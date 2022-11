El presupuesto no atiende principales necesidades del país, dice la oposición

Miguel Ángel Rivera

Al iniciar la revisión del Presupuesto Federal de Egresos (PEF), en forma casi unánime, la oposición pidió al oficialismo utilizar su facultad de modificar el gasto del gobierno para atender las principales necesidades del pueblo de México, pero al parecer Morena y sus rémoras están decididos a cumplir su función de oficialía de partes.

Es decir, proyecto presentado por el Ejecutivo será aprobado sin cambiarle ni una coma, aunque para ello, los legisladores afiliados a la llamada Cuarta Transformación, tendrán que soportar largas jornadas de intercambio de denuestos y descalificaciones, pues los altos mandos del Legislativo estiman que el debate, iniciado ayer, poco después del mediodía, terminará hasta el viernes venidero, con apenas algunos recesos para dar oportunidad a los diputados satisfacer sus necesidades y tal vez proceder a un poco de aseo, aunque sea sólo corporal.

De hecho la polémica en torno al PEF para el año venidero se inició desde el pasado lunes, cuando en comisiones se preparó el dictamen que sería presentado en la sesión plenaria de ayer, siempre con el desacuerdo de la oposición.

Esa sesión en comisiones se tuvo que realizar fuera del Palacio Legislativo de San Lázaro, pues el recinto de la Cámara de Diputados estaba cercado por el Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior, conformado por trabajadores de Cecyte (Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos), Conalep y Colegios de Bachilleres, quienes protestaban precisamente por los exiguos recursos que el actual gobierno federal asigna a ese sector tan importante que es la educación.

Desde esa sesión, los legisladores de oposición destacaron las deficiencias que encuentran en el PEF, a cambio de asignar cuantiosos presupuestos a programas sociales que aseguran votos a Morena y sus satélites, así como para las obras que sólo interesan al presidente Andrés Manuel López Obrador.

A nombre de la bancada del PRI, la diputada poblana Blanca Alcalá destacó que el bloqueo en San Lázaro es consecuencia de que hay demandas que no son atendidas y eso se ve reflejado en el PEF 2023.

Por ello, la ex presidenta municipal de Puebla adelantó que el PRI votará en contra de esta iniciativa de presupuesto, que no es sobre voluntades económicas, sino para caprichos, como la reducción de presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE) en lugar de fortalecerlo porque en las filas de la llamada Cuarta Transformación no creen en la democracia.

No hay proyecto de desarrollo nacional, denunció MC

Desde el arranque del debate, en la sesión de ayer, los partidos de oposición marcaron distancia respecto de lo que consideran caprichos de la llamada Cuarta Transformación reflejados en el proyecto de presupuesto.

Una de las revisiones más detallada la expuso, en representación de MC, el ex secretario federal de Salud (en el gobierno del panista Felipe Calderón) y ex titular de Desarrollo Económico del gobierno del antes Distrito Federal encabezado por Miguel Ángel Mancera, quien fuera postulado por una coalición integrada por el PT, PRD y MC.

“El problema no es el presupuesto y en qué se gasta, es sólo el síntoma. El problema es cuál es el proyecto presente y del futuro de la casa. No es en balde que la palabra economía venga del griego que significa administrar la casa.

“Administrar un Estado, una nación, es administrar las necesidades y prioridades de quienes ahí viven, con miras a un bienestar sostenido. Si existe un Legislativo que debería construir un contrapeso a las decisiones del Ejecutivo, no una oficialía de partes es porque las decisiones se toman mejor hablándolas, atendiendo las prioridades de toda la ciudadanía a la que nos comprometimos a representar.

“Por desgracia, la mayoría de quienes somos pagados por la ciudadanía para intercambiar visiones en esta Cámara decidió nuevamente no escuchar, no dialogar, no buscar guía de soluciones a los miles de necesidades que enfrentan día a día las y los mexicanos”, expresó Chertorivski, quien prosiguió:

“Esa sordera legislativa impide que le entremos a fondo a los temas que verdaderamente importan, no sólo para asegurar el gasto inmediato, sino para darle sostenibilidad en el tiempo, sin importar quién esté al frente del Ejecutivo. Nada se habló en esta no discusión sobre reglas fiscales.

