Daniel Boaventura da una gala de buena música en Auditorio Nacional

Con una nueva producción

La elegancia enmarcó una noche de romance y nostalgia

Daniel Boaventura llegó al escenario del Auditorio Nacional, para ofrecer una velada llena de romance y nostalgia, pues con una bella selección de temas, demostró el buen gusto que tiene por la música y la gran voz que goza para interpretarla, lo que fue digno del disfrute de todos los presentes en el recinto.

“I’ve got you under my skin” fue el primer tema que Boaventura interpret demostrando su gran calidad vocal y su presencia en un escenario que es digno solo de los mejores artisas

“muchísimas gracias. Salir de tu casa para este teatro con este frío, y ahora están aquí conmigo. Qué honor para este brasileño”, declaró, ante los aplausos, gritos y piropos de parte de su hermoso público.

Y agregó “Estoy aquí para servirles. Puede hacer casi todo, cantar, bailar, disfrutar. Bienvenidos”, para seguir con temas como “Fly me to the moon” y “Perhaps, perhaps, perhaps”, clásicos que están en la memoria colectiva de los melómanos del mundo.

Como primera sorpresa de la noche, subió al escenario, el cantante mexicano Jorge “El Coque” Muñiz, quien fue invitado para cantar junto a Boaventura “Sway” y “La barca”, mismos temas que fueron fuertemente aplaudidos por todos los presentes.

Una vez hechos los temas, Coque bromeó “Es un honor para mí compartir con un artista que admiro tanto. Cuando recibí tu llamada pensé que eran los de Pare de sufrir, pero qué honor estar aquí”.

Más tarde, Boaventura hizo un homenaje a Elvis Presley, interpretando “Suspicious minds” y “Can’t help falling in love”, pues el cantante afirma, que Rey del Rock & Roll, es una de sus más grandes influencias musicales, que hoy lo tienen dedicándose a esta bella profesión.

Las siguientes en el repertorio del brasileño fueron “I will survive”, “You’ll never find another love like mine” , “A little respect”, “Celebration”, “September” y “You’re the first, the last, my everything”, que sirvieron para enloquecer a sus ya de por si emocionadas fanaticas, que no dejaron de lanzar piropos para el cantante.

Casi para finalizar su espectáculo, un evidentemente emocionado Boaventura declaró “Siempre algo que digo a mis amigos en Brasil es que necesitan conocer al pueblo mexicano. Es un honor para mí tener una recepción como ésta, ustedes son lo mejor del mundo, muy hospitalarios”.

Finalmente, tras una salida en falso, regresó al escenario con sus músicos para cerrar esta vibrante noche con “All I want for Christmas” y “Jingle bells”, abriendo la puerta oficialmente al espíritu navideño que se apodero todos los presentes, quienes dejaron sus escenarios para sumarse como un coro monumental a la interpretación de estos clásicos de temporada.

Así culminó esta noche de recuerdos, nostalgia, romance y emociones con la presencia de Daniel Boaventura, quien prometió volver pronto.