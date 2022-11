Asegura AMLO que no habrá “acarreados” el próximo domingo

Miguel Ángel Rivera

“Acarreados, abstenerse”.

Así va a decir, o ya dice, el aviso destinado a los participantes en la marcha del venidero domingo 27 de noviembre en la que participarán los fieles seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador para ratificar su simpatía con la llamada Cuarta Transformación.

Originalmente, cuando el presidente López Obrador anunció la celebración de la marcha de la próxima semana aseguró que se organizaría porque así lo solicitó el “pueblo bueno” y, a ese sector de la población que se mueve sólo por buenas razones no se le puede decir que no.

Entonces, no había otro camino que decir que sí y únicamente prepararse para dar cabida a los enormes contingentes que llegarán de toda la República y organizar la forma como llegarán hasta el Zócalo capitalino y en calles adyacentes, pues con toda seguridad no habrá espacio suficiente frente a los palacios Nacional y del Ayuntamiento, en donde aguarda la “corcholata” favorita.

Por supuesto, todos los que llegarán a ratificar su respaldo a la llamada Cuarta Transformación lo harán por voluntad propia, sin que necesiten ningún incentivo adicional.

Por desgracia, en el medio nacional pululan individuos inescrupulosos que siempre siembran dudas y, entre ellas, la presunción de que muchos de los que aparecerán el día 27 arribarán al centro de la capital de la República inducidos por gobernantes o aspirantes a serlo, quienes les pondrán transportes adecuados y hasta incluirán bebidas y alimentos para que no padezcan durante los recorridos desde sus sitios de residencia hasta el primer cuadro de la Ciudad de México.

Se trata de un acto de reivindicación, pues las principales avenidas de la capital de la República fueron profanadas el pasado domingo 13 —pecado capital, pues fue día del cumpleaños de nuestro mesías, el presidente López Obrador— por fifís y aspiracionistas que se dicen defender la democracia y no entienden que esa meta se alcanzó desde julio de 2018 cuando 30 millones de mexicanos le dieron carta abierta al guía moral que marca el derrotero por el cual debe transitar la nación.

Debido a esos necios que no entienden, fue necesario que el presidente López Obrador pidiera que en esa marcha de El Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino no asistan acarreados, porque él y Movimiento Regeneración Nacional tienen 70 por ciento de la aprobación de los mexicanos.

El jefe del Ejecutivo aseguró que la gente asistirá por su propio pie, porque son millones de hombres y mujeres que respaldan su movimiento.

También, al contrario de los fifís y aspiracionistas que obligan a la gente a uniformarse, el mandatario aclaró que quienes le respalden el domingo venidero podrán acudir a la manifestación vestidos del color que deseen.

“No vengan acarreados. La gente viene por su propio pie, por su propia voluntad, porque son millones de mujeres, de hombres libres, conscientes, que respaldan este movimiento.

“No sé de dónde sacan de que vamos a hacer un acto con acarreados, si tenemos de aprobación 70 por ciento. ¿Cuánto es 70 por ciento de aprobación en 90 millones de mexicanos, 80 millones de mexicanos, ciudadanos? Como 50 millones. Claro que no pueden venir todos, no van a estar todos, pero así estamos. Si no tuviésemos 70 por ciento de aprobación, pues ya nos hubiesen derrotado”, aseguró el mandatario.

Así que ya saben, el domingo venidero no deben aparecer “acarreados”.

Aunque sea al margen de la Constitución, viene la reforma electoral

Por cierto, el repudio a la reforma electoral que promueve el presidente Lóperz Obrador fue el motivo principal de las marchas realizadas en las principales ciudades de la República el domingo 13, cuyo impacto desea borrar el jefe del Ejecutivo con la marcha que “le pidió” el pueblo bueno y que se realizará el domingo venidero.

