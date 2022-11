AMLO va por reforma para prohibir instalación de cerveceras en el norte

Ante escasez de agua en esa región

Ante la escasez de agua, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su mañanera de este lunes que planea presentar una reforma a la ley para prohibir la instalación de plantas cerveceras en el norte del país.

El mandatario mencionó que no se puede seguir con “la anarquía de entregar a diestra y siniestra permisos para extraer agua donde no hay” y dijo que si 70% del agua está en el sureste del país, pues allá “podemos dar los permisos para las plantas cerveceras, pero no en Baja California, donde no hay agua; Nuevo León; Coahuila, donde escasea el agua; en la Laguna en Durango o Coahuila, donde también hay escasez de agua”.

Interrogado este lunes en la mañanera sobre la salida de la subdirectora de Administración de Agua, Elena Burns, y parte de su equipo –reconocidos especialistas en el estudio y manejo del recurso—, el mandatario federal señaló que se dio por diferencias de la investigadora con el titular del organismo, Germán Martínez Santoyo.

“Es una decisión que se tomó, me consultó el director de Conagua, a quien también le tengo confianza y yo autoricé que se propusiera este cambio, buscando que Elena nos ayudara en otra tarea”, refirió el tabasqueño.

López Obrador aseguró que ya habló con la investigadora removida para hacerle dos propuestas: una que lo ayude a definir una reforma a las leyes para el uso racional del agua en el país y cuidarla; y la otra que se haga cargo de una coordinación regional para sacar adelante tres proyectos de presas, riego y energías que se construyen en Sinaloa (las presas Picacho y Santa María) y en Nayarit (el distrito de riego Alejandro Gascón Mercado).

“Esas tres obras significan como de 70 a 80 mil hectáreas de riego (…) Voy a hablar con ella (con Burns), porque también ya están muy confrontados en el director de la Conagua y ella, ya no se puede, y hay que buscar la forma en que nos ayuden en otro lado”.

-¿Son diferencias de fondo? -se le preguntó.

-No, yo diría que no, porque le tengo confianza a Germán, como se la tengo a ella. Pero hay pleitos, eso es todos los días –respondió el mandatario federal.

Dijo que las diferencias dentro de los funcionarios de los gobiernos son normales, y ejemplificó que en el “mejor gabinete” de la historia del país, el del presidente Benito Juárez, también se daban conflictos entre liberales moderados y radicales, pero con el liderazgo del Benemérito de las Américas y pese a esos conflictos, el periodo de la República Restaurada “es lo mejor de la vida pública de México, con democracia, división de poderes, los mejores políticos, la mejor prensa que ha existido en toda la historia y el gabinete, pero pues no era fácil, porque pues era gente con criterio.

“Entonces, no me extraña si hay diferencias, todo el tiempo hay diferencias, porque además se debate aquí, sobre distintos temas, son posturas que se tienen, pero siempre se cuida que las decisiones se tomen considerando que somos servidores públicos, que nuestro amo es el pueblo y que debemos actuar con honestidad, básicamente. Voy a hablar con Elena de nuevo para ver qué hacemos”.

López Obrador apoya propuesta de protocolo nacional de feminicidio

En otro tema, el primer mandatario se pronunció a favor que la propuesta del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, sobre un protocolo nacional para investigar feminicidios y que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen bajo esta causa tras el caso de Ariadna Fernanda López Díaz y luego de que la Fiscalía de Morelos afirmara que murió de una “grave intoxicación alcohólica”.

“Coincido con él en esto y en el caso de Morelos se está haciendo la investigación de este feminicidio y sí hay bastantes pruebas y yo creo que la Fiscalía de la ciudad y la jefa de Gobierno van a informar”, dijo.

AMLO regalará diccionario político a Santiago Creel

Sobre su propuesta de reforma electoral, el presidente López Obrador aseguró que le regalará un diccionario político al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, para recordarle la diferencia entre oligarquía y democracia, ante sus dichos de que “la máxima oligarquía” de México se llama Morena.

Las declaraciones del mandatario se dan luego de que Creel rechazó que el Instituto Nacional Electoral (INE) está en manos de una oligarquía como afirmó López Obrador la semana pasada durante su conferencia matutina.

Creel le recomendó a López Obrador releer el libro Política del filósofo griego Aristóteles, en su definición de oligarquía.