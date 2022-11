Ana Torroja llevará una ola de éxitos a La Maraka

Ana Torroja se presentará en la Ciudad de México el próximo viernes 4 de noviembre como parte de su “Tour Volver”, que presamente la trae de regreso frente a su púbico después de mucho tiempo de ausencia. En esta ocasión la cita será el Salón La Maraka, hasta donde llevará una ola de éxitos desde su época con Mecano y hasta sus temas en su proyecto como solista.

En entrevista para DIARIOIMAGEN, la cantante nos contó “La Maraka es uno de los lugares más íntimos y son precisamente los que más me gustan, realmente cuando la gente está en un lugar cerrado, más chiquito, se acomodan, se relajan, se desinhiben, se sienten como en casa y todo fluye de forma muy especial. Yo puedo disfrutar muy especialmente de mi público”.

Adelantó que “Este concierto es para toda esa gente que disfruta de la intimidad, del romance, de un show más nuestro. Van a escuchar sus canciones favoritas de Mecano y de mi etapa como solista, además de algunas cosas nuevas. Es difícil hacer un set list actualmente, porque son muchas canciones y porque hay canciones que se quedan fuera. Por eso en la parte final del show, hago canciones a la carta, la gente me pide esas canciones que les falta por escuchar y aunque no estén en el setlist las cantamos a capella, juntos hacemos trocitos de canciones”.

Señala que en el tiempo de ausencia de los escenarios “Me di cuenta de lo mucho que extrañaba el escenario, aplica esa frase de ‘no sabía que te echaba tanto de menos, hasta que no te he visto’, así fue. Durante la pandemia tuvimos que adaptarnos todos a una situación nueva e impuesta, y fue cuando subí al escenario e nuevo en Barcelona, cuando note que sí que lo extrañaba y necesitaba”-

De su show planeado para La Maraka, dijo “Hay muchos momentos favoritos, sinceramente es un viaje por la banda sonora de la gente y es muy bonito ver como cada persona se emociona con distintas canciones, con algunos son momentos tristes o alegres, porque con estas canciones se separaron y otros se casaron, nacido un hijo o diferentes recuerdos. Se trata de vivir o revivir esos momentos con la gente”.

Reiteró que “Los escenarios pequeños, son una forma de estar en conexión y contacto con la gente de forma más cercana, ver a la gente tan de cerca a veces es maravilloso, te dicen coas que no pueden cuando están lejos, es como si estuvieras creando algo intenso e inolvidable”.

Con tantos años de trayectoria artística, afirma que “Seguramente me faltan muchas cosas por hacer, pero cada vez me cuesta más, no sé si sea la edad, pensar en adelante, pero la verdad es que cada vez vivo más el momento, el presente y dejo que la vida me sorprenda, he estado seca de ideas y de pronto sin esperarlo llegan las cosas”.

Finalmente adelantó que “Tenemos más fechas, vamos a ir a Chile, teníamos pendiente ese país, pero ya la gira va rodando, justo cuando se puede arrancar, desde verano pasado, ya hemos visitado muchos sitios y llegaremos a muchos más”. Por lo que invitó a la gente a estar pendientes de sus redes sociales donde se van colocando las fechas y sedes de sus conciertos de manera específica.

Mientras tanto su concierto en el Salón La Maraka es este 4 de noviembre, las puertas se abrirán a las 20:00 horas y el concierto dará inicio a las 21:00 horas. Los boletos de pueden adquirir en el sistema Ticketmaster o a los teléfonos 5682 0636 y 55 5506 6107.