Anunció que inclusive llegarán contingentes de ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, principalmente de los Estados Unidos, a los cuales no se les pagará el pasaje

Aseguró que la marcha será una gran fiesta con bandas, batucadas, tamborileros y marimba, porque sí tenemos mucho que celebrar, “sobre todo por el cambio de mentalidad que hemos logrado con la revolución de las conciencias”.

Este esfuerzo implica una doble tarea. Además de encauzar ese repudio por las calles de la Ciudad de México, implica promover reformas legales que deben ser aprobadas en el Congreso de la Unión.

El presidente López Obrador admitió que no habrá reforma constitucional en materia electoral —porque los partidos oficialistas no suman los votos suficientes— pero como lo ha hecho en ocasiones anteriores, se modificarán las leyes reglamentarias con el respaldo de los legisladores de Morena y sus satélites y con el aval de los ministros de la Suprema Corte que deben su nombramiento a la llamada cuarta transformación.

De acuerdo con su pregonada política de austeridad, que llega a la fase de “pobreza franciscana”, el jefe del Ejecutivo reiteró que lo importante es reducir el gasto en el INE, pues en su opinión resulta “ofensivo que ganen 400 mil pesos mensuales los consejeros, y lo otro es evitar la compra del voto, y eso lo podemos lograr con la ley, sin la reforma a la Constitución”.

El primer mandatario sostuvo que resulta irracional lo que plantean quienes se oponen a la reforma constitucional, “no tiene fundamento, la reforma es para que gaste menos, que los partidos no tengan tanto dinero”. Esto, a pesar de que actualmente el partido que mayores participaciones recibe es Morena.

Fundación Azteca de Grupo Salinas y PNUD firman

acuerdo para generar procesos de formación integral

En un evento realizado en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México y Fundación Azteca de Grupo Salinas firmaron un memorando de entendimiento (MOU) que generará mayores oportunidades y prosperidad para las personas jóvenes en México.

El acuerdo impulsará programas de desarrollo integral para que la juventud mexicana adquiera diversas habilidades para la vida que les permitan ser dueños y dueñas de su destino y transformar a México.

El evento de firma estuvo encabezado por Lorenzo Jiménez de Luis, Representante residente del PNUD en México; Ninfa Salinas Sada, presidenta del Consejo de Fundación Azteca y, como testigos de honor, Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas y Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de México.

En particular, el MOU buscará contribuir en proyectos de gran alcance, impacto y sostenibilidad que acerquen procesos de formación integral a las y los jóvenes. Se promoverá el desarrollo de habilidades como son la innovación, el pensamiento crítico y creativo, la resolución de problemas, el carácter y el liderazgo, en el ámbito educativo y el desarrollo humano en general.

En este sentido, se promoverán acciones en favor de todos los grupos sociales; impulsando la educación integral y de calidad para niñas, niños y adolescentes; se buscará el desarrollo de habilidades socioemocionales y para la vida; y se acompañará en el proceso de apropiación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible por parte de las comunidades.

El MOU contribuirá a una formación global, por ejemplo, a través de capacitación docente y proyectos educativos, medioambientales, formativos y culturales que ambas instituciones, y actores aliados emprendan.

El representante residente del PNUD en México agradeció la presencia de embajadas, agencias de cooperación y sector privado y señaló “la idea es que el convenio que suscribimos con Fundación Azteca funcione como un agente galvanizador para trabajar todos y todas juntos porque no podemos hacerlo solos.”

Por su parte, Ninfa Salinas, presidenta del Consejo de Fundación Azteca de Grupo Salinas, sostuvo que “esta alianza es producto del fortalecimiento de Fundación Azteca, a través de la consolidación de un gobierno corporativo transparente, avalado por estándares internacionales como el ISO 37001 en Anticorrupción. Es por eso que hoy hacemos sinergia con el PNUD para trabajar juntos por la prosperidad de nuestro país. Precisamente a través de estos programas podremos transformar la mente de las futuras generaciones para impulsar el talento y formar a los líderes que necesita nuestro país para tener un mejor futuro”.

