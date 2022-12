INE, límites a partidarios

Desde el portal

Ángel Soriano

El INE estableció medidas cautelares a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbuam, para que impida a sus partidarios fijar propaganda que la posicione como aspirante a la candidatura presidencial de Morena -#EsClaudia- que aparece en diversos rincones del país lo cual es considerado como propaganda anticipada.

A esta decisión el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reaccionado con indignación al considerar que es violatorio a la libertad de expresión y una forma de obstaculizar el avance de la democratización del país, lo que justifica la reforma electoral para establecer un organismo confiable, imparcial e independiente.

López Obrador lanzó acusaciones contra los integrantes del organismo de su actuar imparcial en procesos electorales en los que ha participado y sostuvo que su llegada a la Presidencia de México es por el apoyo del pueblo, no del INE, que siempre ha estado al servicio del poder que es el que establece quienes sí y quienes no llegan a los cargos de elección popular.

Esto ocurre precisamente cuando la reforma electoral se discute en la Cámara de Diputados para luego pasar al Senado con las debidas seis reformas que, se conoce, serán analizadas atendiendo las propuestas para perfeccionar y aceptar las observaciones y propuestas de las fuerzas políticas del país. Todo está a discusión.

TURBULENCIAS

Monreal pide piso parejo

Y el presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal Ávila, sostiene que el límite de su permanencia en Morena -de la que es militante desde hace 26 años-, es respeto a la dignidad, piso parejo y reglas claras y no aceptará una imposición adelantada, considerándose a la vez como el más capaz para suceder a López Obrador que ha cumplido como Presidente de transición y que no estará en la boleta electoral de 2024; en Chihuahua, el zacatecano reiteró que no se enfrentará al tabasqueño, al que respeta, tampoco a la militancia, de los ataques que es víctima en la orquestada campaña en su contra es fácil determinar quienes son los autores pues en los medios electrónicos se deja huella de todo… El gobernador Samuel García afirmó que hará de Nuevo León el mejor estado del país una vez que inauguró un nuevo sistema de transporte que incluye -además de comodidad-, mecanismos de alerta para las mujeres que son víctimas de acoso y de violencia. Tarifa única para un articulado sistema de transporte es el que dará servicio a los regios… En tanto, deficiente y anacrónico el transporte urbano de la ciudad de Oaxaca aumentó, por decisión propio, la tarifa a 9 pesos sin autorización, lo cual constituye un reto para la nueva administración y para los usuarios que, mediante protestas y movilizaciones ha impedido el alza en el transporte ya que este es anticuado e inadecuado para la ciudad… El gobernador Salomón Jara se reunió con la nación triqui, una de las tantas agrupaciones que tiene la región, donde los ancestrales problemas mantienen enfrentada a la etnia que mediante la violencia pretende resolver sus problemas son decenas de muertos; hasta ahora las autoridades no han encontrado la forma de pacificar la región, pese a la intervención de diversos actores políticos… En Oaxaca se atribuye la remoción -a dos días de haber sido designado-, de Williams Bautista López como coordinador de Comunicación Social del Gobierno del estado al asesor argentino René Gonzalo Palacios quien, se afirma, instruyó a los nuevos funcionarios a no hablar con los periodistas. En Comunicación Social fue designada Elizabeth Álvarez, con amplia experiencia en el gremio y que se desempeñaba en el mismo cargo en el Congreso del estado. Y otros sectores sociales cuestionan designaciones en organismos públicos y el gabinete legal, pues ahora al ser oaxaqueños, todos se conocen…

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista