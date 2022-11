A pesar de todo, sobrevive Va por México para defender Estado de México y Coahuila

Miguel Ángel Rivera

Muchos especialistas sostienen que la elección de gobernador del Estado de México es un anticipo de lo que sucederá en el siguiente proceso federal para decidir Presidente de la República y, si antes no fue así, sin duda, lo será para los comicios de 2024.

Esto será así porque, también de acuerdo con las principales empresas especializadas en encuestas, la única posibilidad de impedir que Morena retenga el gobierno federal es una coalición de partidos de oposición, pues ninguno de las organizaciones políticas con registro oficial podría ganar por sí sola. Esto elimina como potenciales ganadores a los otros dos partidos que han conquistado la Presidencia de la República, el PAN Y EL PRI, y por supuesto a los que todavía no logran una victoria de esa dimensión, como el PRD y MC.

Este panorama se debe tener en cuenta porque, a pesar de desacuerdos en el ámbito nacional —sobre todo acerca de la militarización de la Guardia Nacional— las dirigencias estatales del PRI, PAN y PRD, anunciaron el inicio del diálogo para construir una coalición con miras a la elección del año próximo para la gubernatura del Estado de México.

Por el momento, no se ha señalado un probable candidato de esa coalición. De hecho, los informes acerca de esas declaraciones de los dirgentes partidistas indican que se limitaron que “existen extraordinarios perfiles”, que tienen todos los elementos “para derrotar a Morena”.

Ese es, probablemente, el principal punto de diferencia entre los partidos, el determinar quién será el abanderado común. Por el lado del PAN, el diputado local y ex presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, ya se lanzó como aspirante al gobierno estatal y del lado del PRI, prácticamente fue postulada la ex dirigente estatal del partido y ex secretaria de Desarrollo Social, Alejandra Del Moral Vela. Ninguno de los dos pudo ser declarado oficialmente candidato para no violar las disposiciones legales, lo que podría acarrear sanciones para su instituto político.

De hecho, Morena ya tiene en campaña a su candidata la ex secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, pero para evitar denuncias sólo recibió un nombramiento de partido.

En el panorama político del Estado de México, la entidad con mayor número de electores de toda la República —de allí su importancia con vistas a las elecciones del 2024— no estaría completo sin el también casi seguro candidato de MC, el senador Juan Zepeda, quien personalmente tiene, tal vez, mayor peso que su partido.

Con una larga trayectoria política en el oriente del Estado de México, especialmente en el altamente poblado municipio de Nezahualcóyotl, Zepeda ya dio muestra de su gran arrastre popular, al grado que muchos analistas estiman que fue el factor decisivo en las elecciones de gobernador de 2017, postulado por el PRD y le quitó muchos votos a la candidata de Morena, la también ex presidenta municipal, pero de Texcoco, Delfina Gómez, con la que casi seguramente volverá a competir.

El hecho es que, según esos análisis, el vencedor por pequeño margen fue el abanderado del PRI, heredero de una poderosa dinastía en esa entidad, al ahora gobernador saliente Alfredo Del Mazo Maza, de quien se dice que tiene la pesada responsabilidad de salvar ese estado para el PRI.

Los aliados pretenden sumar a MC, que hasta ahora marcha por su cuenta

Los rumores aseguran que la condición de Del Mazo para validar la coalición con el PAN y el PRD es que el candidato sea de su partido, a cambio de lo cual está dispuesto a negociar un acuerdo para un gobierno plural en el sexenio venidero.

Sea no cierto, ayer en Toluca, en conferencia de prensa conjunta, los presidentes del PRI, Eric Sevilla; del PAN, Anuar Azar Figueroa; y Agustín Barrera, del PRD, informaron que hoy viernes empezarán los trabajos para consolidar acuerdos, de tal manera que entre el 14 de diciembre y 14 de enero, pueda registrarse la coalición ante la autoridad electoral y en el mes de marzo, a quien obtenga la candidatura.

