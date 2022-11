“Alito” se compromete a votar contra la reforma electoral de AMLO, pero no le creen

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

De nueva cuenta, el presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, hizo un nuevo llamado al PAN y al PRD para reavivar o revivir la coalición Va por México y, como prueba de que su partido se opondrá a cualquier reforma que afecte al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Sin embargo, hasta este momento, las garantías ofrecidas por el dirigente nacional del tricolor no parecen satisfacer las exigencias de sus (¿ex?) aliados, sobre todo después que les falló con la militarización de la Guardia Nacional, proceso en el cual los legisladores del PRI, de los que forma parte el propio Moreno Cárdenas, sirvieron para cumplir la aspiración de la llamada Cuarta Transformación de prolongar cuatro años el periodo durante el cual el mencionado cuerpo policiaco queda bajo el control total y directo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Eso era exactamente lo que deseaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero su iniciativa no pasaba y por eso, los diputados del Revolucionario Institucional tomaron la iniciativa y abrieron otra vía, que fue la de sólo ampliar el plazo que ya se había aprobado para la militarización de la Guardia Nacional desde su creación.

Los rumores en los medios políticos sostienen que esa marcha atrás del PRI no fue voluntaria, sino que sus dirigentes, en particular “Alito” sucumbieron a presiones de la llamada Cuarta Transformación, que sacó a relucir supuestos delitos por ellos cometidos.

Lo que al parecer no convence al PRD y, sobre todo al PAN, es el riesgo de que los priistas vuelvan a sucumbir ante las amenazas de desafuero y prisión si se oponen a los designios del primer mandatario.

Esto, además de que a pesar de la, en apariencia, contundente afirmación de los priistas de defender al INE y al TEPJF, deja abierta la posibilidad a una reforma electoral, que cumpliría la misma función de la presunta “iniciativa tricolor” que facilitó la militarización nacional.

De cualquier forma, es de atender el nuevo llamado de Moreno Cárdenas al PAN y al PRD, para dejar atrás las diferencias y fortalecer la coalición Va por México, para trabajar por el país y en la defensa de esas instituciones.

Mediante un comunicado, la directiva del PRI señaló que “ahí se va a mantener” y rechazó de manera categórica que el partido tenga un acuerdo con el gobierno para respaldar su iniciativa de reforma electoral.

La directiva encabezada por Moreno Cárdenas y por la secretaria general, Carolina Viggiano, puntualizó que el PRI está muy claro que “jamás vamos a aprobar ninguna reforma que dañe estructuralmente al INE, que le reste autonomía al INE, que le reste capacidad para realizar las elecciones”.

También destacó que la propuesta priista “ha sido categórica: La iniciativa que se turnó por parte del Ejecutivo a la Cámara, pues obviamente era un rotundo no. Y lo que se ha establecido en Cámara de Diputados, donde están todos los partidos políticos en la mesa, es que se construyera la posibilidad de generar consensos hacia una modificación en reformas electorales, que permitan autonomía, transparencia, competitividad, equidad y modernización”.

Además, el líder nacional del tricolor señaló que no tiene nada que esconder y anticipó que el PRI está por fortalecer el modelo democrático y por el respeto a los resultados electorales.

En cuanto a las dudas acerca de la posibilidad de que aparezca una iniciativa “a modo” para la llamada Cuarta Transformación, el dirigente priista precisó que su partido no ha presentado ninguna iniciativa en materia de reforma electoral e informó que en la Cámara de Diputados la participación de su bancada se da dentro del grupo de trabajo de comisiones que analiza todas las propuestas que, sobre ese tema, se han recibido en el Congreso.

En otra parte, “Alito” advirtió que su partido tampoco respaldará el definir a los consejeros mediante elecciones. “Al final del camino, se necesitan dos terceras partes para decidir en el tema de los consejeros y construir consensos. Todas las reformas tienen que ir con el consenso de todos los partidos políticos”, señaló.

