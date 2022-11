Los apuros de Calderón

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Descartada ya toda posibilidad de que Margarita Zavala Gómez del Campo pudiera participar nuevamente como candidata presidencial, su esposo Felipe Calderón Hinojosa sopesa participar en la contienda del 24 como candidato, según se lo expresan algunos personajes cercanos a su entorno.

Felipe se siente contento de ser todavía objeto de los reclamos presidenciales ante los tumbos que da el actual gobierno, lo que alimenta su ego, tras cuatro años de gobierno.

Dos parecen ser las ofertas más atractivas, el gobierno de la CDMX y el Senado de la República, donde existe la posibilidad de ser el coordinador de una oposición fuerte.

Las dos suenan atractivas y aunque ya no milita en el PAN existen vínculos con altos dirigentes que le permitirían ser candidato de ese partido o entrar en la gran alianza con priistas y perredistas si llega a consolidarse.

Sin embargo, cuando más entusiasmado estaba y analizaba las propuestas, los antagonistas también se enteraron de ello y soltaron una bomba que parecía ser un bombón harto comestible para las tablas del ex Presidente, ya que se referían a una supuesta investigación a nivel internacional en contra de Calderón Hinojosa.

La bola de humo salió de la boca del secretario de Gobernación, el nuevo antagonista de los adversarios del actual gobierno, quien lanzó una recta que casi la batea de jonrón el ex Presidente, pero he aquí que sacó el slider y recalcó que la denuncia se presentó en la Corte Penal Internacional, situada en la Haya, Holanda, y fue presentada por Arturo Peimbert Calvo y fue respaldada por abogados, académicos y periodistas y todavía el asunto no se resuelve.

Es decir, la denuncia sí existe, tal como relata en su columna Astillero, el periodista Julio Hernández López, firmante de esa denuncia y se encuentra registrada desde hace una década.

Según los firmantes, decidieron acudir a la Corte Internacional luego de agotar las instancias mexicanas, pues “la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció asegurando que hubo violaciones graves a derechos humanos, igual que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Posteriormente, el gobierno y el Congreso de Oaxaca constituyeron la Comisión de la Verdad para investigar los hechos”.

Esta vez no se trata de alguna treta o infundio, vía partes interesada, sino de algo que se encuentra todavía vigente y que puede tardar todavía algún tiempo en resolverse.

Cabe destacar que no es solamente Felipe Calderón Hinojosa el señalado, sino también van en la denuncia el ex gobernador de Oaxaca y aspirante presidencial independiente, Ulises Ruiz Ortiz y el ex presidente Vicente Fox Quesada.

*****

Será que alguno de los políticos en retiro será capaz de dejar la comodidad que le dieron los cargos públicos y decida entrar en los nuevos tiempos electorales. Podrán someterse al veredicto de las urnas. Hay algunos que tímidamente se asoman, pero sin definir qué rumbo seguir. Pocos son los que se dejan tentar, ante el riego de perder fama y, tal vez, fortuna, en los nuevos tiempos de la democracia.

ramonzurita44@hotmail.com