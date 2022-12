¿Se atreverán INE y TEPJF a sancionar al gobierno por el derroche en marcha del 27N?

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Es difícil que se llegue a concretar una sanción en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero seguramente tendrá motivos para lanzarse nuevamente contra dos de sus enemigos favoritos: El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Partido Acción Nacional (PAN).

Esto porque el partido azul presentó una denuncia ante el INE por acciones consideradas ilegales antes y durante la “marcha del ego”, convocada y encabezada por el primer mandatario.

El anuncio de la demanda lo hizo la vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, en su conferencia de prensa a que denominó como Contramañanera, pues su propósito principal es desmentir versiones distorsionadas, por no decir que simples mentiras, difundidas por López Obrador en su cotidiana mañanera.

Kenia López Rabadán, senadora del PAN, anunció este lunes que denunciará, ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), el desvío de recursos públicos de los gobiernos federal y de la capital para la realización de la marcha encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para la entrega ilegal de apoyos, así como el pago de vuelos y hospedaje para trasladar gente de todo México.

Además del jefe del Ejecutivo, la demanda incluye a las tres “corcholatas” de López Obrador, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon.

Las “corcholatas” le hicieron el trabajo

sucio a AMLO, asegura López Rabadán

“Los servidores públicos federales, estatales y municipales de Morena le hicieron el trabajo sucio a López Obrador: Acarrearon a personas para llenar el evento de este mandatario; por cierto, no pudieron llenar el Zócalo; llevaron a trabajadores tianguistas, locatarios de mercados, ambulantes e incluso a beneficiarios de programas sociales; los amenazaron con quitarle sus apoyos, sus plazas o incluso no renovar el contrato si se negaban a ir a la marcha”, dijo López Rabadán.

Para la senadora panista, “el humanismo” de López Obrador está basado en el acarreo, la egolatría y en el mal uso de recursos públicos y en la corrupción.

Señaló que el gobierno de López Obrador piensa que puede violar la ley; abusar de las personas y hacer estas acciones de manera cínica.

Los hechos que denuncian los legisladores prácticamente no necesitan ser investigados, pues los “morenos” y sus rémoras no se preocuparon en ocultarlos, por el contrario, se ufanaron de su “capacidad” para movilizar as personas procedentes de diversas partes del país y su única disculpa ha consistido en afirmar que pusieron los alimentos y los transportes porque así lo solicitaron los simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación.

Si acaso, lo único que trata de ocultarse es el reparto de dinero en efectivo, pero hay muchos testimonios, videos incluidos, acerca de la entrega de efectivo a los marchistas.

Ante esta situación, lo que cabe es reproducir uno de los éxitos musicales del desaparecido músico tabasqueño Chico Che, de los que tanto gusta el presidente López Obrador, como ese que dice: “¿Quién pompó?”.

Tal vez ese sea el mayor obstáculo que tendrán los consejeros electorales para impartir justicia —y después los magistrados del TEPJF, a los que seguramente les tocará revisar las sentencias— pues si bien hay evidencias de las irregularidades, se tendrá que determinar el origen de los recursos, pues no puede ser lo mismo si el dinero salió de las arcas de Morena que de las tesorerías de los municipios, de los estados o de la Federación o, todavía peor, de organizaciones vinculadas a actividades ilícitas.

La situación es realmente difícil para los consejeros y magistrados electorales, pues ya de antemano han sido descalificados por el Presidente de la República y todos sus seguidores, quienes se esfuerzan por desaparecer a esos organismos o, por lo menos, tenerlos bajo su control. Y, en caso de ignorar las denuncias, decepcionarán a quienes han defendido su autonomía.

También es de tenerse en cuenta que cuatro consejeros que cesarán sus funciones en abril venidero, entre ellos los más repudiados por los seguidores de la llamada Cuarta Transformación —el presidente del INE, Lorenzo Córdova, y Noé Murayama— no querrán dejar ese conflictivo caso como herencia para sus sucesores, que probablemente serán incondicionales del actual primer mandatario.

También influirán, sin duda, los resultados de la lucha en el Poder Legislativo en torno a la reforma electoral del presidente López Obrador, pero que no podrá modificar la Constitución y deberá ir a leyes secundarias que luego quedarán sujetas al escrutinio del Poder Judicial Federal, para determinar si son o no constitucionales y, por consiguiente, si serán o no aplicables.

El coordinador de los diputados del PRI, el ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, reiteró que son cuatro los puntos centrales por los que su partido rechaza la reforma impulsada desde Palacio Nacional.

La primera, porque no es pertinente en este tiempo, ni siquiera discutir la composición de los órganos electorales, mucho menos cambiarlo.

La segunda, porque es centralista, este país desde hace décadas las fuerzas políticas están empujando una concentración del poder y eso está debilitando a los estados:

La tercera, porque no se dice nada de la lucha contra el narcotráfico para evitar que permee a la democracia; el mayor flagelo que tiene la democracia es el tema del narcotráfico.

Y, la cuarta y última, porque no se hace un espacio para atender los temas de género y acciones afirmativas:

“Nosotros, insisto, no votamos por enojos, por odios, por caprichos, por un aplauso fácil. Nosotros votamos razonando y estas son las cuatro razones. La primera ya es suficiente para no votar a favor”, señaló Moreira.

En cuatro años de gobierno, ningún resultado positivo: PAN

En tanto, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, fue más allá de la reforma electoral, para hacer un juicio global del gobierno encabezado por López Obrador, que ayer empezó su quinto y penúltimo año y que el pasado domingo 27, al término de su marcha ofreció un balance triunfal.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador miente, no hay resultados de gobierno, no hay crecimiento económico, no hay bienestar para los mexicanos, al contrario, los niveles de pobreza son cada vez más altos, hay más carencias, más corrupción, más impunidad y la inseguridad está desbordada”, afirmó el dirigente nacional del PAN.

Cortés Mendoza recordó que, de los cuatro años de gobierno de la 4T, sólo se tiene como saldo un rotundo fracaso en materia de economía, seguridad, salud, equidad de género, como resultado de lo cual Morena y el presidente están convirtiendo a México en un país de cuarta.

“Falta gobierno, ya son cuatro años de excusas y falsas promesas. Cuatro años en donde los malos gobernantes de Morena han llevado al país a décadas de retraso, atraso en el cuidado del medio ambiente, en la defensa de los derechos y libertades, en la salud, niños sin medicamentos, sin vacunas, hospitales sin equipamiento, sin estructura. Están convirtiendo a México en un país de cuarta con las ocurrencias, viejas ideas y caprichos de López Obrador”, lamentó el panista.

El dirigente de Acción Nacional señaló que el titular del Ejecutivo ha dejado fuera de su discurso a las mujeres, cuando cada día son asesinadas 11. En lo que va del sexenio han matado a más de 16 mil y de los 50.5 millones de mujeres que hay en el país el 70.1 por ciento ha experimentado una situación de violencia a lo largo de su vida y, el 49.7 por ciento, violencia sexual.

“No es sensible a los temas de género, el gobierno federal ha desprotegido a las mujeres, minimiza los feminicidios, evade la realidad que viven miles de mujeres quienes son agredidas y acosadas diariamente. Hoy en México ser mujer es un riesgo” afirmó.

Cortés Mendoza también hizo referencia a otra de las declaraciones recurrentes del presidente López Obrador, en el sentido de que encabeza un gobierno democrático, cuya prioridad son los pobres.

“¡Miente! De acuerdo con cifras de Coneval, los mexicanos son más pobres y al 53.2 por ciento de la población no le alcanza para comprar alimentos de la canasta básica”, sentenció.

