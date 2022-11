La contra-marcha del presidente AMLO; ¿cuánto costará al erario?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Gastarán millonada en acarreos

Estados y municipios, al apoyo

Desesperación ante el 2024

Desfilarán corcholatas

Crisis electorera en Palacio

Marcha del domingo, sin acarreos

Recuerden marchas del PRI

Presidente, de la mano de “tapados”

Ahora placeará a “corcholatas”

SCJN, otra obsesión presidencial

Busca sucesor de Zaldívar

Banamex, RSC

Gobernar es el arte de crear problemas con

cuya solución mantiene a la población en vilo

Ezra Pound (1885-1972) Crítico y poeta estadounidense

Después de la exitosa marcha de la ciudadanía en defensa del INE y de la democracia, el primer círculo de Palacio Nacional y en especial el mismísimo Andrés Manuel López Obrador, se inquietaron al filo de un arranque de histeria.

Bueno, eso no lo vi, ni consulté a testigos. Simplemente es la conclusión que llegamos luego de ver el comportamiento del líder del Ejecutivo, quien se “frickeó” al ver cientos de miles de mexicanos que marcharon en 52 ciudades del país.

Para ello, sus sesudos asesores, se dieron a la tarea de cómo dar la imagen que el control de las calles y las urnas la tiene AMLO y Morena. Les costó trabajo salir por el camino más fácil y burdo, de competir en el tamaño. Es claro, que para el Presidente, el tamaño sí importa.

Fue así como se le ocurrió el salir a manifestarse por el mismo camino que hizo la marcha por la democracia y en contra de su gobierno. Sale de Reforma y presuntamente llegará al Zócalo, donde ha sido la sede de sus “éxitos”.

Al estilo del más añejo y rancio priismo, AMLO sale a la calle.

Aquí diferencias con otras marchas: La del domingo 13, no hubo acarreados. No costó un sólo centavo al erario, más que el salario de los espías e infiltrados que pagó el gobierno para conocer quienes son los opositores. Además, no había personajes de la policía. Los políticos fueron repudiados, a pesar que caminaban codo a codo, con la oposición, por la democracia. Además, sólo hubo un discurso, el de José Woldenberg, primer presidente del IFE, que duró escasos 15 minutos. Se suma a ello, el hecho que se llevaron a cabo en 52 ciudades del país y en otras en diversas partes del mundo.

Las marchas del PRI en la Presidencia, las encabezaba el Presidente e iban amarrados de los brazos, sus cercanos colaboradores y, cercano al destape del candidato presidencial, eran los líderes de los sectores obrero, campesino y clases media. Puros políticos vividores del sistema. Ahí estaban Fidel Velásquez y sus “tapados” de cada Presidente.

1.- La del 27 de noviembre, le costará algunos millones de pesos al erario; o sea que todos los mexicanos la vamos a pagar, para fortalecer el ego de López Obrador. Veremos cientos de camiones, quizá miles en los que llegarán los potentados cercanos al Presidente, para hacer bulto y que diga que se juntó medio millón de personas en su apoyo. De esa manera gratará de hacer ver que fortalece a su “plan A” para Palacio Nacional, que es Claudia Sheinbaum, así como el “plan B”, Adán López, el “plan C”, Marcelo Ebrard y el “plan Z”, Ricardo Monreal. Paréntesis aquí. Si Monreal es repudiado por los morenistas afines a las otras corcholatas, cantará la canción de José Anfredo Jiménez, diciembre me gustó pa´ que te vayas…”.

2.- Los “tapados”, que ahora llama “corcholatas”, caminaran del brazo, a su lado de AMLO. Cerca y atrás gobernadores, diputados, senadores y todos los empleados de la burocracia dorada de la Cuarta Transformación. Si juntamos la fortuna de esos políticos de la izquierda de “humildad republicana”, podríamos sacar de la miseria a casi la totalidad de los muy pobres del país. Sin embargo, como comentario al margen, estos guardan sus fortunas en casas, empresas, fondos internacionales y no invierten un peso en empleos o el desarrollo del país.

3.- No se realizarán manifestaciones de apoyo en ninguna parte del país, por que todo lo concentrarán en la Ciudad de México por dos motivos: Aquí encabezará la marcha, caminará AMLO, por la calle y los gobernadores traerán sus apoyos al dueño temporal de la silla maldita (como le llamaba Emiliano Zapata).

NO SABEN GOBERNAR, PERO SI MOVILIZAR

La herencia priista y panista es evidente en Morena. López Obrador. No saben gobernar, pero sí saben mover el dinero para evitar visitar la cárcel por delitos contra la nación.

Por ello, saben realizar movilizaciones multitudinarias con dinero del erario. ¡nunca de sus bolsillos!

De esa forma, veremos la próxima semana cómo organizar el regalo a López Obrador, para recoger y pegar los pedazos del espejo mágico de Blancanieves, que usan en la 4T. El dinero, es lo de menos. Lo de “más” es salvar el pellejo para el próximo sexenio.

Urge demostrar que la calle no es para las clases medias y los pobres que son críticos del gobierno. La calle es de López Obrador.

Ahí está el detalle, decía Cantinflas.

PODEROSOS CABALLEROS

EL SUCESOR DE ZALDÍVAR, OTRA BATALLA DE AMLO

Quien maneja sus cartas para lograr el control de la Suprema Corte de Justicia, como lo tiene ahora con Arturo Zaldívar, es el presidente López Obrador. A partir del 1 de enero de 2023, deja la presidencia del máximo tribunal del país, lo que inquieta al Presidente, sobre todo porque deja en el aire muchas de sus leyes que envió al Congreso y no le cambiaron ni una coma. Esto conlleva fases de anticonstitucionalidad o inconstitucionalidad. Siempre ayuda tener a un presidente de la Corte que lo admire, respete y acate sus indicaciones.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

BANAMEX: Para Banamex, que preside Enrique Castillo Sánchez Mejorada y opera Manuel Romo, considera que la amenaza de una posible recesión económica aunada a la alta inflación menguará los avances de inclusión financiera por lo que se prevé un retroceso en cuanto al uso de productos financieros formales para 2023, indicó Citibanamex. Para esa institución es clave la educación financiera, tiene un gran reto, hay una desaceleración en puerta para el siguiente año, esto nos afectará de manera directa e implica que para el segundo semestre exista menos demanda en el uso de servicios financieros.

Escúchame lunes, martes, miércoles y viernes,

en El Heraldo Radio, desde las 22 horas.

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos