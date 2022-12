Penélope Córdova presenta “Panteón familiar”

“Panteón familiar” es un paseo donde uno se pregunta quiénes son las personas que descansan en esos aposentos; cada cuento es la biografía de residente del campo santo. Abarca más de 150 años, todos entrelazados, aunque algunos no se hayan conocido.

Fue escrito por Aura Penélope Córdova y editado por el editorial hormiguero, el libro reúne 38 cuentos que tienen formato de biografías los cuales se leen como novela.

Este libro ganó el Premio Bellas Artes de Cuento Amparo Dávila en 2015. Con gran éxito se presentó en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, “siempre me ha gustado escribir cuentos, pero en esta ocasión quería que en vez de partir de la trama, partiera de los personajes. Resultó como una especie de almanaque y la forma de ligar las historias fue el árbol genealógico y todo parte de sus familias”.

Conformado por 38 historias, el libro está lleno de personajes diferentes, por ello resultó un tanto enredado mantenerlos a todos “donde organizo mis notas me tenía todas las historias y me tenía que fijar en los personajes, pues debían tener cosas en común y luego separar a los que no, fue difícil tener en claro a todos. Tenía muchos posibles, debía conocerlos bien y dejar los que mejor quedaban” explicó Penélope Córdova.

Uno de los retos en este proyecto según la escritora fue “para las cadenas de personajes, las líneas temporales fue lo más difícil, pero tomé decisiones de estilo, para que fueran mejor escritas, algunas eran en tercera persona, o con un narrador, sin cansar al lector. Tenía que tener claro que, si le pasa algo a un personaje en determinado año y años más tarde conoce a otro de otra edad, iban a tener historias ligadas, se trataba de hacer un esquema gráfico”.

Fue un proceso un poco largo, pero con un muy buen resultado “creo que me tardé dos años, pero sin tomar en cuenta desde que mastiqué la idea y decidí que quiero hacer. Fue sin duda una escritura frenética. Normalmente con otros proyectos los hago por días, pero con éste, escribía todos los días. Si dejé algunas biografías pendientes, algo difícil fue decidir dónde parar”, declaró Penélope Córdova.

Al tener algunas historias inconclusas, le preguntamos si sacaría un volumen dos del libro, “he considerado la idea, pero, no sería en el mismo formato, pero seguramente las biografías que se quedaron fuera las incluya en otro libro, no quiero abusar de la paciencia de las personas. Probablemente en una edición a futuro con otra estructura sí las terminaré”.

Afirma, que el libro es apto para cualquier tipo de lector “cualquier persona puede entrar al libro, a mi hermana le gusta mucho leer, y aunque le cuestan trabajo las palabras rimbombantes, aun así, lo está leyendo y lo está siguiendo. La idea es que no debes estar familiarizado con todos los temas, o fechas, ni cuándo ocurrieron los hechos exactamente, aún así puedes seguir la historia. Es algo importante que quería hacer, que fuera fácil de leer para a cualquier persona”, dijo Penélope.

Para la realización del libro la escritora explicó que la disciplina fue algo muy importante “es muy fácil que una cosa o vida te lleve otra, pero la disciplina es importante, porque si solo esperas la inspiración no te llegará, yo escribía en la madrugada, con el silencio, después de terminar mis pendientes y así fue naciendo cada cuento”, concluyó

“Panteón Familiar” está a la venta en línea en Amazon, Mercado Libre y en Librerías Gonvill de Guadalajara.

“‘Panteón familiar’, un libro de cuentos formado por 38 biografías a modo de epitafios (unos muy largos para estar en una lápida pero muy jugosos y entretenidos para estar en papel, eso sí) que cuentan la vida de personas comunes y corrientes que están unidas por su ADN. Una familia que creció en diferentes ciudades, diferentes continentes y que durante 150 años se fue dispersando por la guerra, las huidas, las desapariciones o cambios de residencia por diversos motivos. Apellidos que van transformándose hasta dificultar el rastro de los antepasados, vidas con todo tipo de experiencias que van cruzándose y entretejiendo una historia ágil, amena, original y genial. Aura Penélope Córdova