Claudia Sheinbaum no va a amarrar a sus fieras

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Para Monreal, Layda es una presunta delincuente, ¡pobre Campeche!

No, todo parece indicar que la flamante jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no va a amarrar a sus fieras y al contrario, en la primero vedada guerra y ahora abierta, que inició en contra del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, por la carrera al 2024, sabedora de que cuenta con el respaldo total, incondicional y absoluto del presidente Andrés Manuel López Obrador, seguirá enderezando sus baterías en contra del legislador zacatecano en sus intentos por reventarlo y si no es con la flamante gobernadora de Campeche, Layda Sansores, pues tomará a otro de sus cercanos.

En su “Martes del jaguar”, la señora Sansores no tuvo empacho alguno en llamar a Monreal “un simulador, con razón ya anda anunciando que está muy cerca de su muerte política”. Qué mal informada está la mandataria estatal, pues Monreal está muy lejos de anunciar eso. Muy malos los informantes de la campechana o a lo mejor es ella la que no entiende y eso sí es ya un problema.

Con razón, el senador Monreal declaró: “Pobre Campeche, pobre estado, con tanta gente buena y gobernado de esta manera, con tanta ínsula de arrogancia y de prepotencia, con tanto autoritarismo para expulsar y para decidir qué es lo que deben de hacer los ciudadanos”

En una conferencia de prensa que se celebró ayer en la Cámara alta, el senador Monreal Ávila reiteró que lo que está planteando, en el caso de los ataques de Layda Sansores, es que “con la denuncia penal presentada, donde yo creo que hay los elementos del delito para poder ejercer acción penal, y que la Fiscalía General de la República no lo puede hacer, porque la protege el fuero de gobernadora; pero sí puede la Fiscalía solicitar a la Cámara de Diputados, le quite el fuero para someterla al proceso ordinario… No hay forma de que se escape. Es decir, para mí es una presunta delincuente y esto amerita que se separe del cargo y que sea sometida a un proceso ordinario”.

Por supuesto que en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la fracción parlamentaria de Morena, especialmente los llamados duros, ya renegaron a la voz de que no puede un senador decirles lo que tienen que hacer, pero es evidente que están tapando a la jefa de Gobierno de la CDMX.

Ahora bien, una cuestión que llamó poderosamente la atención, es que a ritmo de dos canciones: “diciembre me gustó, pa’ que te vayas” y “ya va llegando diciembre y sus posadas”, Ricardo Monreal dejará entrever que a lo mejor es cuando deja el partido que fundó.

Específicamente, el senador morenista cantó: “Diciembre me gustó pa’ que te vayas. Que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este…; que me hace tanto mal. Y ya después que pase mucho tiempo, que estés arrepentido…”. Ya mejor no les digo nada porque estoy contento, estoy contento, estoy de buenas porque veo la reacción de la gente, porque no nos vamos a dejar, porque es una infamia de nuevo, otra infamia”.

Al respecto, el también coordinador de la bancada morenista, subrayó: “Pero por supuesto que hay intereses muy fuertes tratando de eliminarme a la mala, incluso se abroga el derecho de decir que me vaya sin que pueda existir un mecanismo o una razón. No es propiedad de nadie, ni de los adelantados ni de las corruptas el partido. El partido es de todos, lo construimos todos y lo defendemos todos y todas”.

Habrá que ver qué ocurre a la hora de las decisiones, pues Ricardo Monreal ha dicho que no lo van a doblar.

Municiones

*** Por lo visto, además de autovictimizarse, al presidente López Obrador le encanta eso de dar lástima y en su gustadísimo “stand up” mañanero dice que cuando deje de ser inquilino de Palacio Nacional, va a solicitar su pensión del ISSSTE, porque no tiene dinero. En primera, habrá que ver quién le compra esa versión al de Tepetitán, que está marcado por el asunto de los sobres amarillos y el título del libro de Elena Chávez que lo define a la perfección: “El rey del cash”, qué ¡pobrecito!, aunque fue opositor, -como dijo-, no pudo acumular dinero. Pero además está que con los largos años que López Obrador vivió del “pase de charola” que hacían sus incondicionales, como la flamante quasi candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, lo más probable es que no pueda reunir el número de semanas que se necesitan para ser pensionado de dicho Instituto. De acuerdo a Pensionissste, cualquiera que pretenda ser pensionado, necesitaría mil 250 semanas, lo que se traduce en 25 años de trabajo. En cuanto a la edad, desde luego que el Presidente la cumple y entra en el rubro de “edad avanzada”. Ahora bien, el tope de pensión del ISSSTE, es de 27 mil pesos.

*** En la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, se observó un salón de plenos llenos de carritos de supermercado, que evidencian que los acuerdos que signó Andrés Manuel López Obrador con las tiendas de este tipo, nada más fue pura vacilada, pues los precios de productos básicos, siguen al alza, en el marco de una inflación que toca peligrosamente el 8 por ciento. Y como en la sesión del día anterior, tal parece que a los integrantes de la bancada de Morena, en Palacio Nacional les pagaron muy bien por cada porra que lanzaban a su jefe. Estas se siguieron acumulando a lo largo de la sesión, al igual que el grado de servilismo de los morenistas, que entraron en una burda competencia por ver quién llenaba más de halagos a López Obrador.

*** La manera en que el Colegio Williams ha manejado la muerte del pequeño Abner cuando estaba en su clase de natación, no es más que “una narrativa que no tiene ni pies ni cabeza” y con esa opinión de la defensa de los padres del menor, coinciden todos. Uno de entre muchos detalles y omisiones, está el que aun cuando se le hizo saber al director de la mencionada escuela, Juan Camilo Williams que la causa de muerte de Abner fue “asfixia por sumersión”, el señor se atrevió a decir por las redes que a los niños traviesos que no saben educar en sus casas, son, digamos, propicios a este tipo de tragedias. Lo cierto es que este desafortunadísimo hecho, es más bien producto de negligencia de los profesores del plantel escolar ubicado en San Jerónimo, así lo indican las investigaciones de este expediente. Lo que buscan los padres de Abner no se trata económico, se trata de un tema de justicia, de saber quiénes fueron los responsables de esta negligencia y de encontrar al responsable.