Aparte de la reforma electoral, Moreno también hizo referencia a las del año venidero en Estado de México y Coahuila, los dos todavía gobernados por priistas. Reveló que en sus entrevistas con Marko Cortés y Jesús Zambrano, dirigentes nacionales del PAN y del PRD, continúan los trabajos de la coalición Va por México con vistas a esas elecciones estatales. Aseguró que la alianza es fuerte, ya que logró impedir la mayoría calificada de parte de Morena.

Recordó, asimismo, que “el PRI siempre ha cumplido con el compromiso y los acuerdos que hemos presentado”.

Otro encontronazo en las filas del oficialismo

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusó al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, de intentar proteger al presunto feminicida de Fernanda Ariadna, debido a presuntos nexos que existen entre ellos.

Aunque se trata de un asunto estrictamente policiaco, esta denuncia de la mandataria capitalina refleja las grietas que aparecen en las filas de la llamada Cuarta Transformación, pues como es muy conocido, Sheinbaum Pardo es una de las “corcholatas” elegidas por el presidente López Obrador para ser el candidato de Morena (y de sus rémoras) para las elecciones presidenciales de 2024.

El acusado, Uriel Carmona Gándara, llegó al cargo desde el anterior gobierno estatal, encabezado por Graco Ramírez, del PRD, se acercó pronto a la administración del actual mandatario, Cuauhtémoc Blanco, quien a su vez fue postulado por el casi extinto Partido Encuentro Social (PES), en coalición con Morena y el PT.

Aunque se presume que la Fiscalía de Morelos goza de autonomía, en medios políticos de esa entidad se considera que Carmona Gándara es uno de los funcionarios más influyentes del gobierno encabezado por el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco. También es de considerar que estuvo a punto de ser desaforado a demanda de la Fiscalía General de la República (FGR) encabezada por Alejandro Gertz, a petición de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita, principalmente por su presunta relación con grupos delictivos relacionados con el narcotráfico.

A pesar de esos antecedentes, el fiscal morelense se mantiene muy ligado al gobierno estatal que, no obstante, sus orígenes un tanto alejados de Morena, ha hecho votos de fidelidad a la llamada 4T, como lo reiteró el gobernador Blanco en reciente gira del presidente López Obrador.

Por esos vínculos el ahora acusado fiscal Carmona Gándara es considerado parte de la llamada Cuarta Transformación y las denuncias en su contra se aprecian como problema interno.

“Quiero hablar de la impunidad y del encubrimiento de la Fiscalía de Justicia de Morelos en el caso del feminicidio de Ariadna… Presento este caso porque no queremos que exista impunidad, porque incluso trataron de inculpar a la víctima… Vamos a mostrar que en este caso es evidente que la Fiscalía General del Estado de Morelos quiso ocultar el feminicidio de Ariadna, por presuntos nexos con el supuesto feminicida”, aseveró la jefa de Gobierno en un mensaje a medios.

(El presunto feminicida, Rautel N., ayer mismo se entregó a las autoridades judiciales, en Nuevo León).

Sheinbaum refirió que el encubrimiento se manifestó cuando la Fiscalía de Morelos presentó una necropsia en la cual se sostuvo que la causa de la muerte se debía a una bronco-aspiración originada por el excesivo consumo de bebidas embriagantes de la joven, mientras que el examen forense realizado por la Fiscalía de la Ciudad de México refiere que la defunción se debió a diferentes traumatismos en el cuerpo de Ariadna.

“Si la Fiscalía de Justicia de Morelos hubiera querido llegar a la verdad, lo podría haber hecho, Y no sólo eso, sino que deciden no hacerlo y salen a decir que no se trata de un feminicidio”, refirió Sheinbaum al justificar la exhibición de la fotografía donde el presunto feminicida saca el cuerpo de la joven de su departamento en la calle Campeche para abandonarlo en la carretera México-Cuernavaca.

La mandataria capitalina no aclaró la relación entre Uriel Carmona y el supuesto feminicida Rautel N., pero recalcó que el fiscal de Morelos insistió en sus declaraciones sobre el caso.

riparcangel@hotmail.com