Alianza del Pacífico, a Perú

Desde el portal

Ángel Soriano

A cuatro días de la realización de la Alianza del Pacífico, el presidente Andrés Manuel López Obrador considera la posibilidad de llevarla a Lima para entregar su presidencia temporal al peruano Pedro Castillo, que le corresponde, y quien fue impedido por el Congreso a abandonar el país debido a las dificultades que encuentra durante su mandato.

De esta manera la organización se enfila hacia un perfil político o ideológico, en momentos en que la derecha y la ultraderecha toma fuerza para contrarrestar “el avance socialista” en la región, las organizaciones de los países de América Latina que en su mayoría tienen gobiernos progresistas puede demostrar unidad en torno a sus propósitos y objetivos.

Castillo, al igual que otros mandatarios latinoamericanos, enfrenta la embestida de los grupos conservadores de su país, pero sobre todo por su origen y trayectoria. Los grupos de poder económico y la oligarquía tradicional que ha gobernado y manipulado a los países a su libre albedrío no están conforme con su gobierno y desean sustituirlo.

Por eso, encabezados por Donald Trump en los EU, y en México por Vicente Fox, la derecha recalcitrante que se siente dueña de las naciones arremeten en contra de los gobiernos progresistas. La Alianza del Pacífico puede dar una muestra de unidad y solidaridad con Pedro Castillo en Perú si, de manera audaz, el presidente AMLO la traslada a Lima.

TURBULENCIAS

Los poderosos en Oaxaca

La presencia en Oaxaca de los magnates mexicanos Carlos Slim, Alfredo Harp Helú y Roberto Hernández en la inauguración del Centro Cultural Álvaro Carrillo, es significativa a una semana de que el gobernador Alejandro Murat entregue su administración, lo cual demuestra que no ha perdido poder ni presencia nacional y que está pleno para buscar la candidatura presidencial en 2024, pues sus invitados de lujo son los hombres claves en el manejo de las obras públicas y su influencia en la vida nacional es significativa. Alejandro Murat dio así otra muestra de su habilidad política y, contrario a lo que opinan muchos, su trayectoria es gracias a su talento y no al cobijo de su padre. Slim hizo un recorrido turístico por el Valle de Oaxaca y el Centro Histórico…En Puerto Escondido, el rector de la UABJO, Cristian Eder Carreño, inauguró el Triatlón que reunió a más de 200 atletas y que fue organizado por la Facultad de Física y Deporte de la máxima casa de estudios, con lo cual se aprovecha su ubicación para el deporte y el fomento de la actividad turística… En una guerra de creatividad, movilidad y recursos, los promotores y adversarios de la IV-T demuestra su fuerza política: contrario a la marcha del 27 los adversarios piden vestir los colores del INE y sin mayor movimiento más que los propios de las actividades cotidianas, demostrar que están en contra de la reforma electoral y defienden sus instituciones. Y en esa guerra, sobran los mitómanos los que inventan historias que nadie cree y que difunden como ciertas como si el presidente López Obrador fuera ingenuo de haber confesado a sus amigos sus verdaderos propósitos… El que sí capitaliza bien la inconformidad es el presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal, que anuncia un gobierno de reconciliación y considera que la polarización es veneno para el país; México se encuentra dividido en dos y urge la unidad, señala en una bandera que, si salen bien las cosas, puede encabezar un movimiento ciudadano de importancia pues hasta ahora no ha surgido un líder con las ideas y capacidad política, académica e ideológica que pueda abanderar la lucha para el 2024; el resto de los aspirantes, Claudia Sheinbaum, Ebrard y Adán Augusto, basan sus aspiraciones en la lealtad y el compromiso, mecanismos que han funcionado en el pasado, pero que está por verse en los actuales momentos…

