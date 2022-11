La 4T abrió varios frentes

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

Aunque todas las mañanas se difunde desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional un discurso triunfalista, burlón, descalificador, insultante, con ese tonito de aquí sólo mis chicharrones truenan, la percepción que se transmite es de preocupación, cuando no de desesperación y por ello las agresiones, que rayan en la ilegalidad, contra los opositores o quienes no comulgan con la 4T. De dientes para afuera se presume una superioridad artificial, se da por descontada una posible derrota de los morenistas el año que entra y en 2024; como los hablantines boxeadores al estilo de Cassius Clay, reta al opositor para que lo ataque, y presume su valentía con la guardia baja, así es la narrativa presidencial: Vengan, aquí los espero. Pero en el fondo hay preocupación. Las “corcholatas” no crecen, la economía tampoco, en las encuestas, los votos no llevan el mismo ritmo que la entrega de pensiones y becas, sobre todo ahora que es más difícil cubrir el gasto de esos programas clientelares; no alcanzan los dineros para subsidiar a esa población poco productiva que promete el sufragio, pero no se sabe si cumplirá. El enojo social crece, hay mucha inconformidad que todavía no se muestra en las encuestas.

Pero, la 4T abre más frentes, incluso entre ellos hay disputas que amenazan la aparente unidad monolítica de Morena. Se descalifican entre las “corcholatas”, la impresentable gobernadora de Campeche se suma a las agresiones contra el zacatecano Monreal, a quien quieren bajar de la carrera sucesoria. Ante la salida de la Tía Clouthier, se vino una cacería de brujas que no dejó títere con cabeza, corrieron a todos, sin saber afrontar las consecuencias de la inexperiencia del nuevo equipo en las negociaciones sobre el T-MEC, donde llevamos todas las de perder. Pero ellos no se preocupan por minucias, lo suyo es la lucha por el poder, a pesar de violentar la ley misma.

El próximo año, habrá comicios en el Edomex y Coahuila y la 4T se frota las manos ante la posibilidad de arrebatar las entidades al PRI. Sin embargo, Delfina no se ve muy segura para mudarse al Palacio de Gobierno en Toluca, los mismos morenistas la enferman y acarician la posibilidad de que un hombre entre al quite. Están resentidos los del grupo Texcoco, que se sentían seguros en la nominación. Ese resentimiento puede operar en contra, si no se baja de la contienda la ex secretaria de Educación Pública. Coahuila está por el estilo, el rey del carbón se cree el elegido, a pesar de que el favorito en Palacio Nacional es el subsecretario de Seguridad Pública, quien enfrenta también fuego amigo. El legislador coahuilense no entregará tan fácilmente la plaza, y también es un activo que puede operar en contra.

Las encuestas marcan para 2024 una preferencia marcada por cualquier suspirante de la 4T, pero las ambiciones personales pueden jugarles la contra. Sobre todo, en la CDMX, donde no tienen la confianza ciudadana. Ganar la capital de la República requiere de algo más que la movilización partidista. El partido aplanadora tricolor pensó que jamás los traicionarían sus acarreados, a los guindas también los pueden abandonar.

El Presidente no debiera echar desde ahora las campanas a vuelo, son muchos los factores que pueden definir las contiendas electorales y aunque seguramente recurrirán a la elección de Estado, como dice el tabasqueño, la gente está mejor informada y también reconoce cuando el populismo trasnochado les ha fallado.