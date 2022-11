Arma tus vacaciones, con Kayak, ahora que todavía estás a tiempo

Antonio Aja, nuevo director general en Islas Secas , Panamá

El programa de lealtad de Wyndham Hotels & Resorts es el “Mejor programa hotelero”

Con la reciente reactivación del turismo, es el momento adecuado para desempolvar tu pasaporte y armar vacaciones. El despliegue de promociones a partir de hoy y al 21 de noviembre seguramente será abrumador y nada garantiza que consigas los mejores precios en vuelos y hospedaje, por eso es imperativo que para tus búsquedas cuentes con aliado que entienda tus necesidades, como Kayak.

La planificación de un viaje es tarea que fácilmente puede convertirse en inconveniencia, y para esto, el metabuscador de viajes comparte algunos consejos que te ayudarán a obtener precio increíble.

Muy probablemente cuando encuentras buen precio en tu hotel o vuelos y estás a punto de pagar, te preguntas si en el universo de viajes tal vez hay otro más barato, sobre todo en las fechas comerciales de ofertas y promociones como este fin y los siguientes días. Para resolver este dilema, Kayak creó , que te ayuda a confirmar si existe mejor precio, hay otra opción con el mismo precio, tu precio ya no está disponible, pero hay buenos precios en fechas similares.

Para utilizar el detective de precios y saber si puedes proceder con tu compra, solo debes tener los detalles de la oferta de viaje que encontraste en otras páginas; destinos, fechas y el precio exacto, y el detective comparará en cientos de sitios web al mismo tiempo, para decirte si tienes oferta sobrevalorada o ganadora.

Las ofertas de viaje pueden terminar saliendo más caras si no defines bien tu presupuesto. No llegues a este fin de semana de ofertas sin tener claras tus finanzas, para que no te traicione tu instinto viajero. Si ya sabes cuál es tu presupuesto y tienes flexibilidad de fechas, la herramienta Explore es perfecta para ayudarte a decidir basado en las preferencias o necesidades que tengas. Al realizar la búsqueda, la plataforma te mostrará mapa interactivo con todos los destinos a los que podrás llegar desde el punto de partida y teniendo en cuenta las condiciones seleccionadas.

Durante este evento de ofertas, así como en cualquier momento del año, los precios más atractivos están en las opciones menos populares. Además, si eliges aeropuerto secundario en lugar del principal en ciudades como Londres, París y Nueva York, puedes encontrar ofertas increíbles. Y si en lugar de elegir viajar en Navidad, Año Nuevo o Semana Santa, planeas tus vacaciones en enero, febrero o marzo abres la posibilidad de obtener mejores precios.

En el caso de los hoteles, entre más turística la zona, más cara la estancia, vete por las zonas residenciales, muchas son muy céntricas hacia las principales atracciones de los destinos y encontrarás precios competitivos, tu estancia será mucho más tranquila. Aprovecha los filtros que buscadores como Kayak tienen disponibles en sus plataformas para que puedas hacer más precisa tu búsqueda.

Conforme más se acerca el fin de año, los precios se incrementarán, por lo que si adquieres transporte, alojamiento y/o experiencias desde ahora, ahorrarás más. Los fines de semana de diciembre antes de Navidad y Año Nuevo son los más buscados de todo el año, no solamente puedes pagar más si te esperas al último momento, también puedes perder los itinerarios y opciones que te convienen.

Te invitamos a que estés un paso adelante con estas recomendaciones y le saques provecho a las cyber ofertas de este año.

✰✰✰✰✰ Antonio Aja, es el nuevo director general en Islas Secas, Panamá. De nacionalidad mexicana, Aja cuenta con amplia experiencia liderando organizaciones del sector turístico y de la hospitalidad a nivel internacional. Recientemente se desempeñó como director general de Work Experience Wakaya Club & Spa Fiji y anteriormente cofundó y dirigió AM Eventos y Catering. Antonio También ocupó la posición de director de Publicidad y Ventas para algunas de las revistas más denombradas de Editorial Televisa como Men’s Health, Nat Geo, Popular Mechanics y Esquire, entre otras.

Antonio es egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y cuenta con maestría en dirección de empresas por la London School of Economics.

Ann Colley, directora de Comunicaciones aseguró: “estamos encantados de dar la bienvenida a Antonio a Islas Secas. Al ofrecer una experiencia de hospitalidad genuinamente lujosa y sostenible situada entre las maravillas del increíble paisaje natural terrestre y marino de Panamá, estamos seguros de que bajo el liderazgo de Antonio nuestro resort ampliará su reputación como uno de los destinos preeminentes del mundo”.

✰✰✰✰✰ Wyndham Hotels & Resorts y su programa de lealtad, que abarca más de 50 mil hoteles, resorts y alquileres vacacionales en todo el mundo, fue nombrado ‘Mejor programa de fidelización hotelera’ en los USA Today 10 Best Readers’ Choice Awards por quinta vez consecutiva. Y la tarjeta Wyndham Rewards Earner se considera la mejor tarjeta de crédito hotelera.

Los Premios 10 Best Readers’ Choice están conformados por panel de expertos de la industria, y los ganadores son elegidos en base a la votación diaria, durante cuatro semanas, por los lectores de USA Today.

“Diseñado para ser simple y gratificante, el programa de lealtad celebra y acompaña el día a día del viajero, ofreciendo más valor, flexibilidad y oportunidades de redención que cualquier otro programa hotelero en el mundo”, aseguró, Lisa Checchio, Chief Marketing Officer de Wyndham Hotels & Resorts.

Cabe destacar que el programa de lealtad hotelera es el único que garantiza a los miembros mil puntos con cada estadía calificada. Las noches gratis comienzan en sólo 7 mil 500 puntos, mientras que las noches con descuento comienzan en mil 500, más un adicional de dinero. Los distintos niveles del programa permiten a los miembros acceder a grandes beneficios, como habitación preferencial, check-out tardío y mucho más.

