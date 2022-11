Los radicales de Morena no ceden, atacan a la oposición y a compañeros de partido

Resulta demasiado fácil caer en el lugar común, pero no encuentro otra forma de describir la actitud de los “duros” de Morena frente a quienes califican de enemigos, ya sea internos o externos. La frase que viene una y otra vez a la mente es: “de que la perra el brava…”.

Muchos analistas han advertido que la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de adelantar —comparado con los tiempos que imperaban durante el largo dominio del PRI, el partido en el que se inició el actual primer mandatario— el proceso para elegir al candidato presidencial de la llamada cuarta transformación generaría conflictos internos y así ha ocurrido.

El más notorio de los casos de lucha interna y evidentemente inscrita en la lucha por la sucesión presidencial es el ataque desatado por la gobernadora de Campeche, la también ex priista Layda Sansores San Román, en contra del coordinador de los senadores “morenos”, el ex gobernador de Zacatecas y también de origen priista Ricardo Monreal Ávila.

Animada por el éxito que logró contra su antecesor y actual presidente nacional del PRI, al exhibir conversaciones privadas que habían suponer que el dirigente del tricolor estuvo involucrado en acciones que pueden resultar ilegales, Sansores intentó repetir la dosis con Monreal.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la denominada Cámara Alta, no es un blanco fácil y ya lo demostró al pedir el amparo del Poder Judicial para impedirle a la mandataria campechana que saque al aire conversaciones y mensajes ilegalmente grabados y no sólo se lanzó contra la ex alcaldesa en Álvaro Obregón, sino que denunció que detrás de ella está la “corcholata” favorita del presidente López Obrador, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien parece empeñada en sacar al zacatecano del proceso para designar al candidato presidencial de Morena y sus satélites.

Monreal logró que un juez federal ordenara a la mandataria campechana suspender la publicación de las grabaciones ilegales en su programa semanal “Martes del Jaguar”, mandato que ha desobedecido Sansores, a pesar de que el desacato de una orden judicial le podría significar, por lo menos, la pérdida de su actual cargo.

Como ya señalamos, Monreal no es un “dejado” y ya promovió una segunda demanda contra Sansores, por violar la suspensión definitiva que un juez federal le concedió el pasado 14 de noviembre contra la difusión de mensajes que publicó la gobernadora.

El senador denunció ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal que la mandataria estatal violó la medida cautelar, ya que la semana pasada en su programa Martes del Jaguar calificó a Monreal Ávila como cínico, traidor, incongruente, cobarde y como “niño chechón” (llorón en maya) que está esperando que lo corran de Morena, “aunque él ya está en otro mundo y en otro proyecto”, por lo que lo invitó a renunciar por su cuenta a su actual partido.

El juez Agustín Tello Espíndola admitió a trámite la demanda y ordenó correr traslado a las autoridades responsables para que rindan su informe respectivo, a fin de responder la denuncia y fijó para el próximo 7 de diciembre la audiencia donde resolverá si la mandataria estatal violó o no la suspensión definitiva.

Durante la emisión de su programa “Martes del Jaguar” del martes 15 de noviembre, Sansores San Román también difundió nuevos audios del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en presuntas conversaciones con el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien supuestamente ofrece su apoyo para analizar diversos expedientes relacionados con el PRI y con elecciones estatales.

Además, en ese programa, Sansores difundió videos donde se ve al senador morenista reunido con militantes del Partido Fuerza por México, y a Moreno Cárdenas siendo abucheado luego de la marcha en defensa del INE del domingo 13.

Morena mantiene vigente la reforma electoral de AMLO

Si existe mano dura contra los que “son de casa”, los radicales de Morena también sostienen posiciones radicales en contra de la oposición.

Esta actitud de “todo o nada” de parte de los “duros” de Morena y sus rémoras se volvió a manifestar en el tema de la reforma electoral propuesta por el jefe del Ejecutivo, la cual implica reformas constitucionales para las cuales el oficialismo no reúne los votos necesarios.

Por esa situación, en la llamada cuarta transformación se había planteado negociar con los partidos de oposición para sacar una reforma electoral de aceptació general y, como plan B se habló de una reforma que sólo tocara las leyes reglamentarias, para las cuales no se necesita mayoría calificada.

Debido a que el bloque opositor, integrado por los legisladores del PAN, PRI y PRD, no cede en los puntos centrales de la reforma, que significarían la desaparición o, por lo menos, una transformación radical del Instituto y el Tribunal Electoral Federal (INE y TEPJF), los legisladores del partido oficial endurecieron su posición y anunciaron que mantendrán íntegra la iniciativa del presidente López Obrador.

En respuesta, luego de que sesiones las comisiones legislativas encargadas de dictaminar la reforma electoral, los diputados de Morena presentaron una iniciativa que báiscamente es la misma que les encomendó su líder y guía, el presidente López Obrador.

“El dictamen de cerca de mil cuartillas no plantea modificaciones respecto a la iniciativa presentada por el Ejecutivo en abril pasado”, dice la nota de La Jornada, firmada por Georgina Saldierna y Enrique Méndez.

La posición irreductible de “morenos” y asociados la encabezó nada menos que otro ex priista, el ex gobernador de Michoacán (postulado por el PRD) Leonel Godoy, quien ahora es vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Se quejó de la negativa de la oposició a aceptar los puntos centrales de la iniciativa presidencial y dijo que, por ello, los legisladores de Morena, “hemos resuelto fijar una posición irreductible”.

Godoy señaló que la posibilidad de llegar a acuerdos depende de la oposición, pero que de no lograrsem “nos veremos, transcurridos los días que el procedimiento marca, para que (el documento dado a conocer ayer) se presente como dictamen ante el pleno”.

También, para no variar, en la mañanera de ayer, López Obrador volvió a culpar a la oposición de impedir la reforma que él considera necesaria. Sostuvo que se requiere un recorte de 20 mil millones de pesos al órgano electoral e insistió en denunciar que quienes defienden al INE están llenos de prejuicios y se trata de sectores que han sido manipulados.

En respuesta, en declaraciones desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, el presidente del PRI y también diputado, Alejandro Moreno reiteró el rotundo rechazo del tricolor a cualquier propuesta de reforma que ponga en riesgo al Instituto Nacional Electoral (INE), al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y a cualquier institución de nuestro sistema ciudadano democrático, incluyendo a órganos locales que participan en tareas electorales.

En su calidad de presidente de la Comisión de Gobernación, el dirigente nacional del PRI anticipó que no aprobará, no respaldará ni apoyará ninguna reforma que signifique un retroceso a lo que por años la ciudadanía ha construido.

Luego de una reunión de directivas de las Comisiones Unidas, Moreno puntualizó que una de las cualidades que debe considerarse en temas tan relevantes como una eventual reforma electoral, es su pertinencia y oportunidad. Y en este caso, agregó, no hay ni una ni la otra.

El diputado federal y líder nacional del tricolor advirtió que “no podemos darnos el lujo de abandonar el camino firme por el que hemos transitado en materia electoral, para abordar una nueva ruta que pretende sustituir a capricho las instituciones y procesos que hoy existen, sin un análisis objetivo y sin preservar lo que ha funcionado.

Humberto Aguilar, del PAN, reiteró que no apoyará el dictamen si se presentan modificaciones para debilitar al INE, a los partidos y para cambiar la integración de las cámaras. También advirtió que el plan B de Morena, para debilitar al INE, los Oples y tribunales, es inconstitucional, por lo que seguramente resultará invalidado por la Suprema Corte de Justicia.

