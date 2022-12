Perú, retroceso democrático

Ángel Soriano

Para empezar, se cancela la Cumbre de la Alianza del Pacífico programada para el 12 de este mes en Lima, a consecuencia de la revuelta política en Perú, y esto sin duda echa a perder los proyectos regionales para aprovechar los vastos recursos naturales y posibilidades comerciales de la zona que deberían beneficiar a la población en el mundo globalizado actual.

Son dos ocasiones en que se aplaza la cumbre por esa razón, lo cual demuestra la desestabilidad en la zona que no permite una proyección regional de largo plazo y que las fuerzas progresistas unas, conservadoras otras, en la disputa por la defensa de sus intereses impiden la unidad y la conformación de planes conjuntos de desarrollo.

En Perú, el Congreso jugó un papel definitivo en su política interna: El Presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y crear un Estado de Excepción, los legisladores reaccionaron, lo destituyeron y encarcelaron para someterlo a juicio sobre acusaciones diversas que lo exhiben como un reo común, de la delincuencia organizada o preso político.

Sea cual fuera el destino de Castillo, la realidad política de la región es complicada y confusa; los propósitos de unidad ante la cambiante situación mundial impiden concretar un bloque de acuerdo a los intereses de AL ante el crecimiento y disputa de las potencias por la hegemonía mundial. Castillo, evidentemente, ya no podrá pedir asilo en México, está en prisión.

Monreal, 200 artículos a analizar

El presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal, señaló que son más de 400 artículos de la propuesta de reforma electoral que hay que analizar en los próximos días en comisiones y luego en el pleno del Senado para aprobar o desecharla, pero los senadores actuarán con mesura y responsabilidad, sin que haya vía rápida. Dijo que hay conciencia de la responsabilidad y tampoco aceptarán presiones, hay absoluta libertad para que cada legislador emita su voto de acuerdo a sus convicciones; el zacatecano rechazó que esté buscando acomodo y lo que busca, dijo, es la Presidencia de la República; la pelea la dará al interior de Morena y no en la coalición Vamos por México como se ha especulado… Y el ex gobernador Alejandro Murat continúa reuniéndose con diversos sectores para impulsar su candidatura presidencial. Estuvo en la Coparmex donde fue su anfitrión José Medina Mora, en tanto, en Oaxaca se insiste en que debe aclarar la venta de plazas en la administración pública, el reparto de notarías a sus más cercanos colaboradores, elefantes blancos y enorme deuda externa. La sociedad espera que todo se aclare para evitar que todo quede en especulación y en arma política de persecución… De ignorante y cobarde tachó la diputada Gaby Pérez -hija del titular de Sedesol con Peña Nieto, Eviel Pérez Magaña y dos veces derrotado candidato a la gubernatura-, al coordinador del PRI en el Congreso local, Alejandro Avilés Álvarez, quien la criticó por abandonar las filas del tricolor… El canciller Marcelo Ebrard informó que se mantiene al pendiente de lo que ocurre en Perú y nuestro país está presto para dar asilo al destituido presidente Pedro Castillo, en tanto que el presidente López Obrador pidió respeto a los derechos humanos para el peruano e indicó que México es respetuoso de las decisiones internas y de la soberanía de otros países, pero censuró la persecución y acoso que fue víctima Castillo de parte de las fuerzas más conservadoras de la región… México sufre una dura embestida del gobernador Abbot, en Texas, principal vecino de nuestro país y paso atractivo de la migración ilegal, toda vez que utiliza no sólo el Ejército, sino moderno sistema de vigilancia para impedir el paso de los connacionales; nuestro país pide respeto a sus derechos laborales.