“Este presupuesto propone un gasto corriente estructural de más de 3 billones de pesos, cifra que sobrepasa en 102 mil millones de pesos el límite fijado por el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

“Ponen en peligro el destino de las próximas generaciones cuando se plantea que 14 de cada 100 pesos sean destinados al endeudamiento público para sostener programas clientelares.

“El dictamen que hoy discutimos sufrió modificaciones y las sufrió a iniciativa del Ejecutivo, pero propone en esas modificaciones la reasignación por más de 6 mil 400 millones de pesos que absorberán los organismos constitucionalmente autónomos, cuyas funciones esenciales en el funcionamiento del Estado deberían de estar protegidos de los vaivenes políticos.

“Hablo, entre muchas otras cosas, de los más de 4 mil millones de pesos que se pretende recortar a nuestro árbitro electoral. Es justo por esa ceguera ideológica, cuya retórica apuntala en preconcepciones que edifican a base de consignas huecas una realidad alterna, que hoy discutimos el Presupuesto con el menor espacio fiscal desde la gran crisis del 2008.

“Sumemos pensiones, obras dudosas, el pago de la deuda y no quedarán sino recursos insuficientes para atender lo urgente, lo importante”, señaló el ex funcionario federal y capitalino, quien destacó un tema que conoce muy bien, las carencias en el sector salud, ya que fue el primer titular del Seguro Popular desaparecido por el gobierno del presidente López Obrador, sin que hasta ahora se llene ese vacío.

“Ejemplos hay muchos, van algunos: La disminución en el presupuesto para vacunación de la primera infancia, con 15 mil millones de pesos menos que en 2022, es decir, 54 por ciento menos, aún cuando la cobertura del esquema completo de vacunación ha caído a sólo 3 de cada 10 niñas y niños.

“Las estancias infantiles que aún quedan, las que no desaparecieron, sufren un recorte de más de 35%, lo que limita el acceso a servicios de cuidado y atención infantil. Un presupuesto para proteger a las mujeres víctimas de violencia, que en términos reales disminuirá 1% aún cuando sabemos lo que se está viviendo en materia de violencia…

“El gasto en salud presenta un raquítico y marginal aumento de 5%, insuficiente para atender los rezagos que se generaron con la pandemia, con la desaparición del Seguro Popular y el ya reconocido fracaso del Insabi y, por supuesto, la destrucción del sistema de planeación, abasto y distribución de medicamentos.

“El desprecio por las niñas y los niños de nuestro país es claro cuando observamos el recorte del 5% para el Instituto Nacional de Pediatría, la disminución en más de 16 mil millones de pesos para el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia o la caída en términos reales de más de 3% para el Hospital Infantil de México, así o más evidente el desprecio que le tienen a la infancia de nuestro país, aquellos que no votan todavía.

“Hoy pretenden echar a andar un IMSS Bienestar con el mismo o peor fracaso de diseño que tuvo el Insabi, pero ahora sin recursos asignados en este presupuesto, sino desde la Ley de Ingresos que aprobaron hace unos días, aumentando la opacidad en la fiscalización de los recursos y me da mucha pena decirlo, pero nuevamente va a fracasar ese intento y se lo van a cargar al IMSS”.

“La bancada naranja votará en contra de este presupuesto que sella la trayectoria mediocre y perezosa de nuestra economía por el resto de la década”, manifestó Chertorivski para rematar:

“Nos oponemos a un presupuesto que no es sino puesta en acto de la cruel paradoja dizque franciscana, por un lado, se predica austeridad, por el otro, se garantizan los recursos para mantener y concluir en tiempo y forma las obras del presidente.

“Nos oponemos a condenar a México a ser una tierra desfigurada, fragmentada, inconexa, vulnerada, con regiones enteras oprimidas en la creciente violencia, con carencias y desigualdades que no pueden, sino incubar rencores y desalientos individuales y colectivos”.

