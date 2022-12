Una defensa a ultranza

Segunda vuelta

Luis Muñoz

De suyo es sumamente condenable que en un país democrático como México, el régimen en el poder persiga políticamente a quienes forman parte de la oposición, como es el caso (denunciado por legisladores panistas) del coordinador de los diputados locales de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México y presidente de la Junta de Coordinación Política, Christian Von Roehrich de la Isla, “perseguido por el Gobierno de la CDMX”.

En la sesión de instalación del Consejo Nacional del PAN, el presidente Marko Cortés Mendoza, arropado y apoyado por las y los integrantes de ese órgano de decisiones de la institución política, condenó enérgicamente la persecución política de la que han sido objeto integrantes del partido.

Miembros de Acción Nacional reaccionaron, luego de que la Fiscalía General de Justicia capitalina obtuvo una orden de aprehensión en contra del diputado local y ex delegado de la Benito Juárez, Von Roehrich, por su presunta relación con los casos de corrupción inmobiliaria hallados en las administraciones de esa alcaldía.

Hace unos días, el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara López, dijo en un mensaje a medios que el diputado no cuenta con inmunidad procesal e informó que al ex delegado se le señala de uso ilegal de atribuciones y facultades y asociación delictuosa; de hecho, tres de sus ex funcionarios, cuando fue delegado, ya fueron detenidos por el mismo caso.

Ante esta situación, Marko Cortés condenó la persecución política, “propia de regímenes autoritarios”, y reiteró que Christian Von Roehrich de la Isla cuenta con toda su solidaridad.

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, exigió que paren las persecuciones políticas, como es el caso también del ex candidato presidencial Ricardo Anaya; el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; y en Veracruz, Tito Delfín, detenido por Cuitláhuac García.

Recalcó que “este gobierno nos persigue, nos amedrenta, nos quiere callar, nos quiere debilitar, y por eso lo tenemos que decir con mucha claridad, sin titubeos. “Aquí sí, en casa sí, si tocan a uno nos tocan a todos y salimos juntos a cuidarnos como partido, a cuidar a nuestros liderazgos”.

También hizo hincapié en el riesgo que corre México ante la embestida autoritaria de Morena y sus gobernantes, quienes consideran que la justicia está a su servicio.

“No debemos permitir que su intento de convertir a México en un país autoritario se concrete. En el PAN seguiremos dando la lucha como partido, en nuestros gobiernos estatales, municipales, en las cámaras federales y locales, con todas nuestras fuerzas”, dijo.

Agregó que para detener esta embestida autoritaria, estamos convencidos que nuestro deber es defender las libertades de cada mexicano y mexicana, porque atendemos el mandato ciudadano y porque sabemos que “sí hay de otra” para mejorar la vida de las familias en este país.

Finalmente,, aseguró que “toda esta cacería en contra del PAN es producto de la valentía de nuestro Partido para combatir los desgobiernos de Morena. Por eso cuenta Christian Von Roehrich con toda la solidaridad del Partido Acción Nacional; la persecución se da porque saben que ya perdieron la Ciudad en el 2024”, dijo.

Familiares de Esme y Sofi anuncian plantón

Si hasta el momento, después de 30 días, no hay responsables por la muerte de las jóvenes Sofía y Esmeralda, que perdieron la vida al caer en una coladera destapada, es porque se trata de un caso, como hay otros, que no le importan a las autoridades de Iztacalco ni del gobierno de la Ciudad de México.

María Elvira Canchola Montoya, madre de las víctimas, desde hace un mes ha pedido justicia y que se lleve a cabo una investigación por homicidio, pero hasta ahora no hay un solo responsable de la tragedia.

El fin de semana (sábado), en el sitio donde se ubica la coladera (Viaducto Río de la Piedad y Añil), la mamá de las jóvenes de 16 y 23 años les realizó una misa y pidió a la Fiscalía capitalina que no se quede todo en un mero trámite.

Aseguró que no ha recibido ningún tipo de apoyo del gobierno e insistió en la negligencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y de la Alcaldía Iztacalco, por dejar esa coladera sin tapa, en la que cayeron Esme y Sofi.

El abogado de las víctimas, Teófilo Benítez Granados, indicó que están atentos a toda la investigación, pues dentro de la misma hay datos que arrojan que los culpables son el Sistema de Aguas y la alcaldía Iztacalco.

Además, aseguró que ya presentaron una denuncia por homicidio contra quien resulte responsable como persona o funcionario. Sin embargo, las autoridades se han olvidado completamente de la familia de Sofía y Esmeralda.

Esta semana, según lo anunciado, presentarán una queja en la Comisión de Derechos Humanos por la cerrazón de las autoridades y también prevén realizar un plantón frente a la sede del Antiguo Palacio del Ayuntamiento para que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, los atienda.

