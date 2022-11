Qué fino salió; de pena ajena

Así las cosas…

Humberto Mares N.

El presidente AMLO arremetió contra los mexicanos que quieren defender al INE y que asistirán a la marcha el próximo domingo en la Ciudad de México. “Rateros, clasistas, racistas, hipócritas” les dijo el presidente López a quienes no apoyan su reforma electoral del siglo pasado y que asistirán este domingo a pedir que dicha reforma no se apruebe.

Es una verdadera vergüenza escuchar al Presidente de México hablar así en público para dirigirse a un grupo de ciudadanos que sólo están ejerciendo su derecho de opinar, congregarse, marchar y manifestar su opinión. Creo que el señor Presidente no tiene ni idea de las formas políticas que debe guardar quien sustenta la máxima responsabilidad de la nación como Jefe del Ejecutivo federal. Esta si es de pena ajena.

La marcha por la democracia iniciará a las 10.30 am en el Ángel de la Independencia y marchará por Reforma, hasta Juárez, para concluir en el hemiciclo a Juárez.

El domingo 13 de noviembre es cumpleaños del presidente López y los asistentes seguramente se acordarán de él en la marcha. Esto tiene muy enojado al señor de Palacio Nacional, que se ha empeñado en insultar a quienes no piensan como él, que bien podríamos debatir, pero no es el caso. El primer mandatario, al dirigirse de esa manera y decirles a los ciudadanos “títeres, corruptos, clasistas, racistas” y otros calificativos, que no debería decirlo en contra de los ciudadanos, porque es una ofensa y una clara falta de educación. Ahora entiendo porque su finca en Tepetitán se llama la “Chingada”. Es una pena para el país oir al Presidente expresarse de esa forma. Ojala los votantes lo escuchen y reflexionen.

A lo mejor el presidente López está de tan mal humor, porque todos sus planes no han sabido como se imaginó. Los presupuestos de sus obras magnas, rayando en caprichos han aumentado en desproporción.

En el presupuesto de la refinería de dos Bocas en Paraíso, Tabasco, no se contempló la construcción de la vía férrea para sacar los productos refinados y ahora la obra se incrementará en el costo. Se tiene estimado construir 93 kilómetros y dar mantenimiento al mismo durante 30 años se requerirán de 788 mil 906 millones de pesos, mientras que el costo o cuando menos las proyecciones de la refinería será de 420 mil millones de pesos, según el informe de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, publicado por el Periódico “El Universal”.

Las grandes obras de este gobierno están saliendo muy caras. El Tren Maya costará tres veces los proyectado en principio, el aeropuerto AIFA costó más de lo presupuestado y no se usa, ni el gobierno lo usa y la refinería de Dos Bocas, que se inunda cada vez que llueve, superará por mucho el costo programado, en espera que una vez que trabaje recupere los gastos. El tren de Dos Bocas para conectar a la refinería con la red ferroviaria nacional y poder sacar y mover el producto, costará casi el doble que la propia refinería.

Aprueban el Presupuesto para el año que entra

Sin mover ni una coma, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos para el gobierno que ejercerá durante 2023. El bloque de Morena, PVEM y PT en la Cámara de Diputados aprobó el PEF 2023 sin haber aceptado modificaciones a la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal. El dictamen, que obtuvo 273 votos en favor y 222 en contra, incluye recortes a los organismos autónomos por seis mil 437 millones de pesos. El dictamen, que obtuvo 273 votos en favor y 222 en contra, incluye recortes a los organismos autónomos por seis mil 437 millones de pesos que se asignaron a la Secretaría de Bienestar y obras prioritarias del gobierno.

Entregará la 4T más dinero a adultos mayores. Para las pensiones dispondrá de 329 mil 161 millones de pesos, 45% más recursos que los aprobados para este año. Las pensiones para los adultos mayores y para personas con discapacidad, que la oposición acusa son utilizadas con fines electorales, son de las más beneficiadas. Es decir seguimos comprando voluntades.

El secretario aclara

Uno de cada cinco pesos del presupuesto ejercido por la Sedena en el transcurso de la actual administración ha sido empleado para el avance en la construcción de los proyectos prioritarios de infraestructura del gobierno federal, afirmó este martes el titular de esa dependencia, Luis Cresencio Sandoval. “No es verdad que en la primera mitad de este gobierno” subió el gasto militar, respecto de administraciones anteriores, declaró el general Sandoval en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. También rechazó que en estos últimos cuatro años haya adquirido armas y aeronaves militares a Rusia. Vamos todos a la marcha del domingo a defender las instituciones democráticas que nos han permitido construir el país y que hoy se está destruyendo. Así las cosas, hasta pronto.

hmares21@gmail.com