo una canción sin darle oportunidad a las demás, por eso aquí vamos poco a poco, fue como lo hicimos, mezclando una de amor, de desamor un poco de todo” comentó Ángel.

Algo que recalcar es que han realizado varias colaboraciones, pero aceptaron que les encantaría colaborar con muchos más artistas, pero sobre todo con Grupo firme y con el grupo Maná a quienes admiran mucho desde hace mucho tiempo, además Los Rojos también tienen un cover de ese grupo.

Reconocieron que, si bien, ya colaboraron en vivo con Julión Álvarez les gustaría algo más formal, como una grabación de estudio con él.

Los Rojos llevan 9 años de carrera musical manteniéndose con su peculiar estilo, pues solo usan 3 instrumentos, acordeón, batería y Bajo-bass “creo que ya tenemos mucha esencia un sello, las presentaciones son con mucha energía, y en este caso fue un reto hacer una canción con tanto sentimiento y con esa esencia que ya nos conocen. Al final fue un buen resultado, sonando de una manera diferente” expresó Alexis.

En cuanto a sus presentaciones adelantaron que se encuentran de gira promocionando el sencillo, y próximamente estarán en Puebla, el Estado de México y en McAllen, Estados Unidos. No será sino hasta el próximo año que anuncien su gira por México con el Grupo Duelo, por lo que nos invitan a estar pendientes.

Terminaron esta amena platica invitándonos a que escuchemos “A mí me gustas tú” y los que vendrán, asimismo a que los sigan en todas sus redes sociales, y comenten que les parecieron los temas, pues ellos mismos se encargarán de responder.