El Senado revisará la reforma electoral minuciosamente y con responsabilidad constitucional, garantizó Ricardo Monreal

De aprobar la Cámara de Diputados la reforma electoral, el Senado de la República hará un estudio minucioso y serio, una revisión puntual de la minuta. Se escuchará a la población que ha expresado su punto de vista sobre este tema, aseguró Ricardo Monreal.

En conferencia de prensa, dijo se revisará el proyecto que avalen las y los diputados con mucha seriedad, ecuanimidad y prudencia, que es lo que exigen los ciudadanos, “escuchando y consensuando, no imponiendo y no incursionando en regresiones”, para bien del país, de la transparencia y de la democracia.

El coordinador de los senadores de Morena, se refirió a la marcha del domingo, y sostuvo que las libertades de opinión, expresión, imprenta, reunión y manifestación están garantizadas por la Constitución y son parte fundamental de nuestras garantías individuales, y que se debe reflexionar en torno a estas expresiones y atenderlas.

Monreal Ávila expuso que se manifestó una parte de México que tiene que ser escuchada en el Poder Legislativo, ámbito en el que se debate la iniciativa que presentó el titular del Ejecutivo federal.

“A los que han expresado distintos puntos de vista sobre la reforma electoral, les puedo decir con toda honestidad que no se preocupen, en el Senado habremos de hacer las cosas con seriedad y con responsabilidad constitucional, no vamos a actuar de manera improvisada, no vamos a actuar de manera precipitada, no vamos a actuar de manera irreflexiva”.

Manifestó que una vez que concluya la Cámara de Diputados su revisión, análisis y en su caso aprobación, en el Senado se va a hacer un estudio minucioso para buscar un acuerdo con los grupos parlamentarios y consensuar la reforma electoral.

“Lo que les aseguro es que no se va a imponer por la mayoría y vamos a tratar de construir mayorías calificadas o unanimidades, para que no haya ninguna dificultad en la interpretación de la norma constitucional”, concluyó.