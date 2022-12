INE obliga a la “corcholata” favorita a suspender su campaña encubierta

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Apenas el viernes anterior preguntaba si el Instituto Nacional Electoral (INE) se atrevería a sancionar al gobierno de la llamada Cuarta Transformación por violaciones a las leyes electorales y ese mismo día tuvimos la respuesta, pues los consejeros ordenaron detener la campaña nacional a favor de la eventual candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo en 2024.

La sanción es menor, pero se debe tomar en cuenta que se trata de la “corcholata” favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien muchos analistas consideran virtual primera Presidenta de la República, porque se da por seguro que Morena vencerá en las elecciones federales de 2024.

Desde que, en julio de 2021, el presidente López Obrador “destapó” a sus posibles sucesores, los principales fueron la mencionada jefa de Gobierno de la CDMX y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, a los que luego de sumó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, mientras que el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, se sumó por cuenta propia, casi como “candidato externo”, aunque finalmente, en el curso del presente año, el primer mandatario lo sumó a su lista “oficial”.

Una vez hechos públicos los nombres de los potenciales candidatos de Morena, casi todos sus actos son examinados conforme a su calidad de aspirantes a la primera magistratura y considerados eventualmente como actos de campaña, pero realmente el “arranque” lo marcó un multitudinario mitin organizado por Morena en la ciudad de Toluca, en junio de este año, que supuestamente era el arranque de la lucha por el gobierno del Estado de México, pero que se convirtió en pasarela para los aspirantes al gobierno federal.

Desde antes de ese mitin masivo, en eventos reducidos, ya los precandidatos habían escuchado los gritos de “¡presidente!” o “¡presidenta!”. Por ejemplo, López Hernández, en reuniones con diputados y Sheinbaum en viajes a los estados, incluido Tabasco, de donde son originarios los dos López, el que va de salida y el que pretende relevarlo.

Pero lo que se puede considerar campaña formal de Sheinbaum se formalizó a finales de julio del presente año y la señal de arranque fue su aparición en la portada de la revista Mundo Ejecutivo, acompañada por un titular que dice: Claudia Sheinbaum/Baja la delincuencia 58% en 3 años en la CDMX.

La portada se reprodujo en grandes carteles en las principales plazas y avenidas de muchas ciudades. En paralelo, empezaron a aparecer pintas en bardas en respaldo a la candidatura de Sheinbaum, principalmente con la frase: “Es Claudia”.

La primera denuncia acerca de que esa portada en una revista dedicada a asuntos empresariales es en realidad un acto encubierto de campaña apareció en la capital de Puebla.

La protesta fue recogida, entre otros, por el portal @IntoleranciaID, el cual publicó:

“Aunque se trata de un anuncio de la revista local Mundo Ejecutivo que en esta edición del mes de agosto tendrá en portada a Claudia Sheinbaum, algunos han considerado que podrían ser un tipo de propaganda indirecta.

“Contrario a lo que se podría creer, en el sitio de Mundo Ejecutivo no hay ningún anuncio referente a dicha portada y en las redes sociales se anuncia una revista completamente diferente, en donde el personaje principal es Horacio Duarte Olivares, “Impulsor de las becas de jóvenes de AMLO”.

Sheinbaum acata la sentencia del INE, pero bajo protesta

A partir de este y otros antecedentes la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, deslindarse públicamente, en un plazo no mayor a 24 horas, de una estrategia de propaganda en bardas y lonas para posicionarse rumbo a las elecciones de 2024.

La medida del INE deriva de las quejas interpuestas por el diputado Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano, así como diversos ciudadanos, en contra de la jefa de Gobierno, por su participación en supuestos actos anticipados de campaña.

También, en noviembre, el PRD presentó dos quejas en contra de la jefa de Gobierno debido a las giras que ha realizado Sheinbaum por todo el país, al considerar que en el fondo se trata de actos anticipados de campaña de cara a la elección presidencial de 2024.

De acuerdo con el sol azteca, Sheinbaum Pardo habría violado la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales.

El consejero electoral Ciro Murayama Rendón —uno de los más repudiados por la llamada Cuarta Transformación— reconoció como legítima la aspiración de Sheinbaum Pardo para alcanzar la Presidencia de la República, pero advirtió que el camino para lograrlo también debe de tener una conducta legítima, pues las competencias electorales deben mantener el principio de equidad.

“Tiene esa aspiración, esa aspiración es legítima, necesita también una conducta legítima y esa conducta legítima es la que marca la ley y la ley no permite el proselitismo adelantado. Es necesario que, ante la opacidad de esta campaña, ella se deslinde y ella se comprometa con la legalidad, que la propia jefa de Gobierno, la doctora Sheinbaum Pardo haga un posicionamiento público para deslindarse de esta campaña anticipada, la coloca en una situación de ilegalidad y de vulnerabilidad porque está atentando contra las reglas de la equidad”, advirtió Murayama.

La también consejera del INE, Claudia Zavala, señaló que Sheinbaum Pardo debe advertir a sus simpatizantes o seguidores, que dicha campaña puede poner en riesgo sus aspiraciones.

Los consejeros del INE señalaron la repetición de las circunstancias de la campaña de revocación de mandato en 2022, donde nadie se responsabilizó por las pintas en bardas a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, de modo que nunca se supo quién ordenó el despliegue de recursos.

En respuesta, Sheinbaum informó que el viernes recibió la notificación del INE y aprovechó para retomar las críticas que se formulan desde las filas de Morena contra el INE.

La jefa de Gobierno comentó que, “una vez más, el INE demuestra su sesgo, talante antidemocrático y conservador, al ordenarme que en medios de comunicación social y con recursos públicos pida a la ciudadanía que no ejerza sus libertades”.

Además manifestó que es verdaderamente increíble que el INE, que se presenta como garante de la democracia y la libre expresión, imponga dicha medida.

“El viernes recibí, a través de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México, una notificación de la Comisión de Quejas del INE que me obliga, como medida cautelar (aunque no es el fondo del asunto), a publicar un texto que no es de mi autoría y con el que no estoy de acuerdo”, lamentó la funcionaria.

El texto publicado bajo protesta dice:

“La suscrita ha tenido conocimiento de la existencia y uso del hashtag #EsClaudia en distintos espacios de la Ciudad de México y otras ciudades del país, ya sea a través de lonas, pinta de bardas o en redes sociales. En ese sentido, de nueva cuenta y como lo he hecho en anteriores ocasiones, afirmó de manera categórica, que ni una servidora, ni el gobierno que encabezo tenemos vinculación, directa o indirecta, con la frase “Es Claudia” frases similares, o con algún aspecto relacionado con su difusión”, publicó.

“En consecuencia, se solicita a las personas que ya hayan colocado alguna publicidad con esas características, procedan a retirarla o eliminarla a la brevedad posible”, agregó.

La decisión del INE justifica las acciones en

su contra de la llamada Cuarta Transformación

Las protestas de la “corcholata” favorita servirán para reforzar los argumentos del oficialismo que desea imponer la iniciativa presidencial para que el gobierno vuelva a tener el control de las elecciones.

El “plan B” de Morena para el INE quiere modificar su estructura y ahorrar recursos, pero es rechazado por la oposición.

Por ejemplo, el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas reiteró el reciente fin de semana que a pesar de las amenazas de Morena de reactivar el proceso de desafuero en su contra, se mantendrá firme en su postura de rechazo a la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador.

En Twitter, el líder priista sostuvo que no cambiará el sentido de su voto respecto al paquete de iniciativas en materia electoral y denunció una persecución política contra él y los priistas.

riparcangel@hotmail.com