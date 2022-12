‘Tienes que ver lo que vemos’, campaña que promueve los atractivos de Toronto a través de los ojos de Simu Kiu

De cinco estrellas

Victoria González Prado

* Ya abrió el Holiday & Suites México Felipe Ángeles Airport, conectado a la terminal aérea

Vanessa Somarriba, Senior Media Relations Manager de Destination Toronto, acompañada por Alethia García, socia directora de PR Central y directora de Destination Canada en México presentaron la campaña You Gotta See What We See (tienes que ver lo que vemos) que muestra ese destino turístico, a través de los ojos del actor Simu Liu, famoso por sus papeles en las cintas de Marvel.

Así, durante reunión con los medios de información se proyectó el video de Simu Liu, quien detalla lo que puedes hacer en Toronto para divertirte en cada rincón de la ciudad.

Vanessa dijo que el testimonio de Simu es parte de la campaña promocional de Toronto para invitar a los viajeros a explorar la capital de Ontario en cualquier temporada del año y aseguró, “los viajeros quieren romper la rutina y tener nuevas experiencias. Algo que caracteriza a Toronto es que abraza a otras culturas y eso se ve reflejado en su oferta culinaria en los diferentes barrios, la oferta cultural en sus calles, la calidez de su gente y mucho por descubrir”.

Aseguró que Toronto cuenta con distintas muestras de arte en recintos únicos, restaurantes con estrellas Michelin, eventos culturales día y noche, alojamientos exclusivos y, por todo ello Toronto es destino muy atractivo para visitar en cualquier época del año.

Cabe destacar que la gastronomía de la ciudad más grande de Canadá está relacionada con la multiculturalidad, lo que se traduce en fusión única de distintas cocinas. En este 2022, a unos cuantos días antes de concluir, Toronto se convirtió en la primera ciudad canadiense en recibir la Guía Michelin, que reconoce a los mejores restaurantes de la ciudad.

De ellos destacan Aburi Hana, que sirve los platillos en cerámica artesanal de Arita, con historia que se remonta al año 1600. La cocina del chef Ryusuke Nakagawa es personal y detallista. Los ingredientes para las creaciones son traídos de diferentes lugares del mundo.

Situado en conjunto de casas victorianas, Sassafraz evolucionó a lo largo de décadas para convertirse en espacio mágico de la histórica Yorkville. Hay quienes lo prefieren para el brunch y otros para la cena.

Toronto también tiene diferentes lugares para hospedarte, desde hoteles lujosos, rentas vacacionales, hoteles económicos y propiedades escondidas y acogedoras.

Cerca del corazón de la ciudad, a unos pasos de los distritos de compras, teatros y vida nocturna, está el Chelsea Hotel. Con más de mil 500 habitaciones, tres restaurantes y zonas de recreo. Ideal para familias. Cuenta con sala de videojuegos y, lo que más disfrutan los pequeños de casa es el único tobogán acuático cubierto de la zona.

Para el próximo 2023, abrirá el Canopy by Hilton Toronto Yorkville, el primero en su tipo en Canadá y en febrero próximo empezarán a recibir huéspedes. La propiedad forma parte del nuevo edificio de uso mixto Rosedale en la calle Bloor, uno de los distritos más culturales donde los viajeros podrán disfrutar de museos como The ROM o el Bata Shoe Museum, conciertos, exhibiciones de arte, películas en el Hot Docs Ted Rogers Cinema y mucho más.

Los festivales son también distintivos de Toronto como el DesignTO de la comunidad de diseño –del 20 al 29 de enero próximo–, creado por profesionales para hacer conciencia y dialogar en torno al diseño. Durante los 10 días, sale el diseño del estudio y se va a espacios abiertos para que la comunidad participe y disfrute.

Disney Animation: Inmersive Experience, celebración que llevará a los espectadores al interior de las mejores películas de Walt Disney Animation Studios, desde sus primeros largometrajes hasta las películas actuales. Los asistentes podrán entrar en la Casita con Mirabel de Encanto, estar en la Roca del Orgullo mientras Rafiki presenta a Simba, rodeado del reino animal mientras sale el sol.

Los más pequeños, a partir del 21 de diciembre y al 19 de marzo, podrán subirse al tren con Judy Hopps y adentrarse en Zootopia o dar paseo en la alfombra mágica de Aladino y Jazmín, entre otras cosas.

Para llegar a Toronto desde la Ciudad de México “hay vuelos directos, ya no se requiere visa y sólo deberás tramitar permiso electrónico, eTA. Otra ventaja del destino es el tipo de cambio que lo hace más atractivo”, aseguró Somarriba.

✰✰✰✰✰ IHG Hotels & Resorts, dio a conocer la apertura del hotel principal dentro del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Con 23 mil 149 metros cuadrados de construcción está conectado a la terminal aérea por medio de skywalk, se trata del Holiday & Suites México Felipe Ángeles Airport, construido en seis niveles y diseñado bajo el estándar H4, de nueva generación de la marca, producto de la innovación constante, que prioriza la armonía y funcionalidad en los espacios.

El inmueble cuenta con dos restaurantes, terrazas, spa, espacio de coworking, gimnasio, centro de negocios, salones para eventos, agencia de viajes y dos sótanos de estacionamiento.

Las habitaciones tienen tres vistas: a la terminal aérea, al parque lineal y a las pistas de despegue y aterrizaje. La fachada está recubierta de cristal duovent, que ayuda a disminuir el ruido y a controlar la temperatura al interior del inmueble.

La reciente adición a la familia Holiday Inn, está ubicada dentro del Campo Militar 37-D Santa Lucía, sobre la Carretera Federal México-Pachuca, a la altura del kilómetro 42.5, en Zumpango, Estado de México.

Es propiedad de la empresa de participación estatal mayoritaria “Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V, y operado por Marca Hotels Solutions, bajo modelo de franquicia otorgada por IHG Hotels & Resorts.

Jorge Apaez, Chief Operating Officer de IHG Hotels & Resorts para México, América Latina y el Caribe, comentó: “desde sus inicios en nuestro país IHG ha estado comprometida con el desarrollo de la infraestructura turística, dado su carácter primario y su indudable contribución al desarrollo económico.

“Nos complace participar con una de nuestras marcas más reconocidas y queridas a nivel mundial, en una obra emblemática que comparte este objetivo y pone nuestra experiencia y calidad al servicio de los pasajeros con este nuevo hotel que será para muchos, puerta de entrada a México y su rico patrimonio turístico”.

El hotel cuenta con el renovado programa de lealtad IHG One Rewards, que ofrece beneficios únicos en su clase para que los socios acumulen y rediman puntos más rápido.

“El ángel de la fama tiene sus alas hechas de papel… periódico”.



victoriagprado@gmail.com

Twitter: @victoriagprado