“Un obús en el corazón”, es un recorrido por los miedos de infancia

Obra de Wajdi Mouawad, dirigida por Rebeca Trejo

Relata la extrema violencia que vivió de niño en un ataque paramilitar en Líbano

Se presenta en el Teatro Santa Catarina en temporada hasta el 20 de noviembre

Una llamada telefónica, en una noche de invierno helada, hace que Wahab salga de su casa, a pesar de la tormenta de nieve cegadora, de un conductor de autobús irritante y un torbellino de emociones, Wahab viaja a la habitación del hospital de su madre que está a punto de morir. Un viaje a través de la memoria, de las emociones y de los miedos, para entender cómo sólo ‘un miedo de infancia puede acabar con otro miedo de infancia.

Esa es la premisa de la obra de teatro denominada “Un obús en el corazón”, producción de Dorado70, La Máquina del Tiempo Producciones y Teatro UNAM, que se presenta en el Teatro Santa Catarina bajo la Dirección de Rebeca Trejo y protagonizada por Bernardo Gamboa, quien platicó los detalles en entrevista para DIARIO IMAGEN.

“Wajdi Mouawad, el autor del texto, es un dramaturgo importante, de los rockstars mundiales y se lo han ganado a pulso por su manera de escribir combinado temas de violencia y de guerra, pero también vinculados a lo humano a lo que nos toca el corazón. En este caso se trata de historia universal, que nos toca a todos los espectadores, nos habla de una madre moribunda y el personaje principal recibe una llamada en la que le avisan de tal situación, ahí parte todo”.

Adelanta que nos embarcaremos en “Ese viaje casi épico de su casa al hospital, vive una serie de cosas que lo reencuentran con heridas de la infancia, traumas que lo hacen pensar mucho en ese vínculo con la muerte. La gente encontrará un vínculo, incluso con las relaciones con las madres, lo bueno, lo malo, es una obra que tiene algo de terapéutico, te permite reflexionar sobre tu propia vida”.

Para Gamboa es mejor pensar que los personajes no se construyen, sino que se descubren, “los dramaturgos, incluso, descubren a los personajes en campos de información específicos. Así nace el personaje, para mi tiene que ver mucho con eso, ir descubriendo en una selva y ver cuáles son las flores o frutas que te pertenecen y cuales al personaje. Wajdi y la directora me han partido hacer ese viaje. Me gusta mucho la idea de que en cada función se descubren cosas nuevas, por eso no me gusta el tema de construir, porque una construcción termia y un descubrimiento jamás lo hará”.

Sobre la identificación que encontró con el personaje dijo “Hay algunas cosas de orden psicológico que no me interesa contar públicamente, pero si me tocó en emociones, en la psicología de mi relación con mi madre y mi familia, y es que, de eso se trata, de vincularte, eso le da la potencia verdadera la obra. Aprendí de mi relación con mi madre y por el otro lado la obra aunque no lo dice de forma literal, se maneja en ciertos contextos , por ejemplo, la guerra civil de Líbano”.

Asimismo, asegura que aprendió a comprender como funciona la violencia “de esa guerra en específico con factores geopolíticos, los bandos, esa violencia donde un niño puede ver en las calles cosas terribles, si están asesinando, torturando y cometiendo actos muy violentos, eso está en el pasado de mi personaje y vemos a donde lo lleva. Es un análisis profundo de la violencia en lo humano y psicológico”.

Al ser un monologo reconoce que “Siempre está esa presión de que tienes la sensación de que depende solo de ti, porque estas parado en el escenario, pero al final estas muy cobijado y acompañado de mucho talento, de muchos nombres, están ahí en el espacio, es el equipo creativo y te van acompañando. El reto es, precisamente dejarse acompañar”.

La puesta en escena se presenta en el Teatro Santa Catarina, ubicado en el corazón de Coyoacán, los boletos están disponibles en las taquillas del inmueble. “No solo es una obra de teatro, sino una experiencia para reflexionar sobre tu vida de forma profunda y suave, los vamos cuidando” concluyó Gamboa.

