Otro helicopterazo con panistas a bordo

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

La caída de helicópteros en México se da con una frecuencia inusitada y más en el caso de aeronaves relacionadas con personajes vinculados a gobiernos.

Es cierto que también se han producido eventos entre los usuarios de estos vehículos aéreos provenientes del sector privado, pero no tantos como los que tienen como participantes a servidores públicos.

Las causas de esos percances nunca dejan satisfechos a la población, ya que se insiste en que varios de ellos no son investigados ni aclarados como se debiera y que el gobierno no reconoce que no solamente se producen por la inexperiencia de los pilotos, maniobras inesperadas, corrientes de aire imprevistas, sino que también algunos tienen que ver con posibles atentados o que en ellos se producen acciones criminales.

Aguascalientes es una entidad que no produce grandes acontecimientos en materia de delincuencia, ni de desastres naturales y muchos menos de accidentes recordados, pero el desplome de un helicóptero y la muerte de sus cinco pasajeros es de llamar la atención.

Más, cuando en esa aeronave viajaban, además de piloto y copiloto, el secretario de Seguridad Pública y otras personas llama la atención. Sobre todo, si el titular de Seguridad Pública era un personaje sumamente polémico que estuvo detenido durante siete meses en este mismo año y que fue liberado con presunción de inocencia, por lo que fue ratificado en el cargo por el nuevo gobierno.

Apenas dos meses van del gobierno panista de María Teresa Jiménez y ya hay muchos rumores y especulaciones, sobre la cada vez más frecuente intromisión del polémico Luis Alberto Villarreal, esposo de la actual gobernadora.

Si a ello se agrega que tres de las entidades vecinas de Aguascalientes como son Jalisco, Guanajuato y Zacatecas tienen graves problemas de inseguridad y violencia, se verá por qué esa pequeña entidad es apetitoso fruto para la delincuencia organizada y se vuelve de gran interés el saber qué ocurrió con el helicóptero venido a tierra.

Hay testigos oculares que aseguran que antes de la caída del helicóptero, se produjo una persecución de la aeronave desde un grupo de motocicletas que impactaron.

Se debe investigar a fondo lo ocurrido, ya que de ser cierta esta versión no deberá ocultarse, con todo y lo dañino que pueda suceder, pero los ciudadanos debemos saber la verdad de las cosas.

Curiosamente, los percances en que se ven involucrados servidores públicos han resultado ser (¿por coincidencia?) con políticos panistas.

El entonces secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, murió en 2005 en lo que fue considerado como un accidente. Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación y siete personas más murieron en un transporte de ese tipo. Rafael Moreno Valle y su esposa, gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, cayeron también en un helicóptero que dejó un saldo de otras muertes más, considerado también como accidente. Ahora lo de Aguascalientes fue declarado, igualmente, accidente para frenar especulaciones, suspicacias y versiones alejadas de la realidad, aunque lo que se quiere es saber la verdad, sea la que sea.

Juan Camilo Mouriño, ex secretario de Gobernación, también falleció en un accidente aéreo, solamente que fue en avión.

Curioso que, en años recientes, principalmente de este siglo, los percances con helicópteros se reflejen en dos sectores, los de funcionarios panistas y los de elementos de la Marina.

Priistas, panistas y perredistas, reviven la alianza en el Estado de México que les permitió ganar el año pasado 72 ayuntamientos y casi 40 diputaciones locales. Ahora irán en alianza por el gobierno del Estado de México, donde Alejandra Del Moral y Enrique Vargas constituyen las piezas fundamentales para esa formación… El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juan Ramiro Robledo, anunció que se dictaminará la iniciativa de reforma electoral.

