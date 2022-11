Morena y satélites tratan de hacer olvidar la manifestación en defensa del INE y TEPJF

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Después de que el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, repitió desde la tribuna de la Cámara de Diputados todos los calificativos de la perorata descalificadora que endilgó el presidente Andrés Manuel López Obrador a quienes participamos en la marcha en defensa del INE, de inmediato le vino la respuesta de la diputada del PRD, Elizabeth Pérez Valdez, el partido en el que militaron, tanto el jefe del Ejecutivo como el ahora defensor de la llamada Cuarta Transformación:

“Si efectivamente estuviéramos derrotados, hoy no hubiéramos tenido agenda política con el tema de la marcha. Aquí se ve cuánto les dolió. Y no, no somos iguales, el 14 de noviembre amanecimos con el Ejecutivo despotricando, descalificando, polarizando e iracundo, desconociendo la voluntad ciudadana, qué poca monta. No Andrés tú no nos representas ni él ni ustedes.

“Durante décadas, las y los mexicanos no tuvieron la posibilidad de que su voluntad participara políticamente en el gobierno y sus poderes, las y los mexicanos estaban vetados en la vida política, era eso sólo prerrogativa del gobierno y sus incondicionales.

“Fueron décadas de lucha, de transformación teórica, de organización rebelde, de activismo intenso, de militancia opositora al caudillismo y su tiranía, de aprendizaje y madurez político-partidista, siete décadas en las que las y los mexicanos llegamos a la mayoría de edad como nación para arrebatarle al gobierno y a sus incondicionales lo que nos pertenecía por derecho natural.

“Logramos y así hicimos una revolución democrática. Tomamos las calles, las paredes, las plazas públicas, las aulas, los hogares, en nombre de la democracia directa desde la ciudadanía, incluso incluso a costa de nuestra vida. Estudiantes, obreros, campesinos, amas de casa, la comunidad diversa, profesionistas, maestros, maestras, el empresario o la empresaria, artistas y más le dieron cuerpo al PRD y a la imperiosa necesidad de la democracia y entonces fuimos disruptivos, y fuimos más allá y nació el Instituto que hoy conocemos como Instituto Nacional Electoral, ciudadano e independiente de la absurda ambición del gobierno y sus incondicionales”.

Con ese recuento de cómo nació el INE que ahora quieren desaparecer los militantes de la llamada Cuarta Transformación, muchos de los cuales antes militaron en el PRD e inclusive en el PRI, la legisladora del partido del sol azteca remató su exposición con una explicación de los motivos para las marchas en toda la República en defensa del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF):

“Fuimos cientos de miles los que tomamos las calles en nuestra ciudad. Cientos de miles tomamos las calles también en 50 ciudades más. La ciudadanía así nos lo exigió y salimos sus representantes con dignidad y con orgullo a tomar Reforma. Es nuestra ciudad y es nuestra avenida.

“Y no, la democracia no se toca, la democracia se defiende todos los días. Y si nos lo piden, volvemos a tomar Reforma”, recalcó la perredista.

Lo cierto es que, al contrario de lo ocurrido con otros desacuerdos en torno a los graves problemas nacionales, los legisladores de la corriente oficialista, de Morena y sus satélites del PT y del PVEM, aceptaron el debate con la finalidad de secundar a su líder y guía, el presidente López Obrador, en el intento de restarle impacto a las concurridas manifestaciones del domingo anterior.

Todo sea por el gobierno de Veracruz

En ese esfuerzo por minimizar el éxito de las manifestaciones en defensa del INE y del TEPJF se significó el ex presidente de la Cámara, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, del Grupo Parlamentario de Morena, quien así intentó justificar su pretensión de ser candidato del partido del gobierno a gobernador de Veracruz.

En particular, Gutiérrez Luna se lanzó contra el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, y el también consejero electoral Ciro Murayama Rendón, que han sido convertidos por el actual primer mandatario y sus seguidores en enemigos de la llamada Cuarta Transformación.