Los dirigentes partidistas estatales comentaron que el acuerdo de las dirigencias nacionales para votar en contra de la reforma electoral propuesta por el gobierno federal allanó el camino para avanzar en la construcción de un acuerdo de coalición en la entidad mexiquense, a la que incluso el dirigente del PAN, invitó a sumarse a Movimiento Ciudadano, partido que al parecer mantiene su propósito de competir solo, con mayor razón al tener un abanderado popular, como lo es el senador Zepeda.

En la conferencia de prensa, el dirigente del PRI, Eric Sevilla, recordó que la alianza viene de una elección previa, la de 2021, donde ganó 72 de los 125 municipios y 37 de las 75 diputaciones locales, además de superar a sus adversarios con más de medio millón de votos, por lo que desestimó las encuestas “que pueden ser cuchareadas” y que le dan ventaja a Morena.

En cuanto a la potencial candidata Alejandra Del Moral, dijo que es una mujer con experiencia política, a quien que le correspondió dirigir a su partido en el tiempo más competido y difícil, después de la “catástrofe de 2018 y lo remontó y llevó a los triunfos, nos volvió a hacer competitivos, es un cuadro excelente, leal”.

El PRI pretende rescatar sus dos plazas, Estado de México y Coahuila

En declaraciones por separado, el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, reiteró que la construcción de la alianza Va por México alcanza los dos estados que estarán en disputa en 2023: México y Coahuila.

Esa alianza, aseguró Moreno Cárdenas, “va muy bien” y se encuentra en una etapa importante de fortaleza para impulsar su consolidación hacia 2024,

En el marco de un evento para celebrar el 43 aniversario de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), de la cual también es presidente, el dirigente nacional del tricolor informó que los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados dieron un posicionamiento muy firme, en el sentido de que la alianza legislativa votará en contra de la reforma electoral del gobierno de Morena, al considerar que lastima, debilita y daña al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Aseguró que la coalición pretende fortalecer la defensa del régimen democrático y consideró que se tiene que presentar una buena propuesta a México. De hecho, argumentó, los ataques del gobierno a los líderes opositores, se deben a que “la coalición es potente” y repitió que “no vamos a apoyar esa reforma electoral” del gobierno.

“Cualquier presión, cualquier persecución —que ya han hecho—, ni me asustan, ni me doblan, ni me echan para atrás”, aseguró el dirigente nacional priista, al considerar que se deben evitar los discursos de odio y polarización. “Tenemos que conciliar y convocar a la concordia, para que tengamos un mejor país. Tenemos que llamar a la unidad”.

Moreno, afirmó que la alianza Va por México, de este instituto político con el PAN y el PRD, dio un paso más hacia su consolidación, al confirmar que las tres fuerzas políticas votarán juntas en contra de la propuesta de reforma electoral del gobierno de Morena.

El dirigente nacional del tricolor aseguró que ayer se dio un avance importante hacia la concreción de la alianza de las tres fuerzas políticas, de cara a las elecciones del Estado de México y Coahuila, que se llevarán a cabo el año próximo y con miras al 2024.

Por otra parte, en su mensaje durante la conmemoración del 43 aniversario de la COPPPAL, Moreno afirmó que el creciente avance de los gobiernos progresistas latinoamericanos y caribeños debe ser aprovechado como una oportunidad para desarrollar una firme estrategia de integración de la región.

Ante los dirigentes y representantes de los más de 70 partidos progresistas de 30 naciones, acompañado por Sofía Carvajal Isunza, secretaria ejecutiva de la organización, el dirigente nacional del PRI agradeció la solidaridad y apoyo ante las acciones represivas que fueron desatadas en su contra, incubadas en la inaceptable práctica de judicializar la política y politizar la justicia. Recordó que desde su fundación, hace 43 años, en Oaxaca, México, la COPPPAL ha enarbolado la democracia social, como un sistema político basado en el mejoramiento continuo de las condiciones de vida del pueblo.

