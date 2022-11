Venganza de López Obrador contra el INE

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Leticia Ramírez no aprende la lección de su mentora, Delfina Gómez

Es tal el coraje y la rabia que sigue destilando el presidente Andrés Manuel López Obrador por la marcha en defensa de la democracia que se llevó a cabo el pasado 13 de noviembre, porque todo indica que no podrá sacar adelante su controvertida reforma electoral, que se ha dado a la tarea de girar sus apreciables instrucciones para que los diputados de su partido y rémoras que los acompañan apliquen otro recorte por 3 mil millones de pesos al presupuesto anual del Instituto Nacional Electoral, lo que es sin duda una artera venganza por parte del inquilino de Palacio Nacional, que ve cómo su popularidad empieza a desvanecerse, sobre todo, en lo que se conoce como el voto del desencanto.

Los diputados morenistas Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro, y el flamante coordinador, Ignacio Mier Velazco, trataron así de calmar la víscera presidencial argumentando que estos recortes son “ahorros” para no tener un INE tan obeso, y ahora el golpe viene directo a las leyes secundarias, que sí pueden tocar, a diferencia de la Constitución.

Por eso ayer, el Presidente, medio angustiado, hizo un llamado a sus seguidores para que voten en bloque, es decir no de manera dividida, para que Morena y sus rémoras, puedan obtener esa tan ansiada mayoría calificada para hacer sin ton ni son, cambios constitucionales a placer.

El tabasqueño aseguró que ya se va y que no piensa en la reelección (eso, a ver quién se lo cree), pero quiere que su sucesor o sucesora para el 2024 -está suponiendo que emergerá de Morena-, termine de hacer los cambios que él no pudo. ¿Estará en verdad tan confiado el Ejecutivo en que su partido va a ganar en 2024?

Por su parte, el coordinador de la bancada del partido oficial en la Cámara baja, explicó: “Me puse a revisar los capítulos del gasto, sus fideicomisos, las partidas y cómo están destinadas básicamente a cuatro áreas que podrían representar un ahorro significativo al pueblo de México de cerca de 3 mil millones de pesos, adicionales a los que ya lo hicimos”. Lo bueno es que López Obrador y sus ciegos y fieles incondicionales, dicen, una y otra vez, que no quieren destruir al INE, qué tal que sí.

No hay que soslayar que en la siempre apretada agenda presidencial, ya hay un punto más y es preparar la movilización del 27 de noviembre, a la que ya ni tardo ni perezoso, el dirigente nacional de Morena, Mario Martín Delgado, anda juntando gente y para ello, se requerirá de una gran infraestructura: los camiones para llevar a tantos acarreados-espontáneos; los correspondientes “lunchs”; las miles y miles de playeras y gorras, pero sobre todo, que quede bien clara la advertencia de que quienes no acudan, perderán casi, casi en automático los beneficios de los programas sociales mediante los cuales, esta errada y llamada Cuarta Transformación y quien la encabeza, compra el voto.

De hecho en el círculo de los legisladores del partido oficial, Mario Delgado ya está anotando cuánta gente llevará cada uno de ellos. Y ¿cuál será el castigo para el que no cumpla?

Municiones

*** Y ahí estuvo, durante la comparecencia de la flamante secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, para asesorarla y evitar que contestara que no podía responder tal o cual pregunta, ni más ni menos que Delfina Gómez, quien tomó la tribuna de la Cámara alta, en su papel de senadora para decir: “Te pido, Lety, que le hagas llegar un reconocimiento a ese maravilloso equipo que integra la Secretaría”. De hecho, todos los morenistas y rémoras que forman parte de la Comisión de Educación del Senado de la República se dedicaron a “apapachar” a la funcionaria a la que durante toda la jornada, se le vio con una risita nerviosa, agradeciendo en múltiples ocasiones a los legisladores que la hubieran recibido y lanzando uno y otro “coqueteo” ni más ni menos que a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), al decir que con la misma pasión con la que atendió a los ciudadanos en Palacio Nacional, estando al frente de esa área, lo hará con los maestros. No obstante, en esa jornada salieron a relucir las deficiencias que ha tendido la secretaria Ramírez Amaya con apenas tres meses en el cargo que se nota que no aprendió bien la lección de parte de su mentora, Delfina Gómez, la virtual candidata morenista al gobierno del Estado de México. La senadora de Movimiento Ciudadano (MC), Verónica Delgadillo, indicó que luego de la pandemia de Covid-19, esta errada y llamada Cuarta Transformación no supo reaccionar. Específicamente, la senadora Delgadillo dijo: “Cerraron las escuelas sin estrategia para atender a los niños y cinco millones 200 mil estudiantes abandonaron la escuela”, a lo mejor de esto último no estaba ni enterada la nueva titular de la SEP. Por su parte, la senadora Guadalupe Saldaña Cisneros, señaló que la educación en México padece una severa crisis producto de la falta de planeación y rumbo claro y un indicio es que la problemática es la carencia de continuidad en la Secretaría de Educación Pública, que en cuatro años ha cambiado tres veces al titular. En cuanto a infraestructura, la senadora Saldaña señaló que este gobierno se comprometió a dar mantenimiento a todas las escuelas del país, pero en cuatro años apenas llevan 36 por ciento y cada vez son menos, lo que quiere decir que en seis años posiblemente no se llegue ni a la mitad de la meta. Remató subrayando que tampoco se está haciendo lo necesario para revertir el rezago educativo y sin embargo le siguen dando recursos a lo que no funciona, como por ejemplo las universidades Benito Juárez. Y por cierto, se comentó que la presidenta de la Comisión de Educación, no se fue a media comparecencia porque se hubiera sentido mal, sino porque estaba tan aburrida. ¡Qué tal!

*** De cara al Mundial de Futbol de Qatar, el cardenal de la Arquidiócesis Primada de México, Carlos Aguiar Retes, encomendó a la Selección de México, así como a la afición, a la Virgen de Guadalupe e hizo muy bien en no hacer caso a lo que hace unos días dijo en su gustadísimo “stand-up” mañanero el delirante inquilino de Palacio Nacional, sobre que acusará con el Papa Francisco a ese sector de la Iglesia católica “que está en favor de los potentados, los oligarcas, los corruptos y los antidemocráticos y aspirantes a fifís”. Ya existen pruebas de que el Pontífice ni caso le hace al tabasqueño. Y ¿dónde quedaría la chancla de la castigadora mamá?

morcora@gmail.com