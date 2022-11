Morena y las rupturas

Punto por punto

Augusto Corro

Mario Delgado, líder nacional de Morena, exhortó a la unidad en ese partido ante la lucha política que ya empezó.

Llamó a las “corcholatas” a ser cuidadosos para no caer en actos anticipados de precampaña, evitar rupturas y mantener la lealtad.

Ahora será interesante saber quién o quiénes de los precandidatos morenistas se alinearán a la exhortación de su dirigente.

Porque ya las “corcholatas” se encuentran desatadas y no parece que se detendrán ante las exhortaciones de Mario Delgado.

El destape prematuro de los presidenciables únicamente adelantó el enfrentamiento entre los aspirantes.

Ahí está, por ejemplo, el pleito entre el senador Ricardo Monreal y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

Con un espíritu agresivo se lanzó en contra del legislador zacatecano a quien señaló, entre otras cosas, de presunto tráfico de influencias a favor del líder priista, Alejandro “Alito” Moreno.

Monreal optó por defenderse y aseguró que es víctima de una guerra que podría provocar rupturas en Morena.

El senador Monreal subió un tuit en el que señaló lo siguiente:

“Layda Sansores es una presunta delincuente. Violó la suspensión judicial, intervino comunicaciones y difundió basura reciclada. Exigiremos declaratoria de procedencia para suprimir fuero. Claudia, frena tu jauría; no más división”.

Por supuesto, el encontronazo entre los dos políticos morenistas no augura nada bueno. El problema es serio, profundo, a tal grado, que el zacatecano aseguró que informará si se queda o se va de Morena, tras los conflictos entre él y la gobernadora Layda Sansores.

También, el ex gobernador de Zacatecas en una de sus declaraciones recitó “Amarga Navidad”, de José Alfredo Jiménez, en donde dejó entrever que podría darse un “cruel adiós” en las épocas decembrinas, para no comenzar un nuevo año con “un amor que me hace tanto mal”.

Conforme avance rumbo a las elecciones presidenciales del 2024, en Morena se agudizarán los conflictos por los grupos que se sumen a las diferentes “corcholatas”. El llamado a la unidad de los morenistas es lo menos que podría hacer Mario Delgado, aunque en el presente no se sabe quién o quiénes escucharán las recomendaciones de su líder.

Los problemas en Morena, apenas empiezan.

Sumido en la violencia

Guanajuato se encuentra sumido en una espiral de violencia.

El miércoles fueron asesinadas nueve personas, cinco hombres y cuatro mujeres, en el centro nocturno “Lexuz” de Apaseo El Alto, Guanajuato.

La ola de violencia mencionada se desató tras la detención de Juan Rodolfo “El Rudy”, hermano de José Antonio Yépez “El Marro”, líder y fundador del Cártel Santa Rosa de Lima.

Durante la madrugada se desataron un sinnúmero de hechos violentos como la quema de vehículos e incendio en una tienda de autoservicio.

Según las autoridades, un grupo armado irrumpió en el centro nocturno y disparó contra todas las personas que se encontraban en el lugar. Se responsabilizó del multihomicidio el “grupo operativo sombra” del Cártel Santa Rosa de Lima.

La última masacre en aquella entidad ocurrió en el interior del bar “El Pantano”, en Irapuato.

El 15 de octubre, un grupo identificado con el Cártel Santa Rosa de Lima asesinó a 12 personas en el citado bar.

Identifican a maestra victimada

La maestra de inglés, Mónica Citlali Díaz, fue encontrada sin vida en un paraje en el limite de la Ciudad de México (CDMX) y Morelos. Presentaba signos de violencia.

Mónica desapareció el 3 de noviembre pasado en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación.

La mañana de ayer jueves se informó sobre la detención de Jesús “N”, como presunto responsable del feminicidio de Mónica.

