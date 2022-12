Se avecina competencia reñida por la presidencia de la Suprema Corte

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

En momentos en que está en revisión una reforma electoral que entre otros aspectos tocó la posibilidad de una segunda vuelta en las votaciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación entrará en un proceso en el que casi seguramente serán necesarias dos, tres o más rondas.

Este sistema de varias vueltas en las votaciones resultará obligado el venidero 2 de enero, cuando los ministros del máximo tribunal del país elijan a quien, de entre ellos, será su presidente para el siguiente periodo de cuatro años.

Esto, porque en el ya inminente 31 de diciembre, termina el periodo para el cual fue elegido Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al cual el jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, intentó regalarle un periodo adicional, para que pudiera concluir la reforma del Poder Judicial Federal, pero no prosperó su reforma, por resultar inconstitucional y la tuvieron que enterrar los propios ministros.

El mencionado último día del año concluyen las facultades especiales de las que goza el ministro presidente, entre ellas el voto de calidad en caso de empate entre los restantes diez ministros. Pero, debido a la división que se ha dado dentro de la Corte ante la próxima elección, de cualquier forma el sufragio de Zaldívar puede resultar definitorio.

Vale detallar que, de acuerdo con las normas que rigen a la Suprema Corte de Justicia, el ministro que resulte elegido presidente debe sumar seis votos, es decir obtener mayoría absoluta.

Resulta que para el siguiente periodo presidencial (en la Corte) se han postulado para encabezar el llamado tribunal constitucional cinco de los once ministros que lo integran (Zaldívar ya no se puede inscribir, pues no existe la reelección para un periodo inmediato), con lo cual sería necesario, para triunfar, que todos los ministros que no aspiran a la presidencia voten por uno solo de los inscritos, para así alcanzar el mínimo de seis, eso en caso de que se cumpla con el acto elegante de no votar por sí mismo.

Los enterados dicen que, de inicio, ninguno de los postulantes puede sumar el mínimo de seis para una primera vuelta. Necesariamente se tendrán que realizar dos o tres rondas.

De acuerdo con el reglamento interno de la Suprema Corte, en caso de que ninguno de los ministros aspirantes sume la mayoría necesaria, se debe realizar una segunda vuelta en la que participarían únicamente los ministros que se hicieron con la mayor cantidad de votos en la primera ronda. Si en la segunda ronda tampoco se llega a esa mayoría, se repetirá el procedimiento las veces que sean necesarias, hasta que algún ministro obtenga la votación requerida.

Aritméticamente, con cinco candidatos, se puede dar el caso de que cuatro de ellos podrían sumar dos sufragios a favor y el quinto tendría tres. Entonces, de los cuatro con dos puntos ¿cuál pasaría a la segunda ronda?

Una mujer y un hombre, considerados favoritos para la segunda vuelta

Esta pregunta es mera presunción, pues en los terrenos políticos es difícil que se den esas condiciones.

De hecho, los conocedores a los que hemos hecho referencia consideran que son dos los ministros con mayores posibilidades. Una es Yasmín Esquivel Mossa y el otro Javier Lainez Potisek. Los restantes son Norma Lucía Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán.

Aunque por primera ocasión en la historia del país se abre la posibilidad real de que una mujer presida la Suprema Corte de Justicia, la nominación de Esquivel Mossa obedece más a su cercanía personal con el presidente López Obrador, por méritos propios a los que se suman los de su esposo, José María Rioboo, uno de los empresarios favoritos del régimen, desde que el actual primer mandatario era jefe de Gobierno, en el entonces Distrito Federal.

En materia de igualdad de género se ha distinguido más la también aspirante Norma Lucía Piña Hernández, quien sostiene la bandera de que es hora de que una mujer encabece ese alto tribunal.

La ministra Esquivel Mossa niega cualquier influencia de su esposo. De cualquier forma, ella es una de los cuatro ministros elegidos a propuesta de López Obrador y que, lógicamente, tienen afinidad con la llamada Cuarta Transformación. Un quinto voto de este bloque provendría del casi ex presidente Zaldívar Lelo de Larrea, quien no ha logrado convencer de su independencia de criterio.

