Reforma electoral y la Presidencia de la República

Ángel Soriano

El grito de “presidente, presidente, presidente” se hizo ya común en los eventos que presiden los diferentes candidatos presidenciales como si en realidad estos tuvieran seguidores, pero se trata de porras a modo con todos y cada uno de los que tienen posibilidades de ser nominados por su partido para abanderar la lucha por el asiento principal en Palacio Nacional.

Y dentro de esa lucha política está el control del organismo encargado de contar los votos, de retener el padrón electoral, y de tener acceso a todos los controles y mecanismos técnicos para evitar la alteración de los votos y de los resultados, tomando en consideración antiguas prácticas superadas o que han cambiado.

Porque si bien el robo de urnas, la “operación carrusel”, el “ratón loco” y otras prácticas aldeanas han desaparecido —aunque no en la totalidad—, de los procesos electorales, todavía hay resquicios de los mismos como se ha visto en los acarreos mediante coacción o amenazas directas para la asistencia a eventos políticos.

Sin embargo, se duda que una vez constituido el nuevo organismo electoral éste sea del todo confiable: Dependen directamente del presupuesto y quien controla el presupuesto controla el poder; o dicho de manera coloquial: el que paga manda, como se ve con los actuales consejeros del INE, con muchos privilegios para atender al poder, no al ciudadano.

TURBULENCIAS

Sacude Salomón Jara Oaxaca

Un plantón de los triquis de más de una década de existencia en los portales del Palacio de Gobierno de Oaxaca, que indignaba a la sociedad y al turismo, fue resuelto en cuestión de horas por el nuevo gobernador Salomón Jara Cruz, que se ganó el aplauso del respetable y recuperó la belleza del zócalo de la ciudad, un verdadero atractivo que se mantenía secuestrado por artesanos y vendedores ambulantes que, si bien también son atractivo turístico, daban mal aspecto; Jara demostró decisión, lo mismo que al hacer designaciones en su gabinete, destituyendo y cambiando a quienes en breve tiempo no dieron resultados. En tanto, el gobernador saliente —acusado de pillaje—, promociona intensamente su libro adjudicándose una obra federal en el Istmo de Tehuantepec con un proyecto visionario que data de más de un siglo. El General Porfirio Díaz vio en el Istmo de Tehuantepec una franja disponible con todos los recursos para impulsar el desarrollo nacional, pero también un área geopolítica con grave riesgo para la soberanía nacional. La inversión y ejecución del proyecto estuvieron pendientes durante 100 años, hasta que ahora se hace posible en la actual administración con grandes proyectos… El ex gobernador Ulises Ruiz pidió al ex gobernador Alejandro Murat aclarar las acusaciones de desvío de recursos y de dejar obras fantasma en Oaxaca en lugar de promocionar su libro que, aseguró, que no fue dentro de la FIL, sino en un hotel cercano al magno evento. Alejandro Murat demostró todo lo contrario en una lucha política que apenas inicia: Los oaxaqueños indican que si hay irregularidades en la administración del gobernador saliente, simple y sencillamente se aplique la ley y no se anuncie un caso de corrupción con fines políticos, como ocurrió en la administración municipal donde el ex alcalde Oswaldo García Jarquín fue señalado por prácticas corruptas que, a un año de su salida, no se ha procedido en su contra… En tanto Alejandro Murat inicie también la búsqueda de la candidatura presidencial del tricolor y su recorrido por el país, lo que le dará oportunidad de demostrar que, no lucró en la gubernatura y está en condiciones de competir por la Presidencia de la República. A los hechos habrá que remitirse…

