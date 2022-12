Crece 42% movimiento de pasajeros en aeropuerto de Chetumal

La Agencia Espacial Mexicana (AEM), organismo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), continúa su agenda de trabajo conjunto con Katya Echazarreta, primera mujer mexicana en viajar al espacio, para impulsar el talento y capacidades espaciales en nuestro país.

El director general de la AEM, Salvador Landeros Ayala, explicó que de la misma manera en que los astronautas alrededor del mundo trabajan de la mano de sus agencias, en este caso se busca promover e inspirar la participación de la juventud mexicana en actividades espaciales.

En ese sentido, Echazarreta visitó las instalaciones de la AEM en CDMX, donde previamente a develar un mural suyo en Iztapalapa, anunció que se encuentra en la recta final para materializar su sueño de crear una fundación para impulsar el ingenio existente en las nuevas generaciones de nuestro país.

“Al vivir mi sueño de ir al espacio he emocionado a toda una nación, a Latinoamérica, y a un género, lo que significa una responsabilidad enorme, y estoy lista para trabajar en ello, pues la juventud mexicana quiere oportunidades, así como la que yo tuve”, destacó.

Pude platicar con el presidente López Obrador, tenemos aquí a nuestra agencia espacial, y queremos trabajar juntos, pues yo quiero estar con mi país y quiero que México sienta que tanto la agencia, como el gobierno y yo estamos con los mexicanos, agregó Echazarreta.

De igual modo, en esta gira de trabajo, Katya y el equipo de la Agencia Espacial Mexicana visitaron el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde la astronauta pronunció un mensaje ante el pleno de la Cámara de Diputados, y destacó la labor de AEM refiriéndola como “Nuestra Agencia Espacial Mexicana”.

“Viajar al espacio no es la cosa más difícil que yo he tenido que hacer en esta vida, lo más difícil ha sido llegar a ese punto, a ese momento, a esa oportunidad, no tenía los recursos, yo no tenía el dinero para ir a la universidad, me otorgaron dos becas completas para estudiar ingeniería”, subrayó.

México es grande, si quiere ser parte de esta industria espacial, si se está disfrutando tanto de toda la tecnología, de todo lo que se ha aprendido en otros países, México puede ser un poder internacional con la industria espacial, puntualizó.

Agregó, “si queremos llegar, si queremos ver una misión mexicana, con astronautas seleccionados y entrenados en México, con tecnología desarrollada en México, tenemos que actuar ahora, y el momento está en sus manos”, expresó a las y los Diputados, quienes, en medio de ovaciones, le entregaron un reconocimiento.

Por otra parte, le informo que destacó la Presidenta Municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta, durante la celebración de los 25 años del Teletón desde las instalaciones del CRIT Quintana Roo que “sé de la incansable labor que realizan todas y todos los involucrados en este centro. Mi compromiso es garantizar los derechos de las personas con discapacidad y crear políticas públicas para mejorar su calidad de vida”.

Junto con la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, quien en los pasados cuatro años al frente de la comuna de Benito Juárez impulsó una nueva manera de atender e incluir a las personas con discapacidad, la alcaldesa señaló la importancia de unir esfuerzos para lograr cambios importantes en la búsqueda de un Cancún más inclusivo.

Como resultado de ese trabajo, la Presidenta Municipal recibió la Medalla por la Inclusión “Gilberto Rincón Gallardo-Teletón 2022”, que obtuvo el Ayuntamiento de Benito Juárez por la implementación de políticas públicas, planes y programas para hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad a vivir en comunidad con el pleno goce de sus derechos.

“Recibimos con muchísimo orgullo en nombre de las y los benitojuarenses, esta medalla. Quiero reiterarles siempre mi compromiso y el de todos los servidores públicos del gobierno municipal para fomentar la cultura de la inclusión, de respeto y de oportunidades para todas y todos”, resaltó.

La Primera Autoridad Municipal destacó que Benito Juárez cuenta con la primera Dirección para la Inclusión de las personas con Discapacidad en el estado, la cual permite precisamente proteger y promover el respeto a los derechos de este sector poblacional.

La presidenta municipal entregó antes un donativo a Fundación Teletón, reconociendo la gran labor de médicos y terapeutas en el CRIT Quintana Roo.

Por su parte, el director general del CRIT Quintana Roo, Eduardo Martínez Salgado, indicó que en 15 años han atendido a más de 4 mil 500 pacientes, 900 de ellos en este 2022.

Finalmente, le participo que de enero a noviembre del 2022, la Red ASA registra un crecimiento de 28.6% en la atención de pasajeros, equivalente a tres millones 324 mil 799 personas, frente a los dos millones 585 mil 983 usuarios que recibieron atención en igual periodo de 2021.

Durante estos 11 meses, 16 son las terminales aéreas que reportaron movimiento positivo en las cifras de atención de pasajeros: Nuevo Laredo, con crecimiento de 95.4%; Chetumal, 42.4%; Puebla, 42.1%; Puerto Escondido, 40.8%; Loreto, 31.1%; Ciudad Obregón, 26.1%; Tepic, 21.2%; Colima, 20.6%; Ixtepec, 13.4%; Campeche, 11.6%; Guaymas, 7.9%; Ciudad del Carmen, 6.5%; Tehuacán, 4.6%; Ciudad Victoria, 4.3%; Tamuín, 2.6%; %; y, con un registro positivo de 1.1%, el aeropuerto de Matamoros.

En los mismos meses señalados -enero-noviembre 2022-, en las 19 terminales de la Red ASA se realizaron un total de 118 mil 792 operaciones aéreas, 5.3% más que en igual periodo de 2021, cuando se registró una cifra final de 112 mil 772. Un total de 10 terminales, de las 19 operadas y administradas por ASA, son las que registraron crecimiento en este rubro: Tamuín, 55.6%; Puebla, con 44.3%; Chetumal, 25%; Puerto Escondido, 24.5%; Tehuacán, 9.6%; Tepic, 8.7%; Loreto, 7.8%; Colima, 7.6%; Guaymas, 4.5%; y, con mínimo avance, el aeropuerto de Ixtepec, con 0.5%.

Un repunte importante en materia de carga aérea movilizada en la red aeroportuaria de ASA, de enero a noviembre de 2022, se registró en 8 terminales, sumando un total de siete millones 898 mil 291 kilogramos, lo que representa un incremento de 129.8%, frente a los tres millones 436 mil 909 kilos registrados en los primeros 11 meses del año 2021. El aeropuerto de Chetumal es el que encabezó en este periodo, el mayor porcentaje de crecimiento en materia de carga, al contabilizar un total de 366 mil 380 kilogramos, equivalentes a 1,266.4% de crecimiento; seguido por Matamoros, que crece 359.9%; Puebla con 172.6%; Campeche, 38.5%; Ciudad del Carmen, 7.4%; Puerto Escondido, 2.8%; Ciudad Obregón, 2.6%; y, Colima, con 1.2%; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de Hora 14.