Entre los muchos rumores que rodean un proceso tan cerrado como la elección de presidente de la Corte, se dice que efectivamente Zaldívar ha marcado distancia respecto de un supuesto bloque obradorista, pues se dice que su candidato es un tercero, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien fue propuesto para ministro a inicios del gobierno de Enrique Peña Nieto. No se sabe bien a bien si ese supuesto respaldo de Zaldívar resulte benéfico o negativo para las aspiraciones de Gutiérrez Ortiz Mena.

En ese sentido, libre de influencias ajenas, abanderado de la autonomía del Poder Judicial, aparece el otro considerado favorito, Lainez Potisek, quien fue profesor del Colegio de México y del CIDE, postulado para ministro también en el sexenio de Peña Nieto.

El nuevo presidente de la Suprema Corte tomará posesión el mismo 2 de enero, en la misma sesión donde se espera sea elegido, a menos que la competencia resulte demasiado reñida, lo cual parece poco probable.

Mientras tanto, en el Legislativo está pendiente la reforma electoral, concretamente en el Senado, que tendrá que corregir los “errores” de los diputados.

A fin de que no se judicialice el llamado “plan B”, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que trabajarán para hacer un documento “lo más aseado y escrupulosamente observante de la Constitución”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado aseguró que corregirán los errores e inconsistencias constitucionales de la reforma electoral, al considerar que debe contar con legitimidad social.

Indicó que de no corregir los “errores delicados” la reforma “iría en detrimento de la calidad de la democracia”.

Tv Azteca, a la reconquista de EU: Dulce Ávila

“Tenemos más de 40.000 horas disponibles para EU en este momento”, destacó Dulce Ávila, gerente de Ventas de TV Azteca Internacional, para reconquistar el mercado de ese territorio.

Dijo que también cuentan con una librería que está integrada por títulos como las telenovelas, las series, “tenemos series premium, shows, documentales, unitarios”, que en este momento conforman una de sus apuestas más fuertes, conjuntamente con series y unitarios.

TV Azteca lleva un catálogo de librería clásica que, según destacó Ávila, es ya conocido por la audiencia en Latinoamérica y otras partes del mundo. “Pero al mismo tiempo estamos llevando a nuestros grandes estrenos y nuestras grandes apuestas, como Lotería del crimen o Un día para vivir, que son contenidos de reciente producción que estamos impulsando y lanzando este año en horarios prime” informó.

En TV Azteca también están abiertos a producción conjunta. “Tenemos un par de proyectos que estamos impulsando y ofreciendo para coproducción”.

La reconquista del territorio estadounidense estará encabezada por un equipo conformado por Ávila y Melissa Pillow, representante de ventas exclusiva para Europa, Israel, EU, Nueva Zelanda y Australia. “Estamos muy entusiasmadas de visitar nuevamente a todos nuestros socios en este territorio tan importante”, resaltó Ávila.

Por su parte, Adrián Ortega, director general de Contenidos, manifestó su satisfacción y la trascendencia de esta reconquista. “Es algo muy importante para nosotros, porque tenemos el producto ideal afín al mercado de Estados Unidos hispano”, dijo.

“Somos de los creadores más poderosos de Latinoamérica y para nosotros es muy importante llegar a este mercado, entonces estamos de buenas noticias ampliando mercados y felices”, destacó.

La estrategia de reconquista de este mercado va ser 360 de distribución con canales y digital, ampliamente coordinada que harán desde México. “Vamos a lograr una arquitectura perfecta de distribución”.

Además, cuentan con los mejores especialistas en el mercado en distribución. “Todo el equipo de TV Azteca internacional está preparado para canales de paga, digital, televisión terrestre” explicó.

Destacó que el equipo está presto y dispuesto a entablar negociaciones con todo mundo.