“Faltan ciento cuarenta días para que se vayan Lorenzo y Ciro. Ciento cuarenta días. Cuando el árbitro se convirtió en jugador pervirtió la democracia, así pervirtieron al INE, Lorenzo y Ciro. No sólo son un árbitro vendido, sino además han abusado y violado la Constitución, ganan más que el Presidente y tienen prestaciones que ya ningún servidor público tiene. Eso lo reprueba el pueblo. Nunca han tenido ética ni sensibilidad para entender que la gente demanda un ejercicio público, no de lujos, no de derroche, no de viajes al extranjero”, dijo el legislador veracruzano, quien continuó con su perorata:

“Y aquí hay que hacer una diferencia importante. Lorenzo y Ciro no son el INE. Lo que ustedes defendieron fueron los privilegios de Lorenzo y Ciro, porque el INE está compuesto por miles de personas, que tienen a la gente en los módulos y que ganan 8, 9 mil, 10 mil, 11 mil pesos. Cuándo los han defendido ustedes a ellos. No les interesan, por eso su marcha fue racista y clasista. Lorenzo y Ciro les pusieron un anzuelo, ustedes lo mordieron y ahora son sus rehenes”, dijo el “moreno” dirigiéndose a la oposición.

La respuesta indirecta la tuvo de la diputada indígena (zapoteca) que se hizo famosa nacionalmente al luchar contra usos y costumbres de su comunidad que le impedían tomar posesión como presidenta municipal de su natal de Santa María Quiegolani, Oaxaca, por el sólo hecho de ser mujer. Se trata de Eufrosina Cruz Mendoza, ahora diputada federal por el PRI, pero que antes fue promovida por la excepcional coalición del PAN-PRD-PT-Convergencia (ahora MC) que llevó al gobierno de Oaxaca a Gabino Cué, primer mandatario ajeno al tricolor.

La legisladora indígena, que fue mencionada por su ahora compañero de partido Marco Antonio Mendoza Bustamante entre los representantes de sectores minoritarios de la sociedad mexicana que ahora tienen representación en el Congreso gracias a las reformas electorales que quieren revertir Morena y sus rémoras, se limitó a exponer por qué acudió a la manifestación en defensa del INE y del TEPJF.

“Solo decir que fui a marchar en manos de mi hijo Diego, de nueve años, porque yo he tenido que arrebatar a este país mi participación política a través de sentencias ante los tribunales federales electorales.

“Hace 30 años en este país los municipios indígenas se tenían que registrar ante un partido político. Hace 15 años la palabra mujer no venía en los catálogos de usos y costumbres. Esa es la defensa que fui a hacer el domingo, por la democracia, para que nunca más un México sin sus mujeres indígenas”.

Un llamado a la reconciliación nacional

El debate en torno a las manifestaciones del domingo anterior se dio en un ambiente de confrontación y de agresiones verbales, como se ha hecho costumbre en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Por eso resulta notable que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y aspirante a candidato presidencial de Morena, Ricardo Monreal, mantenga la disposición al diálogo y la negociación que contrasta con la agresividad de sus compañeros de partido.

Ayer, el también ex gobernador de Zacatecas, que se ha manifestado a favor de no imponer la reforma propuesta por el presidente López Obrador, anunció que el próximo sábado presentará un plan de reconciliación nacional.

“Es un evento donde yo sólo hablaré sobre la reconciliación nacional. Es el plan para la reconciliación nacional en México y en donde estoy invitando a todas las personas que puedan a estar ahí acompañándome”, dijo el senador “moreno”.

Pero no sólo eso, dijo que la iniciativa de reforma electoral del primer mandatario tiene que ser revisada porque no reúne los votos necesarios para ser aprobada, por lo que se debe sumar a otras fuerzas políticas, principalmente al PRI.

Pero lo que seguramente causará mayores repercusiones, es la afirmación de Monreal en el sentido de que hubo un incumplimiento político del gobierno federal frente al PRI, respecto a los acuerdos de la última reforma en materia de seguridad. Eso, dijo, fue lo que mató la reforma electoral.

“No fue la marcha por la democracia y en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) por lo que el Presidente de la República anunció un ‘plan B’; más bien, no hay forma de que la mayoría calificada se construya en la Cámara de Diputados”, agregó Monreal.

