Coincide Monreal con llamado de AMLO a la unidad de Morena

Para ello, acota el senador, se requieren reglas claras y piso parejo en contienda interna para ratificar triunfo en 2024

Ricardo Monreal Ávila aclaró que en este momento no busca una candidatura independiente ni por partidos políticos de oposición, que tampoco pretende salirse del movimiento, pero advirtió que su límite es la dignidad y “si el trato es de persecución, de descalificación, por supuesto que nada tengo que hacer en Morena”.

“Por dignidad -expresó en una entrevista-, no puedes mantenerte en un lugar donde se te acosa o se te persigue”.

El senador coincidió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en que en Morena “todos deberíamos hacer un esfuerzo de unidad para ratificar el triunfo” en 2024, pero para eso se requieren reglas claras, piso parejo y equidad en contienda interna. Si no es así, “me temo que la salida de alguno de nosotros afectará el resultado final”.

También reconoció que de López Obrador ha recibido un trato respetuoso, no así en Morena, partido que no ha actuado con inteligencia ni apertura y “creo que esa falta de equidad y falta de establecimiento de reglas nos puede conducir a caminos sin retorno”.

El doctor dijo que el partido debería ofrecer a quienes aspiran a la Presidencia de la República reglas claras y equitativas, pero no lo son, “porque el país está plagado de propaganda ilegal, con promoción personalizada, sobre todo de la candidata y del Secretario de Gobernación”.

En todo el país, señaló, en puentes, espectaculares, lonas, mantas e incluso bardas se anuncian las candidaturas, aun con simulación o fingimiento político, pero se trata de una abierta campaña política personalizada.

Reveló que ha hablado de esto con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pero “no pasa nada en la práctica”, porque no cesa esta campaña anticipada y tampoco el uso de recursos públicos o privados, con lo que se viola la Constitución Política y la Ley, “al estarse promoviendo anticipadamente para lograr un fin: la candidatura presidencial”.

Monreal alertó que con estos mecanismos “llevan ventaja sobre otros aspirantes dentro de Morena y fuera de Morena en el régimen de partidos legal, al que todos debemos estar sometidos”.

Dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere que continúe este proceso de transición política inacabado, pero “si no nos ponemos de acuerdo y si no estamos unidos, por supuesto que puede alterarse y puede irrumpir la oposición en el ejercicio de gobierno, que traería como consecuencia la no culminación de la transición política”.

Morena no debe confiarse, pues si los partidos de oposición logran unirse en un solo polo contra el movimiento, advirtió el senador, “será una contienda muy cerrada y no será un día de campo para Morena”, y si hay ruptura interna y una fracción se sale del partido se pone en grave riesgo el triunfo del 2024.