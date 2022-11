Las frustradas maniobras de Osorio Chong

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Disgustado, porque “Alito” refrendó voto en contra de PRI a reforma electoral

El pasado domingo 13 de noviembre, en la Marcha por la Democracia, caminaba solitario por la avenida Paseo de la Reforma. Se acercaba a uno que otro asistente para ver si podía lograr alguna “selfie”, o de perdida, algún saludo, pero ni quien lo reconociera y eso, le resultó bastante desalentador. Qué tiempos aquellos de cuando era flamante secretario de Gobernación, suspiró nostálgico ni más ni menos que Miguel Ángel Osorio Chong, que cuando ocupó dicha cartera, se publicitó como “el mejor amigo” de Enrique Peña Nieto, que había llegado a esa posición para convertirse en sucesor del expresidente. Entonces, el senador hidalguense supuso que tenía todo su plan político, servido en “bandeja de plata” y el tiempo se encargó de jugarle las contras.

Así, todo se le vino al traste y no le quedó más remedio que, en estos tiempos de errada y llamada Cuarta Transformación, refugiarse en la coordinación de la bancada del PRI en el Senado de la República, donde no ha hecho prácticamente nada, si no es acaso que intentar ser comparsa del ala dura de los legisladores de Morena, con algunos frustrados intentos por acercarse ni más ni menos que a Palacio Nacional, donde también le cerraron la puerta, una vez que comprobaron que sus dotes de operador, están totalmente ausentes.

No obstante, el ex gobernador de Hidalgo, “no quita el dedo del renglón” y al igual que al inquilino de Palacio Nacional, no para de hacer corajes; uno, porque no ha logrado conformar una fracción parlamentaria que sea absolutamente sumisa a los designios y caprichos de quien se siente dueño del país.

Pero en segundo lugar, está su disgusto porque hace unos días, el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, haya refrendado en varias ocasiones que mañana, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, los diputados del Revolucionario Institucional votarán en contra de la reforma electoral, con lo que el ex gobernador campechano, signó un compromiso fundamental.

Lo más probable es que el senador Osorio Chong, fue a vender a donde realmente le importa, la idea de que los diputados del tricolor, votarían a favor la controvertida reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y eso para el hidalguense, resultó a final de cuentas una verdadera lástima pues ya tenía lista una campaña -que había preparado largamente-, de ataque en contra del presidente del CEN priista, “Alito” Moreno, en la que lo señalaría como traidor a su partido y por enésima ocasión, pediría su cabeza, ¡claro está!, para asumir él el liderazgo del PRI.

En este punto, hay que recordar que hace unos meses, Osorio Chong movilizó a sus seguidores, así como a ex presidentes del tricolor, encabezando un intento de rebelión para demandar la salida de Moreno Cárdenas, pero todo se le cebó y le vino como balde de agua helada a la cara, y al resto del cuerpo, que no puede violar los estatutos de dicho instituto político así nada más porque se le ocurre y eso se lo tuvo que recordar otra exlíder priísta, Dulce María Sauri, al tiempo que el propio “Alito” Moreno, también le hizo saber a Osorio Chong, que permanecería en el CEN tricolor, hasta agosto del 2023.

Así, la frustración del coordinador de la fracción parlamentaria priísta en la Cámara alta, se volvió mayúscula pues vino a corroborar también que cuenta con nulo apoyo de sus legisladores. Solamente podríamos hablar de la senadora Claudia Ruiz Massieu, que apuesta todas sus fichas a formar mancuerna como secretaria general, en el remotísimo, casi inexistente caso de que el hidalguense pudiera algún día, alcanzar su sueño. Esto le pasó al senador Osorio por querer comprar con sumisión, lo que no puede y debería estar consciente que los errores se pagan y caro.

Municiones

*** El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, encabezaron la delegación mexicana que estuvo en Madrid, en los trabajos de la XVI Reunión Interparlamentaria España-México. También acudieron Miguel Ángel Mancera, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD y el diputado Luis Espinoza Cházaro, coordinador de la bancada del sol azteca en la Cámara baja. Por el PRI, asistió Marcio Antonio Mendoza Bustamante, y por Morena, Selene Ávila, así como Leobardo Alcántara Martínez, del PT, así como otros diputados como la panista Mariana Gómez del Campo y el petista Benjamín Robles Montoya. Como siempre, el senador Monreal Avila trabajó por mantener la unidad de los legisladores, mientras aquí, en el Senado, el morenista José Antonio Álvarez Lima, intentó una rebelión de los duros del partido oficial en contra del legislador zacatecano que resultó, totalmente infructuosa, pero lo que sí puso en evidencia, fue que esta destacada “tribu” morenista, tiene fundado temor ante la fuerza que tiene y se va incrementando, el senador Monreal Avila y por eso, pretenden mermarla, pero no habrá maniobra que les alcance. Llamó la atención que en dicha reunión, se hicieran preguntas sobre la seguridad, “dado el enorme problema del crimen organizado y los inmensos problemas en México a nivel de seguridad”, planteó una reportera y aquí en el país, quien encabeza esta errada y llamada Cuarta Transformación, “presumiendo” que la violencia por ejemplo, en homicidios dolosos, va a la baja.

*** Hace unos días, el diputado de la alianza Va por México, Xavier González Xirión, se autodestapó como candidato de la oposición al gobierno de la Ciudad de México y al hablar de lo que se conoce como la marcha del Ego, indicó que de acuerdo a cálculos elaborados por actuarios de reconocidas empresas, movilizar a 250 mil personas dentro y hacia la Ciudad de México, tiene un costo mínimo de 100 millones de pesos, recurso que sería iluso suponer que saldría de la bolsa de Morena y rémoras que los acompañan, razón por la cual, presentará una denuncia ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, (FISEL), con pruebas documentales que evidencien el acarreo y derroche de recursos públicos que hizo esta errada y llamada Cuarta Transformación. Asimismo, acusará a quien resulte responsable por la colocación ilegal de propaganda en instalaciones del Metro, convocando a dicha marcha, misma que por cierto, tampoco costó tres centavos y, ¿de dónde salieron tantos recursos en medio de una supuesta pobreza franciscana?

