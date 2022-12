AMLO critica a la FIL Guadalajara

Espacio Electoral

Eleazar Flores

GRAVE SERÍA ALABARLA-. A tono con su nivel, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al segundo evento cultural más importante del mundo, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, FIL, evento concentrador de gente que con su obra deja huella para el futuro.

Entre otras cosas, el creador de la Cuarta Transformación dijo que la FIL congrega a destacados representantes del conservadurismo.

Lejos de preocuparse por el punto de vista presidencial, la intelectualidad nacional e internacional que disfruta del santuario tapatío de la cultura universal, agradece el punto de vista presidencial, pues imagínese que le hiciera un reconocimiento público mañanero, en un horario y espacio dedicado a la apología y el narcisismo.

Seguramente las mujeres y los hombres que han dedicado su vida al aprendizaje constante en todas las disciplinas del conocimiento, para superar los niveles promedio del resto de la población, estudiando licenciaturas, maestrías, diplomados y hasta doctorados por décadas o lustros, cuando algunos repiten años y años en el primer nivel superior, no se sienten ofendidos.

Esta comunidad intelectual -selecta sin duda no por su nivel económico sino por su afán de aprendizaje-, seguramente no tendrá el menor prejuicio al ser catalogada como representante del conservadurismo, pues podrían recurrir a la interpretación etimológica y no filosófica o sociológica del término.

Las y los intelectuales son las personas más celosas en CONSERVAR y transmitir conocimientos a toda la gente interesada en saber más, pues están convencidos que sólo de esta manera se puede abrir el conocimiento universal sin predisposición al prejuicio, pues éste es la principal limitante para abrir criterios y aceptarlos en beneficio de los demás, renunciando de esta manera al obtuso criterio de que “solo lo que piense es bueno”.

Con toda intención, omito nombres de los asistentes a la FIL Guadalajara, por respeto a quienes pudiera olvidar. Sólo quien o quienes hemos tenido la oportunidad de transpirar cultura, conversaciones e intercambios, disfrutamos el tiempo de esas estancias.

EDOMEX-. Para los impacientes por conocer a las y los aspirantes a la gubernatura, les diré que partidos, alianzas o lo que parezca, se irán hasta el 2 ó 7 de enero para anunciar sus candidatos-as, con excepción de Morena, que tiene a Delfina Gómez no sólo destapada, sino casi en campaña.

Lo que extraña es la postura del Partido Verde, cuyo dirigente pide a Morena tres cargos para “juntarse”, el liderazgo cameral, la Secretaría General de Gobierno o tres secretarías estatales cuando gane Delfina.

El PRI se “renueva” y oxigena con “nuevos valores” como José Manzur, Carolina Monroy, Gustavo Cárdenas, Raúl Domínguez Rex, Laura Barrera, ah, y Alejandro Ozuna, al frente de los coordinadores territoriales.

