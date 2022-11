En la carrera de Morena al 2024, Marcelo Ebrard Casaubon contraataca

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Reconocimiento a Aleix Sanmartín por mejor campaña electoral del año

En la apresurada y jaloneada carrera presidencial de Morena, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, contraataca y lo hace ni más ni menos que en los terrenos de la flamante jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a la que por cierto, no le fue tan bien este fin de semana.

Resulta que el canciller se dio a la tarea de placearse en diversas alcaldías de la capital de la República, como Coyoacán y Azcapotzalco, así como para demostrar que también en el centro del país tiene arraigo, lo que de seguro no le cayó nada bien a la funcionaria capitalina, sobre todo porque en el evento de Coyoacán, se reportaron alrededor de 800 simpatizantes del titular de la SRE, quienes fueron convocados al foro “Ciudad Modelo con Visión de Futuro” y lo corearon con aquello de “¡presidente, presidente!”, pasarela que aprovechó Ebrard para presumir que tiene una amistad con el presidente Andrés Manuel López Obrador de más de 20 años.

Luego de señalar que un día del lejano año de 1999, buscó al tabasqueño y desde esa fecha “hasta el día de hoy, nuestra relación es de respeto y de confianza, y yo nunca le he mentido ni lo he traicionado, (a López Obrador), ni lo haré. Lo admiro, lo quiero mucho”

Sin embargo, quizás no repara en un pequeño detalle el secretario Ebrard, y es que el tener una larga amistad con el de Tepetitán, de plano, no es garantía de nada, si no, que le pregunten al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, quien pese a haber fundado Morena y la llamada 4T, el Presidente no tuvo ni ha tenido empacho alguno en hacerlo de lado en la carrera presidencial.

No obstante, el canciller tuvo a bien “amarrarse el dedo” y recordar, —así como para enviar un mensaje a Palacio Nacional—, las veces que caballerosamente declinó importantes posiciones políticas a favor del ahora Presidente.

Habrá que ver cómo toma esto el Ejecutivo, que parece que se olvida de quienes le han hecho favores y lo han apoyado, todo, por la víscera, así que tampoco tendría problema alguno en no devolverle esos grandes favores a Ebrard.

De cualquier manera y ya encarrerado, el titular de la SRE, como si ya fuera abanderado presidencial de Morena, prometió ante sus seguidores que daría continuidad al cambio que se supone que esta errada y llamada Cuarta Transformación ha iniciado pero, —ojo—, acotó que agregaría “cosas nuevas”.

Con lo anterior, lo más probable es que el responsable de la política exterior del país, quiere disipar aquellos rumores que para 2023, lo ubicarían como candidato presidencial, pero de la oposición. ¿Será?

Y quien sigue trabajando de tiempo completo en su aspiración a 2024, es precisamente el senador Ricardo Monreal, que tuvo un muy buen fin de semana porque simultáneamente en 70 ciudades del país sus seguidores lanzaron la plataforma Política “Reconciliación por México” con lo que diferentes sectores sociales se suman a la lucha para detener la polarización y consolidar la transformación y construcción de un México mejor. Igualmente reconocieron que desde su fundación, Morena es la única y verdadera opción de cambio en la política nacional, siendo el auténtico partido del pueblo y bandera de la lucha pacífica, democrática e igualitaria.

Los seguidores del legislador zacatecano se pronunciaron por la libre organización, la dignidad política, la manifestación de ideas y expresiones que den prioridad al diálogo respetuoso e hicieron un llamado al reconocimiento de las diferencias y coincidencias para la discusión y el debate de los temas relevantes de la agenda nacional.

En líneas anteriores, se consignó que a la señora Sheinbaum no le fue tan bien este fin de semana en sus placeadas porque tenía un evento en Oaxaca, dispuesto para que ella participara y ante el deplorable estado que guarda la capital oaxaqueña, gracias a los “buenos oficios” del alcalde morenista Francisco Martínez Neri, llena de basura, con la consecuente pestilencia y con una crisis sanitaria en ciernes, de inmediato éste se canceló y la jefa de Gobierno, negó que tenía planeado viajar a esa entidad, pues los de Morena, se tapan entre ellos, ¿o no?

Municiones

*** The Washington Academy, reconoció a Aleix Sanmartín como consultor del año con el Napolitan Victory Awards, por su trabajo como consultor político en México y España.Tras recibir el premio, Aleix Sanmartín declaró, “me siento muy honrado por este reconocimiento que hace The Washington Academy, a mi trabajo”, quiero manifestar mi agradecimiento a todos los clientes en México y España que me han depositado su confianza, agregó que “este reconocimiento es un compromiso a seguir trabajando e innovando en el campo de la comunicación política para ofrecer los servicios de alta calidad que demandan los clientes”. La Academia, también distinguió a Sanmartín en las categorías a: Mejor Campaña Electoral del año y Campaña Digital Electoral del año, por su trabajo en la Campaña de Juan Manuel Moreno (PP-A) a la Presidencia de Andalucía 2022. Asimismo, fue incluido en la Class of 2022, que reconoce a los 100 profesionales de la comunicación política en Latinoamérica. Los Napolitan Victory Awards son considerados “los Oscar de la política”. Sanmartín, cuenta con más de 15 años dedicados a la consultoría política en España, México, Panamá, Uruguay, El Salvador, República Dominicana, Ha trabajado con el presidente López Obrador; el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero; Tabaré Vázquez, de Uruguay; Ricardo Martinelli, Hipólito Mejía; la diputada Margarita Zavala; Miguel Ángel Moratinos, de la ONU y el propio Marcelo Ebrard, entre otros líderes internacionales.

*** Para evitar que el gobierno capitalino mantenga como institucionales los colores e imagen de su partido, Morena, sobre todo en los tiempos electorales de 2024, es necesario reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, con la finalidad de no sacar ventaja política, aseguró el coordinador del PRD en el Congreso capitalino, Víctor Hugo Lobo Román. Para ello, presentó una iniciativa que pretende evitará que siga viciándose el poder público, ya que quedará prohibido este tipo de acciones que son muy peligrosas en la conciencia popular porque pretende generar una relación de obediencia y lealtad a cambio de recibir beneficios, que por ley deben ser continuos, gratuitos y una obligación constante del gobierno. “Si fuera una ciudad innovadora y de derechos, como es su eslogan, no deberíamos de adoptar los colores del Poder Ejecutivo Federal, por más afinidad que haya con el Presidente de la República. En esta ciudad no gobierna solamente Morena, también existen gobiernos en nueve alcaldías que pertenecen al PAN, PRI y PRD, por lo que no son mayoría”, aclaró el perredista en su propuesta.

morcora@gmail.com