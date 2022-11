Presentan Icon of the Seas, el barco más grande del mundo que en su itinerario visitará Cozumel

Victoria González Prado

Air Europareforzará operaciones en América Latina; abre nuevas rutas e incrementa frecuencias de las existentes

Alberto Muñoz, vicepresidente de Royal Caribbean para Latinoamérica y el Caribe, presentó a operadores, agencias de viajes y a la industria turística en general el nuevo barco Icon of the Seas, el más grande del mundo, que zarpará en enero de 2024 de Miami con tres itinerarios diferentes, uno de los cuales tocará los puertos del Caribe mexicano.

El buque tendrá 20 pisos, capacidad para 5 mil 600 pasajeros y 3 mil tripulantes. Siete albercas, más de 40 bares, restaurantes y ocio nocturno, espacios para pasajeros de todas las edades y entretenimiento para todos los gustos.

Los 2 mil 805 camarotes están especialmente diseñados para cada tipo de huésped con más opciones, vistas al mar y más espacio. Este nuevo buque, aun en construcción, supera al Wonder of the Seas, de la misma naviera e incluye vecindarios como The Hideaway, con la primera alberca infinita suspendida en la mar rodeada por terraza solar de varios niveles con bañeras de hidromasaje, variedad de asientos y un bar; y AquaDome, “un oasis de tranquilidad” en el que los huéspedes pueden disfrutar de las vistas del océano.

Dada la dimensión del crucero y capacidad de pasajeros, –con 365 metros de eslora y 250 mil 800 toneladas de peso– será el crucero más grande de esta empresa, dijo Alberto Muñoz. Los viajeros de todas las edades experimentarán la innovación ya que, mediante la app de Royal, desde el check in y durante toda la estancia será experiencia nueva.

Otra innovación son los ‘balcones virtuales’ que convierten los camarotes interiores en exteriores gracias a que el ventanal y el ojo de buey que forman parte de la decoración sirven de pantallas que captan en tiempo real las cámaras del barco que miran al océano. Además, combina lo mejor de las vacaciones en la industria de los viajes, y por su innovación, aseguró el vicepresidente de Royal Caribbean para Latinoamérica y el Caribe, creará un antes y un después en la industria de los cruceros. Tendrá 28 formas de hospedarse, incluso las habitaciones están cuidadosamente diseñadas para cada tipo de viajero. Los miembros del programa de lealtad de Crown & Anchor podrán buscar acceso especial.

“El debut del Icon Class marcará el siguiente paso en el viaje de Royal Caribbean hacia futuro de energía limpia. Será el primer barco con tecnología de pila de combustible y propulsado por gas natural licuado (GNL), el combustible marino de ignición más limpia, junto con otras medidas, como la conexión a la red eléctrica en tierra y los sistemas de recuperación de calor residual lo que lo convierte en el más sostenible, hasta ahora, de la línea de cruceros,

Durante la presentación Muñoz adelantó que el Icon of the Seas navegará todo el año, con itinerarios de siete noches en el Caribe Oriental y Occidental desde Miami. Cada crucero visitará el destino de isla privada de Royal Caribbean, Perfect Day en CocoCay, Bahamas. También visitará lugares del Caribe como Cozumel, México, Philipsburg, San Martín y Roatán, Honduras.

Indicó, “en cada nuevo barco, subimos la vara en la industria de los viajes, al tiempo que mejoramos lo que nuestros huéspedes conocen y adoran. Desde el momento en que suben a bordo, cada experiencia está diseñada para ofrecer las mejores vacaciones en tierra y mar”.

La gama completa de experiencias incluye variedad de primicias favoritas para todos. Hay actividades que suben la adrenalina, incluyendo el parque acuático más grande en el mar, formas inigualables para relajarte con vistas al mar y siete albercas. Tendrá también mezcla de más de 40 opciones de restaurantes, bares y vida nocturna, tanto nuevas como ya existentes, y excelente entretenimiento.

“El Icon of the Seas es la culminación de más de 50 años de ofrecer experiencias memorables y nuestro próximo y audaz compromiso con aquellos que aman las vacaciones”. Ahora más que nunca, las familias y los amigos priorizan las experiencias en las que pueden reunirse y disfrutar de aventuras juntos.

“Nos propusimos crear vacaciones que hicieran posible todas esas experiencias en un solo lugar para los buscadores de emociones y los entusiastas de la relajación. Esta combinación, la primera en su género, hace que el crucero sea el futuro de las vacaciones familiares, y ese futuro ya está aquí”, añadió Alberto Muñoz.

El barco cuenta con vecindarios que cobran vida de día y de noche, incluyendo cinco aventuras totalmente nuevas y tres de las favoritas de los otros barcos de la naviera regresan. Cada uno de ellos es destino en sí mismo lleno de experiencias y entretenimiento en vivo para que todos puedan crear recuerdos a su manera cada día.

Thrill Island: experiencia de rocódromo. Categoría 6, el parque acuático más grande en el mar, con seis toboganes de récord; La caída de presión y su inclinación de 66 grados lo convierten en el primer tobogán abierto de caída libre de la industria; el Frightening Bolt de 14 metros de altura, el tobogán más alto del mar; Storm Surge and Hurricane Hunter, los primeros toboganes familiares en el mar con cuatro pasajeros por balsa; y Storm Chasers, el primer dúo de carreras de alfombras.

Tirolesa Crown’s Edge: los viajeros se deslizan desde unos 45 metros sobre el océano.

Siete piscinas para siete estados de ánimo: Swim & Tonic, el primer bar acuático de la línea en el mar; Royal Bay Pool, la piscina más grande en el mar; Cloud 17, retiro solo para adultos; Cove Pool, alberca infinita; además de dos albercas para menores de seis años, Splashaway Bay y Baby Bay. The Hideaway, club de playa en crucero.

Bares y restaurantes: The Lime & Coconut, que incluye el primer bar de cocteles helados además de más de 15 restaurantes, cafeterías, bares y salones, incluido Giovanni’s Italian Kitchen & Wine Bar en Royal Promenade y el Izumi de inspiración asiática en Central Park.

Por último, aseguró que habrá minigolf en Lost Dunes, escalada en roca en Adrenaline Peak y Absolute Zero, la pista de hielo más grande de Royal Caribbean. El primer bar acuático de la línea en el mar llamado Swin & Tonic y Royal Bay Pool, la alberca más grande en el mar.

Central Park, ofrecerá diversas opciones para cenar y entretenerse y el vecindario Suite Neighborhood, con tres cubiertas de lujo y una de sol de varios niveles con alberca privada, bañera de hidromasaje, comedor y cocina costera de dos pisos, concluyó.

✰✰✰✰✰ Air Europa reforzará sus operaciones en América Latina al abrir nuevas rutas e incrementando frecuencias de las ya existentes. Para facilitar su expansión la compañía tiene acuerdos con AerCap y Avolon, lo que permitirá la incorporación de nuevos Boeing 787 Dreamliner y 737 MAX a la flota de la línea aérea.

Los destinos en los que la compañía pretende reforzar su presencia con más vuelos semanales son Asunción, Paraguay –con una frecuencia diaria a partir de marzo de 2023– así como ciudades a las que vuela la compañía en Argentina, Colombia y Panamá.

Air Europa también quiere abrir nuevas rutas a distintos lugares de Latinoamérica, entre los que se encuentran Ciudad de México, Chile y Costa Rica.

Todo esto lo hizo público la aerolínea de Globalia después de reportar EBITDA (beneficio bruto de explotación) de 87 millones de euros durante el tercer trimestre de 2022, 27 por ciento de crecimiento con respecto al mismo periodo del año 2019.

