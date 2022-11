Marcha, demostración de fuerza

Desde el portal

Ángel Soriano

Aunque en una sociedad civilizada la fuerza no debería ser demostración de poder, la multitudinaria marcha encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió su objetivo —difícil que lo logren sus adversarios o los aspirantes a sucederlo—, dado que se trata de un trabajo político confeccionado a lo largo de varias décadas.

No se trató de una convocatoria de ocurrencia o de movilización con todos los recursos del Estado, sino de una convocatoria a los seguidores de una política que les favorece: Los recursos públicos no son hoy propiedad de una minoría —los de la otra marcha—, sino de las mayorías y para la realización de obras de gran envergadura.

Se podría probar con cualquiera que hiciera o haga una convocatoria similar: ¿Cuántos seguidores convencidos puede tener?, o ¿a qué pueden aspirar los acarreados llevar a una marcha para seguir a un líder desconocido o con el que no se identifican?, necesariamente tienen que darse todos los factores: Trabajo político y recursos.

Y ni uno ni lo otro lo tiene cualquier líder opositor en México; quizá lo sean en redes sociales o en cubículos académicos, en los pasillos gubernamentales o en los cafés o restaurantes de postín, pero ¿quién ha recorrido el país y conocer los más alejados poblados y conocer su historia y sus habitantes?. Si los hay, que lo demuestren.

TURBULENCIAS

Monreal no ha decidido su candidatura

El presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal Ávila, no ha decidido su candidatura presidencial y se mantiene en la lucha interna de Morena, pero a la vez está en pláticas con la oposición como “plan B” en caso de no resultar favorecido en el partido en el poder. Esto lo aclaró en Madrid, aunque no había necesidad de hacerlo en otra región del mundo, pues los comunicadores y políticos a quienes fue dirigido el mensaje son nacionales que fueron al encuentro interparlamentaria con España… Aprovechó el viaje a España de legisladores el cuestionado diputado federal del PT por Oaxaca, Benjamín Robles Montoya, para llegar tarde al evento, el cual no le interesaba mucho, sino pasear por la madre patria que ha adoptado a acaudalados políticos mexicanos que le han dado la espalda al país al que aspiraron a saquearlo… Falló la logística en la marcha de AMLO: Tuvieron que entrar tres vehículos para rescatarlo de una multitud que no lo dejaba avanzar, pero declinó hacerlo a pie. De nada les ha servido a los ayudantes y coordinadores las giras en el interior de la República, su experiencia sigue siendo nula, no aprenden. Las mujeres más cercanas al Presidente, Claudia Sheinbaum Pardo y Rosa Icela Rodríguez, disfrutaban más el espectáculo que asumir su responsabilidad que les da sus cargo; lo mismo ocurrió con el tabasqueño titular de la Segob, utilizaron la marcha para promoverse en lugar de cuidar a su jefe y artífice de la histórica movilización… El padre Alejandro Solalinde debe definir con claridad su vocación: O es activista de AMLO, pastor de refugiados o representante de la Iglesia católica, porque utiliza todo para promoverse con fines claramente personales por encima de la encomienda pastoral que supuestamente representa… No cesa la violencia en Jalisco y Michoacán y los enfrentamientos están a la orden del día; es de suponerse que a la hora de los balazos las fuerzas armadas respondan con los mismos y se olviden de los abrazos cuando está en riesgo su vida. La realidad de la violencia tendrá que cambiar la estrategia de seguridad y aceptar que la delincuencia actúa por la fuerza y con violencia. Si lo suyo fuera la diplomacia y la poesía seguramente estarían en la SRE, pero no es así, están en el campo de batalla donde solamente cuenta el entrenamiento militar y las balas de alto calibre, lo demás no les interesa.

