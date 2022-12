Me quedo en Morena a buscar ser su candidato en 2024: Monreal

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

En 4 días que estuvo fuera del país para cumplir como cabeza de una delegación de senadores en una interparlamentaria en Madrid, medios y políticos especularon de si Ricardo Monreal regresaría a renunciar a Morena e irse como precandidato presidencial de alguna fuerza o coalición de la oposición.

Él mismo alimentó esta idea, al indicar en una conferencia desde la capital española que al regresar fijaría posición al respecto.

El plazo se cumplió ayer, a apenas unas cuantas horas de su regreso. Y, ante la pregunta de si se va o se queda en Morena, dijo:

“Yo estoy definido, soy fundador de Morena, soy militante de Morena y soy aspirante a la Presidencia de la República, soy aspirante a suceder al Presidente de la República. Esa es mi definición”.

En buen castellano sería: me quedo donde estoy.

Y agregó:

“Mi futuro político está en una causa, no es un objetivo personal, y esa causa sí es la reconciliación nacional. Esa es mi lucha… es lo que creo, no más polarización; menos odio, no más resentimientos; menos descalificaciones”.

En una amplia conferencia de prensa, aprovechó para responderle a Mario Delgado, dirigente formal de Morena, quien le pidió reconciliarse con la militancia de su partido.

“Yo no voy a luchar contra los militantes del partido. Yo no estoy luchando contra el partido, más bien lucho porque las decisiones que toma el partido se democraticen… Esta lucha ha sido de frente y en voz alta, pero yo he cumplido con el partido, soy fundador del partido; mucho antes de los dirigentes incluso, porque los dirigentes cuando fumamos Morena seguían en el PRD y yo ya estaba en Morena desde hace 26 años”.

Indicó que en estos años de la 4T, “he cumplido con mi función legislativa y hemos sacado todas las reformas que al Ejecutivo Federal, al licenciado López Obrador le han interesado”.

Su pecado

Admitió luego que quizá su osadía para muchos radicales haya sido “haber dicho que quiero suceder al Presidente de la República, porque me siento con la capacidad y el talento, la experiencia acumulada de continuar profundizando la vida democrática del país y continuar el cambio de régimen… no he hecho nada indebido, lo único que he hecho es respetar los principios, tener voz propia, tener opinión autónoma y tener criterio basado en la racionalidad.

“No soy coro de incondicionalidades, no debe de ser, ni tampoco partidario del pensamiento universal único porque esa fue nuestra lucha y no le falto al respeto a nadie por pensar de esa manera.

“Estoy luchando y le pido a la militancia no haga caso de este clima de hostilidad porque no lo merezco, porque en la política uno de los pecados más graves es precisamente la ingratitud, y yo no he sido otra cosa sino fundador, defensor y constructor de este Movimiento que ahora ha ganado la Presidencia de la República, 22 estados, los congresos locales y es una fuerza política poderosa”.

—“¿Es verdad que su cargo de Coordinador Parlamentario lo define el presidente López Obrador, como aseguró el senador Eduardo Ramírez?”, se le preguntó.

“Sí, yo soy coordinador de Morena por acuerdo del Grupo Parlamentario, pero sí fue sugerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue la sugerencia de él la que motivó mayoritariamente que yo esté en la Junta de Coordinación Política. Así lo planteó”.

Por lo demás, reitero, “me siento en plenitud de mi lucidez; aspiro a darle cohesión social al país, a ser el presidente de la reconciliación nacional; aspiro a que México crezca en unidad, en lo fundamental, aunque tengamos diferencias y aunque haya ideologías distintas o puntos de vista distintos, estar unidos en lo fundamental. Yo sí creo en eso”.

De la sucesión presidencial adelantada y el contexto en que se da, explicó:

“… obviamente el Presidente de la República, lo digo con respeto, él sólo se ha referido a tres aspirantes… en el caso mío no soy incluido, en el caso mío soy vituperado; en el caso mío no sólo soy excluido, soy insultado de manera frecuente.

“Pero tengo carácter, y tengo dignidad, y tengo aplomo para enfrentar las adversidades.

“Mi vida ha sido así, nunca me ha sido fácil, y tengo mi familia, mi esposa, mis hijos, mis nietos, que siempre que llego abatido, cuando veo las redes o cuando en la mañana ven mis hijos las redes, se sienten muy solidarios conmigo. Son solidarios y eso me alienta bastante; y los seguidores, que sí los hay.

“Estaba viendo una encuesta ayer estando en España, que tenemos 14.2 de intención de votos. Díganme, ¿qué partido político tiene 14.2 de intención de voto, qué partido político?

“Solo, a pesar de esta campaña de hostilidad, a pesar de esta campaña sistemática de golpeteo, mantengo 14.2 de intención de voto. Es porque la gente también me ayuda”.

Así que Monreal se queda en Morena.

vizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa