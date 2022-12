Sí, que comparezcan Yon de Luisa y Mikel Arreola

Como veo, doy

Jorge Luis Galicia Palacios

* Urge rendición de cuentas en el negocio del futbol

La semana que termina no le fue nada bien al deporte nacional como lo es el futbol, la selección que representó a México en el evento celebrado en Qatar quedó fuera en la primera fase de juegos, el quinto juego quedó, otra vez, en mera aspiración, y aunque el representativo nacional ya aseguró boleto para el certamen mundial 2026, ahora primero tiene que aspirar a pasar al cuarto juego si es que no quiere quedar como un buen anfitrión, pero con un equipo de poca monta, como el que acaba de regresar a nuestro país.

En ese ambiente, de pasión y sentimientos encontrados entre los millones de aficionados al deporte del balompié, se han dicho muchas cosas. Algunos han opinado con más conocimiento que otros, pero queda claro, a pesar de desencuentros en la tribuna, se puede asegurar que esa afición se une cuando juega el representativo nacional y todos sufren por igual cuando se sienten defraudados porque los dueños de ese deporte les vendieron un producto milagroso que a la hora de la hora no sirvió para nada.

En ese contexto, no hay que descartar las palabras de la senadora del grupo parlamentario de Morena, Bertha Caraveo Camarena, quien se atrevió a solicitar que los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) debieran comparecer ante la Comisión de Deporte de ese órgano legislativo, se refería por supuesto que a Yon de Luisa y Mikel Arreola.

Por el comentario hecho en redes sociales, a la senadora le llovieron cientos de respuestas que descalificaban su dicho con tintes y posturas políticas más no por una real defensa del deporte aludido como la expuesta por la legisladora. En su cuenta de Twitter la legisladora completó su solicitud diciendo que “La denunciada corrupción y el conflicto de interés televisivo se adueñaron del futbol y hoy todos sufrimos las consecuencias. ¡Deben rendir cuentas!”.

Agregó: “Que lo sepan bien: La selección es del pueblo, no de los señores del dinero”. Y añadió que la selección mexicana es motivo de interés nacional: “Promover un deporte de alto rendimiento es nuestra obligación para que siga siendo sujeto de esperanza y desarrollo para los jóvenes”.

Por supuesto que Yon de Luisa y Mikel Arreola no son servidores públicos, por tanto no son sujetos obligados a comparecen ante ninguna instancia pública para rendir cuentas del actuar de una empresa privada a menos que existan denuncias de tipo penal o fiscal, por ejemplo, pero muchos aficionados y practicantes de este deporte no ven con malos ojos que en el futuro estos federativos rindan cuentas de los procesos donde se involucre la formación y participación del seleccionado nacional en una justa deportiva, por el simple hecho de que va de por medio el nombre de México y el interés de una gran mayoría del pueblo de este a país.

Entonces, para quienes burlonamente se han manifestado en contra de la propuesta de la senadora Bertha Caraveo y le han hecho ver su error al solicitar la citada comparecencia, tal vez les asista la razón en el argumento legal, pero también hay que decir que en el deplorable papel del seleccionado los jugadores no son los únicos culpables, ya que detrás de ellos existen intereses extra-deportivos que tienen que ver con comercialización de productos y franquicias, contratos llenos de opacidad, intereses publicitarios en radio y televisión, y si la propuesta de la senadora no es correcta al menos debe marcar la pauta para a partir de ahora en el fútbol exista una regulación de este deporte con rendición de cuentas, con promoción y fomento al deporte y no nada más se vea este tema como una mina de oro. Que conste.

LAS CARTAS HABLAN.— En materia de transparencia y rendición de cuentas los preceptos constitucionales son muy claros en cuanto a las facultades del Congreso de la Unión. En su artículo 93 se establece que “cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas”.

También señala que “Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito y que el ejercicio se realizará de conformidad con la ley del Congreso y sus reglamentos”.

VA MI RESTO.— No, no hay duda, la solicitud propuesta por la legisladora no procede por regla, pero eso no quiere decir que de ahora en adelante se siga con esa normativa, no hay que olvidar que las leyes se modifican conforme cambian las circunstancias y necesidades del país para adecuarse a la realidad. Por lo pronto, no estaría mal que, por voluntad propia, los representantes de la FMF aceptaran la invitación de la legisladora y respondan todas las interrogantes ante el fracaso mexicano en Qatar, y hasta ahí, porque como veo, doy.

