En las postrimerías de la llamada Cuarta Transformación, AMLO no va a cumplir nada

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

¿Medirá Elba Esther Gordillo las consecuencias de su mensaje?

Si desde que era candidato presidencial de la alianza “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador prometió que en México habría un sistema de salud similar al de Dinamarca y nunca ha cumplido, ¿por qué ahora vuelve a prometer que lo tendremos pero, ojo, dentro de un año; un poquito más, en diciembre del 2023?

Para ese entonces, el inquilino de Palacio Nacional ya estará en las postrimerías de esta errada y llamada cuarta transformación, harto de todo y sin ánimo de cumplir nada, es decir, continuará con las mentiras, más ocupado en la sucesión presidencial del 2024. Así que quienes crean ciegamente en la palabra del de Tepetitán, ya se pueden sentar, o más bien acostar a esperar tener un sistema de salud de primer mundo.

Y es que este tan llevado y traído sistema, —como lo han señalado los especialistas—, lleva su tiempo, se construye, no se improvisa, como todo lo que hace el presidente y parte de la base de que en esta errada y llamada cuarta transformación, apenas y rasgando con las uñas, se dedica un 3 por ciento del Producto Interno Bruto, (PIB), a la salud, más bien un 2.7%, cuando en países precisamente como Dinamarca, se destina el 9 por ciento a este rubro que consideran fundamental. Así que no hay forma, por lo que puede verse, para que López Obrador pudiera en un remotísimo caso, cumplir.

Respecto al Presupuesto para el año entrante, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, (CIEP), se pretende destinar al Sector Salud, 892 mil 849 millones de pesos, lo que representa un alza del 4.2 por ciento en términos reales respecto al año pasado, sin embargo, los especialistas estiman que con eso, lo más probable es que las instituciones de salud sigan trabajando con escasez de medicamentos y de tratamientos como hasta ahora, además de que dichos recursos no alcanzan para atender a la población que no tiene acceso a la seguridad social y esto último se podría leer como “el pueblo sabio y bueno”, ¿o no”

Además, no sobra señalar que el Ejecutivo, llegando, llegando, politizó el tema; lo utilizó para su venganza política ni más ni menos en contra de su archienemigo, Felipe Calderón, de tal forma que lo primero que hizo fue acabar con el Seguro Popular, que mal que bien, otorgaba una amplia cobertura.

Un dato curioso, en enero del 2020, en plena pandemia, el flamante titular del INSABI, Juan Antonio Ferrer, que a diario demuestra no tener la menor idea de qué hace en ese puesto, declaró que se garantizarían servicios de salud gratuitos y de calidad para 69 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social y esta errada y llamada cuarta transformación se valió de la pandemia de Covid-19 para intentar justificarse de no haber podido cumplir, cuando ese es un problema, entre otras cosas, de capacidad, misma que está ausente en la actual administración.

Estamos a punto de llegar a enero del 2023; tres años han pasado y esta errada y llamada cuarta transformación “no da pie con bola”. Después de la anterior declaración, se vino la debacle: la escasez de medicamentos y de tratamientos contra el cáncer y lo único que ha hecho el presidente López Obrador, es seguir prometiendo y prometiendo sin miras de cumplir nada.

Se supone que el tabasqueño debería de saber lo que es tener salud; sobre todo ahora que corre la especie por los corrillos políticos de que por motivos de salud, ha reducido su agenda a lo mínimo; prácticamente nada más a narrar anécdotas y malos chistes en su gustadísimo “stand-up mañanero”, e inaugurar uno que otro “camino artesanal”, independientemente de sus visitas misteriosas a Sinaloa.

MUNICIONES

*** Prácticamente todos los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), mostraron su abierto rechazo en contra de la titular de ésta, Rosario Piedra, que ha hecho honor a su apellido al frente de la CNDH, al señalar lapidariamente en un documento firmado por Los firmantes del desmentido: Georgina Diédhiou Bello, Tania Espinosa Sánchez, Adalberto Méndez López, Gloria Ramírez, Bernardo Romero Vázquez, Jorge Alejandro Saavedra López y Ángel José Trinidad Zaldívar, que “en ningún momento se discutió o se avaló lo que la CNDH interpreta ahora en su pronunciamiento, que ‘recomienda la transformación del INE’, o que el IFE/INE sea un órgano autónomo ‘únicamente de nombre, instrumentos parciales, de sabotaje, de la voluntad del pueblo, que sólo han servido para el mantenimiento de vicios que, por años, si no es que, por siglos, han manchado nuestros procesos electorales’”. Los integrantes de dicho Consejo le exigieron a la titular de la CNDH que se apegue “estrictamente a lenguaje aprobado, sin interpretaciones políticas respecto de su contenido”. Es evidente que la Piedra, (¡¡perdón!), la señora Piedra Ibarra solo actúa por consigna de López Obrador, por lo que bien vale la pena repetir las preguntas. ¿Por qué la CNDH no se ha pronunciado en torno a la escasez de medicamentos y tratamientos? Otro ejemplo, tampoco ha dicho “ni Pío” sobre la huelga en Notimex, cuyo acervo fotográfico, por cierto, está en grave riesgo, pero eso sí, el generoso sueldo de la directora de esa agencia de noticias, Sanjuana Martínez, no se toca.

*** ¡Vaya, vaya!, la flamante gobernadora de Campeche, Layda Sansores, solo asomó la nariz para anunciar que ayer no habría Martes del Jaguar. “Nos vemos en el próximo capítulo” y colocó una fotografía del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, junto a una imagen con el rostro cubierto de color negro, que se infiere, es la del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por lo que puede concluirse que la controvertida mandataria estatal, a pesar de estar denunciada ante la FGR, no quitará “el dedo del renglón” y continuará en su burdo juego de descalificaciones, con lo que demuestra que es el instrumento favorito de ataque de López Obrador.

*** No es precisamente la interlocutora más apropiada, pero lo que consignó por las “exbenditas redes sociales” es muy cierto. Resulta que la eterna dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, que de manera textual señaló: “La forma más fácil de evadir los fracasos del presente, es buscar —e inventar—, excusas en el pasado. Con todo respeto, Sr. Presidente @lopezobrador, deje de buscar culpables en los ‘conservadores’ y trabaje seriamente en resolver los graves problemas que tiene nuestro país”. En caso de que este “tweet” sea cierto, ¿acaso la maestra no estará midiendo las consecuencias que puede tener el mensaje?, esto porque prácticamente fue en la actual administración cuando salió de la cárcel.

morcora@gmail.com