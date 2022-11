Corona Capital: una verdadera fiesta de pop y rock alternativo

Con más de 80 mil asistentes por día

Arctic Monkeys, Yeah Yeah Yeah’s, Liam Gallagher, My Chemical Romance y Miley Cyrus los más ovacionados

Arturo Arellano

Se celebró una edición más del Corona Capital, un festival que se convirtió en una verdadera fiesta de pop, rock alternativo y hasta tintes de música electrónica, en un marco de luces neón, atuendos emo y la gran participación de hasta 90 mil asistentes por jornada.

El Autódromo Hermanos Rodríguez se vistió de tonalidades oscuras, pues una gran cantidad de fanáticos retomaron sus atuendos de la adolescencia, con ropa negra, peinados alocados y algunos tintes de neón a fin de dar vida al Corona Capital, que, si bien contó con un gran cartel de bandas y solistas extraordinarios, a final de cuentas la Curva 4, se encendió gracias a la fanaticada.

Para su apertura, el festival contó con My Chemical Romance, quienes reunieron a cerca de 50 mil fans en el Corona Capital y es que, luego de que tocaron grandes talentos como Wallows, The Viagra Boys, Run The Jewels; los estadunidenses encabezados por Gerard Way tomaron el escenario.

El vocalista vistió un atuendo medieval para este encuentro y entre canciones gritó “Los queremos mucho Ciudad de México, qué alegría estar con ustedes”. Hicieron temas como

Cáncer, Na na na, Dangerous y I’m Not Ok, con los que conquistaron a cada uno de los miles de fans en el recinto.

Esta presentación fue el cierre oficial de la gira de My Chemical Romance por México, por lo que se dijeron satisfechos “Estamos muy felices de estar aquí, México. Esta es la última noche de nuestro tour por América del Norte. Así que hay que disfrutarlo, este es un show para ustedes”, dijo Way.

Entre otros clásicos, también tocaron Welcome To The Black Parade, Helena y The Ghost of You.

Yeah Yeah Yeahs y Arctic Monkeys en lo alto

Otros que también, dieron presentaciones memorables, durante el festival fueron los Yeah Yeah Yeahs y Arctic Monkeys, quienes protagonizaron un cierre trepidante en el segundo día del evento.

Por un lado los YYY, encabezados por Karen O, ofrecieron lo mejor de su repertorio, abriendo con “Spitting Off the Edge of the World”, “Burning” y “Wolf”, que sirvieron para ganar la atención, aplauso y respeto de todos los asistentes, que emocionados seguían cada paso de la cantante en el escenario.

Karen O convirtió el escenario en una auténtica fiesta con “Zero”, “Date With the Night”, “Blacktop”, “Maps” y “Gold Lion” haciendo un recorrido musical a través de toda su trayectoria.

Más tarde los Arctic Monkeys, encabezados por Alex Turner, hicieron lo propio, ante un público que ya estaba encendido, después de haber escuchado a bandas extraordinarias como The Altons, Beak, The Range, Belief y Beach Bunny.

De manera que la tarea no sería sencilla para los Arctic Monkeys, encargados de cerrar la segunda jornada de este impresionante festival, interpretando entre otras “Sculptures of anything goes”, “Brianstorm” y “Snap out of it”, que pusieron en tono a los asistentes quienes no dejaron de gritar y cantar toda la velada.

Otro que brilló en el evento con su gran talento y aplastante actuación fue Liam Gallagher, vocalista de Oasis, quien, entre otros temas, cantó “Wonderwall”, en uno de los momentos más memorables de la noche, asimismo, hizo otros como “Stop Crying Your HeartOut”, “Champagne Supernova” y más.

Paramore refrenda romance con México

Por su parte, Paramore realizó una de las presentaciones más emotivas del festival, pues Hayley Williams, líder y vocalista de la banda, es una de las mejores frontwoman que existen, dejando claro que no solo canta perfecto, sino que es capaz de enamorar a cualquiera con su actuación en un escenario, imponente y bella.

En la recta final de la presentación, la cantante recibió un peluche del Dr. Simi a lo que respondió sonriendo y emocionada dio las gracias. Por si fuera poco, lanzaron un segundo muñeco en esta ocasión con una camiseta de la selección mexicana de futbol, por lo que Zac Farro, baterista, lo levantó en el aire para que todos vieran que él tenía puesta una bastante parecida.

Hayley ya había recibido uno de estos muñecos el pasado 10 de noviembre durante un show en Toronto, Canadá, cuando un fan mexicano, compró el Dr. Simi para personalizarlo y entregarlo a sus ídolos, mientras que Hayley lo recibió con mucho cariño y lo colocó junto a la batería para seguir la presentación.

Cantaron entre otras Missery Business, Decode, This Why, Brick by Boring Brick, Caught in the Middle, That’s What You Get, Here We Go Again, I Caught Myself, Pool, Misguided Ghosts, Still Into You y Hard Times.

Miley Cyrus la Reina que revive los 80’s

A ocho años de no estar en México, Miley Cyrus regresó con su gira Attention Tour, promoviendo sus discos Plastic Hearts y Attention: Miley Live, reviviendo dos grandes decadas musicales, la de los 70’s y la de los 80’s, haciendo del rock su nueva bandera.

“Gracias por tenerme aquí en la Ciudad de México, ustedes han esperado el tiempo más largo, ya pronto es mi cumpleaños. Uno de los mejores recuerdosm de lo bien que lo he pasado es en estos escenarios y esta noche es muy especial, es el resultado de mucho trabajo. Este show es muy especial porque ustedes van a estar conmigo cumpliendo mis 30 años. Este set es para hacerlo especial para ustedes, pero también lo pensé para hacerlo divertido y especial para mí”, aseveró.

Entices hizo temas como Nothing Breaks Like a Heart, Angels Like You, Heart of Glass (un cover de Blondie), Bang Bang X See You Again, Mother’s Daughter y Wrecking Ball.

Asimismo, Cyrus se sinceró sobre su situación mental y manifestó su sentir con sus fanáticos, a quienes agradeció por mantenerla siempre cobijada “escribí ‘Mothers daughter’ y ahora canto ‘Don’t fuck with my freedom’ a mí misma porque siento que soy la única persona que me impide seguir, nadie más tiene el poder y control de expresar nuestras creencias, filosofía, actitudes o decidir si hoy es un mal o buen día”.

Asimismo, reconoció que se sentía insegura, triste y con ansiedad y le preguntó al público si su música les ha ayudado a superar esos sentimientos de inseguridad, por lo que muchos gritaron y externaron su deseo de salir corriendo a abrazarla. Con esto, Cyrus protagonizó una de las presentaciones más memorables de esta edición del Corona Capital, que es ahora una de las fiestas más importantes de la música en la Ciudad de México.