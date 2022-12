¿Qué hacía López Obrador en Campeche?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Por reforma electoral, intensa discusión en la Cámara de Diputados

¿Qué andaba haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador en Campeche?, ¿tirando línea? Dicho sea de paso, ahí el Ejecutivo protagonizó la mañanera más larga con 3 horas 18 minutos. Desde luego, en primera fila estuvo ni más ni menos que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, así que bien podría suponerse que el inquilino de Palacio Nacional acudió a tierras campechanas para saber por qué las intimidatorias acciones que él ha ordenado en contra del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y de pasada, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, no han tenido el resultado tan efectivo que tanto el tabasqueño como la mandataria estatal esperaban.

Y es que hoy, es un día muy especial para la Cámara de Diputados, a donde se discutirá la controvertida reforma electoral enviada por el Presidente y aunque, tanto el mandatario como los legisladores de la bancada oficial, la de Morena, saben que dicha reforma está a estas alturas más bien muerta, no querrían dejar de hacer un último intento, con todo y que saben que no pasará.

Aunque claro, también está el escenario —quizás algo remoto—, de que la retiren del debate con tal de irse con las tan llevadas y traídas reformas secundarias, consuelo de López Obrador, de manera muy semejante al escenario de cuando la oposición en el Palacio legislativo de San Lázaro, le echó por tierra su reforma eléctrica.

Pero ojo, lo cierto es que quién sabe qué pueda suceder también con la suerte del famosísimo “plan B” de la reforma electoral, que por cierto, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara baja, Ignacio Mier, ya le prometió a su jefe que sacará adelante contra “sangre y fuego”. ¿Será?

El debate de hoy, se avizora que será muy largo e intenso y dejará ver quién es quién en los legisladores de todas las bancadas y qué posición política están dispuestos a asumir, esto, con todo y las presiones que han recibido por parte de esta errada y llamada cuarta transformación. Esto lo sabe el presidente López Obrador y se siente incómodo, por eso, en el gustadísimo “stand-up” mañanero campechano dijo que el INE sí se debe de tocar, claro está, para beneficiarlo a él y a su partido.

Se nota que el Ejecutivo todavía le cala la marcha que, —dijo él, era de los conservadores—, en defensa del INE, esto, porque sabe que ya no le queda tiempo para sacar adelante su reforma electoral ni tampoco, las secundarias como él quería, es decir, para las elecciones de 2024.

Después de esta importante coyuntura, es indispensable que la ciudadanía tenga claridad de lo que pueda ocurrir en el país y en este sentido, es imperativo que también reaccione y cobre conciencia de que lo que en realidad quiere el inquilino de Palacio Nacional, es destruir, al precio que sea, el régimen democrático y la antesala de esto es aniquilar a la coalición Va por México y esto es una verdad de a plomo, no una descabellada teoría, pero al parecer y para fortuna de la democracia, no lo va a conseguir.

También podría esperarse que los diputados de la bancada de Morena, de nueva cuenta echen mano de múltiples artimañas para retrasar un debate que consideran perdido.

Municiones

*** Y la más feliz con la visita de López Obrador a Campeche, pues desde luego fue la gobernadora con una negra flor en el pelo que la verdad, no le iba nada bien. Sansores no pudo evitar hacer referencia a la marcha organizada por el propio López Obrador el pasado 27 de noviembre y señaló que para ella fue “una vivencia muy fuerte que aún traigo impregnada en la piel el dulce aroma del pueblo en esa marcha, también un tufo de azufre, que venía de España, pero eso lo dejo para otra vez… Fuimos en esa marcha los hijos del maíz y del delirio”. No, bueno, ahora la señora Sansores San Román se autodeclara como “hija del maíz”; no, eso no puede ser, más bien del delirio porque sin duda, la administración que ha encabezado, es verdaderamente delirante, sumisa y ciega. Y el hacer referencia al senador Ricardo Monreal sin mencionarlo por su nombre, bien puede traducirse en que está ansiosa la delirante gobernadora por su tristemente famoso “Martes del jaguar”, donde se pasa la ley por distintas partes del cuerpo.

*** Muy pronto, la controvertida gobernadora campechana, obtuvo de alguna manera respuesta por parte de Ricardo Monreal, quien dijo ser un funcionario que sabe “cuando hay época de sequías y de tormenta. Entiendo muy bien el ritmo de la política y he pasado por todas las vicisitudes imaginables. El coordinador de los senadores morenistas, recomendó moderación, ponderación y prudencia “porque si te desesperas no funciona y menos que te enojes y te irrites frente a lo que está pasando en la Nación. Yo voy a esperar los tiempos formales sin que me presionen acontecimientos o voces agrupadas artificialmente en mi contra. Voy a resistir porque es conveniente”. También de alguna manera, Monreal Ávila le contestó al Presidente cuando en la mañanera de Campeche llamó a Clauda Sheinbaum su “hermana” y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López y al canciller Marcelo Ebrard, como sus “hermanos” y simplemente dijo que con Ricardo Monreal no tenía problemas. El zacatecano dijo que él quisiera que el de Tepetitán reconociera que tiene un pariente lejano que se llama Monreal, que pudiera participar en el escenario nacional. Evidentemente, el tabasqueño sigue excluyendo a Ricardo Monreal, porque eso de que será “el pueblo sabio y bueno” el que elija al candidato presidencial de Morena, nada de eso, puede más el dedito de Palacio Nacional.

*** Otra de las declaraciones de López Obrador que dejó a más de uno con los ojos muy abiertos es que hiciera hincapié en que su administración está atendiendo la ola de violencia que consume a Zacatecas y que con todo y quemazones, atentados, matazones y secuestros, así como la abierta acción del crimen organizado, “vamos avanzando” y se está deteniendo a elementos de la delincuencia organizada.

*** Pues resulta que a pesar de que hace un par de meses, el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, declarara que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, “está muy verde” para aspirar a la candidatura de MC a la Presidencia de la República, al mandatario estatal no le importó mucho y ayer mismo hizo públicas sus aspiraciones. “Dije muy claro que Movimiento Ciudadano tiene muchos y muy buenos candidatos, ahí me apunto como uno de ellos”, dijo Samuel García y ya no hay forma de echarse para atrás. De cualquier manera, el senador Dante Delgado renegó y no se sintió nada complacido de que el gobernador neoleonés, se autodestapara. ¡Qué tal!

