Los “hermanos” de AMLO

Espacio Electoral

Eleazar Flores

SCHERER FUE EL PRIMERO-. Para bien de él, don Ricardo Monreal no debería sentirse por no haber sido llamado HERMANO por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el tiempo ha demostrado que a ellos no les ha ido del todo bien… en política y menos dentro de Morena.

El primero en haber sido llamado hermano por el padre de la Cuarta Transformación fue Julio Scherer Ibarra y ya ve, al poco tiempo éste se quedó sin herencia, perdón, sin cargo como director jurídico de la Presidencia de la República e incluso entabló demandas contra varios funcionarios del actual régimen.

Además, el mandatario no es del todo sincero ni dice la verdad completa, pues dentro de sus HERMANOS que enlistó el lunes pasado, hay uno que es su primo, el que despacha en las oficinas de Bucareli y Abraham González, según el acceso que hoy se ocupe para entrar o salir.

Todo el merequetengue anterior, usando el lenguaje presidencial para estar a tono, obedece al dicho mañanero acerca de las “corcholatas” preferidas del tabasqueño que primero podrían ser escogidas para la candidatura presidencial y luego lanzarse en busca del cargo que casi tiene escriturado para ya saben quién.

Es ahí donde respondió que “no hay problema todos son mis hermanos, Claudia, Marcelo y Adán Augusto”, siendo aquí cuando excluyó de esa hermandad al senador Ricardo Monreal, quien justamente libraba una confrontación en el vecino estado de Hidalgo, cuestionado por contingentes morenistas “jóvenes”, según descripción del propio zacatecano, quien los recriminó e invitó a evitar divisionismos y más aún, confrontaciones, saliendo bien librado al final.

Pero la defensa por la jefa de gobierno Claudia Sheibaum fue más allá por parte del Presidente de la República, cuando un tanto molestó negó que la funcionaria haya dado la orden para agredir a los inconformes en el caso Xochimilco y San Gregorio. Seguramente el tabasqueño recibe a primera hora las acciones de Claudia, como para negar con autoridad hechos u omisiones de ella.

Total, que a nueve meses que legalmente se puedan conocer dentro del marco legal, a las personas que podrían aspirar a la candidatura presidencial -septiembre de 2023-, se han iniciado los conflictos internos, justamente dentro de las filas del partido gobernante, gracias al “estilo personal de destapar” del comandante guinda.

Después de todo lo anterior es inevitable aceptar que el tema anterior por importante que sea, sigue considerándose un auténtico distractor, máxime que el problema número uno del país es la violencia, inseguridad y pérdida de vidas, siendo el ejemplo más reciente el estado de Zacatecas donde pierden la vida un militar de grado y un juez, sin que hasta la fecha haya un solo detenido.

