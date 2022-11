Que México no sea deformado por división y encono: Ricardo Monreal

Jamás apoyaremos iniciativa que pretenda debilitar autoridades electorales: “Alito”

En este fin de semana, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Avila, mostró músculo en un multitudinario evento que se llevó cabo en la Arena México y, con ello, refrendó sus intenciones de no bajarse de la carrera presidencial, lo que seguramente le provocó un serio disgusto ni más ni menos que a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que lo más probable, es que vuelva a echar mano de su aliada más incondicional y cercana, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

Se calcula que asistieron alrededor de 16 mil personas de todo el país, y otros miles, siguieron dicho evento en redes sociales, en el que el legislador zacatecano presentó su Plan de Reconciliación Nacional como una plataforma ciudadana que busca eliminar el “veneno de la polarización”, reconocer la pluralidad de nuestro país y construir un México inclusivo, próspero, con justicia social e igualdad de oportunidades.

En el encuentro, el senador Monreal advirtió que no se podrá lograr un México mejor y más fuerte si estamos divididos, pues un país que está en batalla contra sí mismo y cuyos habitantes luchan unos contra otros, definitivamente no puede avanzar.

Agregó el también coordinador de Morena en la Cámara alta que estamos en un momento definitorio para toda la República, pero “no somos grupos opuestos”, sino ciudadanos que buscan que nuestro país no sea “deformado por la división y el encono”, pues somos un pueblo con valores, respeto, inteligencia y creatividad; “que nada ni nadie nos achique”.

La esencia de nuestro movimiento —explicó uno de los fundadores de Morena—, era preocuparse por los demás y hacer algo por ellos, reivindicar al género humano, formar comunidad y construir ciudadanía; “el propósito de nuestro movimiento era luchar por el derecho de todos, de todas las mexicanas a ser felices”.

Describió que haber logrado la victoria electoral de 2018, implicaba trabajar por México, siempre a partir de ese ideal, por lo que “nosotros seguimos defendiendo la esencia original de este movimiento y no nos hemos alejado de ello”.

Sin embargo, Monreal Ávila hizo especial hincapié en que en este clima de polarización que se vive no sólo en Morena, sino en la sociedad en general, puede desgarrar a nuestro país en pedazos “y esto tiene que terminar, porque cuando crecen la división, el encono y los ataques verbales se pierde la visión de lo importante”. O sea, bien se puede inferir quiénes son las dos destinatarias principales de este mensaje.

Al abundar sobre su propuesta de reconciliación, el senador Monreal explicó que reconciliar no se trata necesariamente de acuerdos, de tener las mismas opiniones o convicciones políticas, ni de ser iguales, al contrario, “es la materia prima con que se puede crear un México próspero”, con justicia social e igualdad de oportunidades, “donde el futuro deje de ser preocupante para llenarse de esperanza y de planes para disfrutar una vida mejor”.

Pero, advirtió que la reconciliación real no llegará, hasta que la gente en México tenga piso parejo y eso empieza con la creación de un país inclusivo, cuya diversidad sea activada para la unidad y la producción”. Sin embargo, existen grupos sociales que libran una lucha diaria contra estereotipos, discriminación y exclusión social, así que consideró prioritario reestablecer un diálogo público y abierto sobre las secuelas de la inseguridad, pues limita nuestra vida y nos roba la libertad.

Asimismo, el legislador zacatecano destacó que resulta incongruente que por necesidad la población se haya adaptado a una situación inaceptable, por lo que se debe reconocer que la estrategia actual de seguridad debe revisarse, para identificar cómo se pueden generar condiciones mejores de convivencia. Así que el músculo está mostrado, para incomodidad de otras “corcholatas y corcholatos”.

Por otra parte, en la semana que inicia, continúa el debate en torno a la controvertida reforma electoral que quiere imponer el presidente Andrés Manuel López Obrador, por eso, en la sesión solemne de instalación del Consejo Político Nacional del PRI y la LXI Sesión Extraordinaria de esa instancia, el líder nacional del tricolor, Alejandro Moreno, reiterará una vez más que, “los priistas ante nada y ante nadie nos vamos a someter. Jamás apoyaremos iniciativa alguna que pretenda debilitar a nuestras autoridades electorales”.

Lo anterior, al tiempo que el campechano brindó el respaldo absoluto del PRI para el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y reiteró que estas instancias electorales tienen en el Revolucionario Institucional a un aliado.

En el auditorio “Plutarco Elías Calles” de la sede nacional del PRI, Alito Moreno volvió a hacer el compromiso de que los legisladores del partido votarán en contra de la iniciativa de reforma electoral del gobierno, y precisó que, además, “somos también un aliado confiable, firme y consecuente impulsor de la alianza hacia los partidos”.

En lo que es sin duda un llamado para que la coalición opositora vuelva a tener vida y fuerza, el líder del tricolor expresó su reconocimiento a militantes y simpatizantes del PRI, PAN y PRD para dejar atrás las diferencias atávicas y poner primero a México.

Moreno Cárdenas estuvo acompañado por Carolina Viggiano, Secretaria General del CEN, y Pablo Angulo, quien fue electo Secretario Técnico del CPN y recordó que “Va por México” contribuyó significativamente para arrebatarle la mayoría calificada al partido del presidente López Obrador, “mayoría calificada que el grupo en el poder de entonces, entre los cuales estaban algunos de los actuales vociferantes internos, le entregaron tres años antes”.

*** Así como para ir preparando el terreno para lo que por las “ex benditas redes sociales” se conoce como la marcha del ardor que tendrá lugar el 27 de noviembre, durante la ceremonia con motivo del 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el presidente López Obrador declaró que, “si no estuviéramos respaldados por la mayoría de los mexicanos y en especial por los pobres, ya nos habían derrotado los conservadores o habríamos tenido que someternos a sus caprichos”. Bueno, tal parece que en esta errada y llamada Cuarta Transformación, hay que someterse a los caprichos de un sólo hombre, que ha tomado el Palacio Nacional como suyo, ¿o no? Dentro de lo destacable de esta ceremonia, es que ahora sí estuvo presente el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel y no como en el aniversario de los Niños Héroes, como cuando Beatriz Gutiérrez, sintiéndose dueña y señora, de plano corrió al panista. En esta ocasión no lo hizo porque no estuvo presente. ¡Qué tal!

