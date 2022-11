Peña empina más al PRI

Espacio Electoral

Eleazar Flores

SIEMPRE INOPORTUNO-. Políticamente inoportuna para su país y su partido, que al parecer ya le interesan poco, las declaraciones del ex presidente Enrique Peña Nieto publicadas el sábado 5 en el diario El País, de la madre patria, donde confiesa que le “gusta vivir en España y que ocasionalmente visitará México”.

No sólo eso, dijo incluso estar dispuesto a abordar el tema acerca de su patrimonio.

Con las ganas que el comandante de la Cuarta Transformación trae contra los gobiernos neoliberales, Peña Nieto se puso de pechito para la mañanera de hoy, pero de no tocarse el tema podría confirmarse el secreto a voces acerca de un posible pacto no escrito para proteger al nativo de Atlacomulco, por parte del jefe del comando guinda.

Esto y más declaró el ex presidente Enrique Peña Nieto al periodista Edmundo Morelos, quien al leer la entrevista se entera uno que el de Atlacomulco ahora es vecino de dos destacadas figuras españolas del cine internacional, la actriz Penélope Cruz y el actor Javier Barden, indiscutibles estrellas de Hollywood, ambos con muchos reconocimientos internacionales.

El entrevistador recuerda que Peña Nieto se deja ver por los medios, luego de asistir a la boda de su hija Paulina Peña Pretelini con Fernando Tena. Como verá y al fiel estilo del periodismo ibérico, el reportero Edmundo Morelos da santo y seña del evento social, pero el ángulo noticioso es la entrevista con el ex mandatario.

PRI Y EDOMEX-. Sin la menor duda que el originario de Atlacomulco está puntualmente al tanto de la marcha política de México y, más aún, del Estado de México, al grado que muchos le atribuyen su influencia a distancia, en favor de Alejandra Del Moral, cuya vida política la inició desde su natal Cuautitlán-Izcalli, siendo Enrique Peña gobernador…y de ahí p´al real.

Obviamente que el respaldo del primer priista mexiquense fue innegable, apoyado públicamente y hasta con foto por los ex gobernadores, pero hasta; ahí pues, además, de que no prende el proselitismo, no ha habido capacidad de alguien para acercarse a la diputada federal Ana Lilia Herrera, quien insiste en sus redes: Disciplina partidista, pero jamás sumisión.

Si este es el panorama político tricolor, imagínese el nivel macro y la reacción de quienes en este momento ostentan cargos tricolores, —qué difícil es llamarles líderes—, y más aún de dirigentes de posibles aliancistas del PAN y del PRD.

Esta posible reacción mediática de panistas, priistas y perredistas es la que no calculó Peña Nieto y en cuanto a la presidencial y sus mañaneras, ya se enterará.

Las declaraciones peñistas y la veleidosidad tricolor podrían ser mortaja y tumba para los priistas.

