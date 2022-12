Reforma electoral, errores de dedo

Ángel Soriano

El presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal, ha informado que las leyes secundarias a la reforma electoral contienen cuando menos 220 artículos y en 100 de ellos se han encontrado errores e inconsistencias, y decisiones que fueron aprobadas pero que no estaban en el documento original.

Los legisladores de San Lázaro han reconocido algunas fallas, principalmente en cuanto a beneficiar a partidos aliados como el PVEM o PT para facilitarles el mantenimiento de su registro y de sus prerrogativas, hecho también reconocido por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con el ofrecimiento de que todo se corregirá.

Monreal señala que los senadores han encontrado otros errores y que es muy lamentable porque, de aprobarse por la vía rápido, su vigencia —aunque no es posible—, afectaría la democracia pues se atenta contra la constitucionalidad, por lo que del análisis y de las conclusiones que haga se enviará un compendio de cortesía al titular de la Segob.

Estos hechos, lamentables, se sabe siempre han existido. Se modifican algunas cuestiones legales a contentillo de los interesados, lo cual es una práctica legislativa que en los actuales momentos que vive el mundo globalizado no es posible, pues la tecnología permite la comunicación rápida y que se detecten al instante los errores de dedo.

TURBULENCIAS

Buscará AMESP regular empresas de seguridad

Formalizar empresas de seguridad privada que operan fuera del marco legal, su profesionalización y mejorar las condiciones de trabajo de su personal es el principal reto de la nueva mesa directiva de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, liderada por Gabriel Bernal Gómez (2022-2024). El nuevo dirigente de la AMESP, la asociación más grande e importante de este sector en México asumió la responsabilidad, junto con su equipo de trabajo, de crear bases sólidas para proponer acuerdos y compromisos que garanticen el avance sostenido de la seguridad privada, consolidando esfuerzos con múltiples actores de los sectores públicos e institucionales. Bernal Gómez dijo que la seguridad privada es un componente estratégico en la economía y en el desarrollo nacional ya que ha presentado un importante crecimiento y auge en los dos últimos años. Los servicios que proporciona están en todos los sectores y regiones, brindando a quienes les sirve: paz y protección; el presidente saliente, Salvador López Contreras, dejó en claro que este sector no puede pensarse como fruto de la inseguridad, el temor y la incompetencia solamente. “Debemos borrar ese estigma, somos una industria vinculada al desarrollo, una industria fuerte que acompaña el crecimiento del país”…El gobernador Salomón Jara recorrió el majestuoso zócalo de la ciudad de Oaxaca que luce a todo lo que da, incluso con la colaboración de los restauranteros que habían aprovechado del desorden para apropiarse de algunos espacios más y, aun cuando contribuían al caos, lo que buscaban era ganar terreno. Ya aceptaron ceder el paso a los peatones y a reconocer que son espacios públicos, no privados. Y uno de los empresarios que acompañó a Jara durante su recorrido, ha sido el más abusivo porque de plano cercó su restaurante y limitó el paso a los oaxaqueños y turistas en general cuando que se trata del patrimonio cultural de la humanidad, no de mercaderes…Mal han quedado dos de los aspirantes presidenciales en los últimos días: una mala ejecución en la elaboración de las modificaciones a la Ley electoral y el rechazo a más conciertos gratuitos en la plaza de la Constitución de la Ciudad de México a título gratuito para promover a la jeda de Gobierno. Desde luego que son acciones corregibles, pero que denota falta de habilidad política…

