“Pachecas a Belén” regresan más Drags que nunca al teatro

Con 37 años de exitosas presentaciones

A partir del 10 de diciembre y hasta el 29 de enero en el Teatro de la República

Isabel Violeta

“Pachecas a Belén” está cumpliendo 37 años, y se encuentra con nuevos miembros en su elenco para esta temporada 2022-2023, lo cual fue anunciado en un convivio Navideño con sus compañeros de obras que se presentan en el Teatro de la República.

Indicaron que la temporada empieza este 10 diciembre y culminará el 29 de enero del 2023.

Se presentaron los elencos de las obras, “Pachecas a Belén”, “¿Por qué no nos casamos?” y “La Navidad fantasmagórica de Scrooge”, y los actores, nos contaron un poco de sus puestas en escena y las funciones en vísperas de Navidad.

Adrián Cué protagonista de “¿Por qué no nos casamos?” dijo “tendremos unas funciones navideñas. Esta obra habla de las vivencias en las relaciones y como nos desvivimos por cumplir expectativas, olvidándonos de las necesidades de cada individuo, estar en el Teatro de la República nos ha traído cosas buenas a todos”.

Por otro lado, Moisés Suarez, protagonista de “La Navidad fantasmagórica de Scrooge, declaró “Es la segunda temporada de esta puesta en escena, y estamos muy agradecidos de que vengan a vernos porque sin ustedes y el Público esto no sería posible, la obra nos enseña a ser mejores y nos deja mucho para reflexionar con un toque de humor”.

Por otro lado, sobre la temporada número 37 de “Pachecas a Belén” indicaron que se integran como nuevos miembros del elenco: Ian García, Julls Granados y Eduardo Flores. Este último nos habló sobre su experiencia siendo parte de esta familia “ha sido una experiencia maravillosa, varios años había estado atrás de escena, este año me toca ser a ‘La de Moño’ con talento junto a talento 100 mexicano”.

Hugo Blanquet quien interpreta a Luminosa nos adelantó que habrá nuevos chistes, entre otras cosas para que el público se divierta, “Me considero culpable de que seamos Dragas las que estemos en la obra, el productor de antes, solo quería hombres vestidos de mujer, yo propuse mi personaje y al principio no les convencía, luego fui agregando brillo y es que yo me identifico como travesti y no ha sido fácil para las dragas tener trabajo”.

El ángel de esta obra, Samuel Zarazúa explicó lo que es diferente entre una temporada y otra “para empezar es que es una obra de cabaret, y se hace diferente cada día, además de tener elenco nuevo y que alternamos funciones. Los chistes nunca son los mismos, volviéndose cada función algo nuevo”.

En la opinión de Hugo Blanquet esta es una obra muy noble, “la recomiendo ampliamente, se divertirán en la obra, en lo personal voy a intentar meter música y un día voy a convencer al productor de hacer Pachecas a Belén el musical”.

Por su parte el productor Miguel Alonso explicó cómo se siente que el Teatro de la Republica esté lleno de trabajo “si se requiere de mucho esfuerzo, pero una de las metas es que queríamos que fuera un lugar que tuviera trabajo todos los días de la semana. Público si hay, solo hay que encontrar la manera de atraparlos, el Teatro de la República está yendo para arriba”.

Finalmente adelantaron, que el próximo año el Teatro de la República, tendrá una extensa cartelera que esperan revelarla completa muy pronto, mientras aseguraron que las temporadas de “¿Por qué no nos casamos?” y “Ella más que yo” están confirmadas.